Σημαντικές νίκες σημείωσαν επίσης η Ναϊμέγκεν με 3-1 επί της Ρεν και η Χοφενχάιμ απέναντι στη Στουρμ Γκρατς, ενώ Λυών και Φερεντσβάρος έμειναν στο 0-0

Με πλούσιο θέαμα και αρκετές ανατροπές ολοκληρώθηκε η βραδινή ζώνη της 5ης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League. Η Γιουβέντους επικράτησε με 4-1 της Ομόνοιας στο Τορίνο, ενώ η Άλκμααρ πέρασε με 4-2 από την Πράγα απέναντι στη Σπάρτα, σε ένα από τα πιο παραγωγικά παιχνίδια της βραδιάς.

Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν επίσης η Κρίσταλ Πάλας, που ανέτρεψε το σκορ απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Ναϊμέγκεν, η οποία επικράτησε με 3-1 της Ρεν, και η Χοφενχάιμ, που γύρισε το παιχνίδι με τη Στουρμ Γκρατς. Η Σέλτικ πήρε εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Τορένσε, ενώ η Σάντερλαντ έμεινε στο 1-1 με τη Γιαγκελόνια.

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Γιουβέντους – Ομόνοια 4-1: Άνετη επικράτηση στο Τορίνο

Η Γιουβέντους επιβλήθηκε με 4-1 της Ομόνοιας, παρότι οι Κύπριοι κατάφεραν να προηγηθούν στο Τορίνο. Ο Σάτκα άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν πριν από την ανάπαυλα με τον Καμπιάσο στο 37′ και τον Εκατόρ στο 43′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κονσεϊσάο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 68′, ενώ ο Μπογκά διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 73′, ολοκληρώνοντας την ευρεία νίκη των Ιταλών.

Σπάρτα Πράγας – Άλκμααρ 2-4: Έξι γκολ στην Πράγα

Η Άλκμααρ έφυγε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Σπάρτα Πράγας, επικρατώντας με 4-2 σε ένα παιχνίδι με έξι γκολ. Οι Ολλανδοί ήταν η μοναδική ομάδα της συγκεκριμένης βραδινής ζώνης που πήρε εκτός έδρας νίκη.

Ναϊμέγκεν – Ρεν 3-1: Τρίποντο με τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Η Ναϊμέγκεν επικράτησε με 3-1 της Ρεν και έδωσε συνέχεια στις καλές εμφανίσεις της στη διοργάνωση. Ο Μπράιαν Λίνσεν άνοιξε το σκορ στο 29′, με τον Σεμπάστιαν Σιμάνσκι να ισοφαρίζει για τους Γάλλους στο 36′.

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Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, βρήκαν δύο ακόμη γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τσέρι έκανε το 2-1 στο 81′, ενώ ο Μπισόφ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 89′.

Κρίσταλ Πάλας – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ανατροπή με αριθμητικό πλεονέκτημα

Η Κρίσταλ Πάλας πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο Λονδίνο. Οι Ισπανοί προηγήθηκαν στο 66′ με τον Σαρ, όμως η αποβολή του Μαρτίν με δεύτερη κίτρινη κάρτα άλλαξε τις ισορροπίες.

Ο Ματετά ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι, ενώ ο ΜακΝιλ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 82′, χαρίζοντας στους Άγγλους τους τρεις βαθμούς.

Σάντερλαντ – Γιαγκελόνια 1-1: Μοιρασιά στην Αγγλία

Η Σάντερλαντ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Γιαγκελόνια. Ο Τουτιέροφ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, όμως ο Γιόζβιακ ισοφάρισε μόλις πέντε λεπτά αργότερα.

Τορένσε – Σέλτικ 1-2: Νίκη στο φινάλε για τους Σκωτσέζους

Η Σέλτικ απέδρασε με το διπλό από την Πορτογαλία, επικρατώντας με 2-1 της Τορένσε. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 9′ με αυτογκόλ του Χάβι Βάσκες, αλλά ο Ντάνι Ζαν ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 19′.

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Τη λύση για τη Σέλτικ έδωσε ο Καμίλο Ντουράν, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό.

Χοφενχάιμ – Στουρμ Γκρατς 3-1: Ανατροπή με τρία γκολ στο τελευταίο εικοσάλεπτο

Η Χοφενχάιμ βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 43′, όταν ο Ουμάρ Ντιακιτέ έδωσε το προβάδισμα στη Στουρμ Γκρατς. Οι Γερμανοί, όμως, αντέδρασαν στην επανάληψη και έφτασαν στην ανατροπή.

Ο Άνταμ Χλόζεκ ισοφάρισε στο 72′, ο Μπαμπασέ Κοντέ έκανε το 2-1 στο 80′ και ο Μαξ Μέρστεντ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 90′.

Λυών – Λίλεστρομ 0-0: Χωρίς γκολ στη Γαλλία

Η Λυών δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και έμεινε στο 0-0 με τη Λίλεστρομ. Οι Γάλλοι είχαν την υπεροχή, αλλά δεν βρήκαν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Φερεντσβάρος – Τσέλιε 0-0: Λευκή ισοπαλία στην Ουγγαρία

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με την Τσέλιε στη Βουδαπέστη. Οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα και μοιράστηκαν από έναν βαθμό.