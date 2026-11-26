Η ομάδα του Τριφυλλιού έχασε την ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς την οκτάδα, καθώς δέχθηκε τρία γκολ μέσα σε περίπου είκοσι λεπτά από τους Δανούς

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ένα απίθανο αγωνιστικό «μπλακ άουτ» στη Δανία, καθώς βρέθηκε να προηγείται με 2-0 στο 55′ και… κατάφερε να χάσει με 3-2 από τη Νόρντζελαντ, πληρώνοντας ακριβά την αδυναμία του να διαχειριστεί το προβάδισμά του και τις διαδοχικές ανορθογραφίες στην αμυντική του λειτουργία.

Καλό πρόσωπο στο πρώτο μέρος

Το παιχνίδι άρχισε σε χαμηλό ρυθμό, με τους Πράσινους να αναζητούν τα πατήματά τους στον συνθετικό χλοοτάπητα. Με τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, η ομάδα του Νίστρουπ άρχισε να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και να επισκέπτεται με μεγαλύτερη συχνότητα την αντίπαλη περιοχή. Οι Γιάγκουσιτς και Κάνγκουα έδωσαν τις πρώτες προειδοποιητικές βολές, ενώ η Νόρντζελαντ είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία στο 23′, όταν ο Σαντιό σημάδεψε το δοκάρι.

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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει το γκολ, με τον Κάνγκουα να έχει διπλή ευκαιρία στο 30′ και τον Φαν Ντρόνχελεν να απειλεί με κεφαλιά τρία λεπτά αργότερα. Τη λύση έδωσε στο 44′ ο Γιάγκουσιτς, ο οποίος διένυσε μεγάλη απόσταση με την μπάλα στα πόδια και με εξαιρετικό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Χάνσεν για το 1-0.

Ο Κροάτης ήταν ο δημιουργός και του δεύτερου πράσινου τέρματος. Στο 55′, με ένα εμπνευσμένο τακουνάκι, έδωσε τη δυνατότητα στον Ράστοντερ να σκοράρει από κοντά και να βάλει τις βάσεις για ένα σημαντικό ευρωπαϊκό διπλό.

Ωστόσο, η μείωση του σκορ από τον Λιντ στο 62′ άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι απέκτησαν αυτοπεποίθηση, οι αλλαγές του Νίστρουπ δεν λειτούργησαν ευεργετικά και ο Παναθηναϊκός άρχισε να χάνει σταδιακά τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Λούζα θα μπορούσε να είχε βάλει φρένο στην αντεπίθεση των Δανών στο 74′, όμως ο Χάνσεν επενέβη εντυπωσιακά.

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Ακολούθησε ένα εφιαλτικό δίλεπτο για το Τριφύλλι. Στο 78′ ο Αντέλ σούταρε, η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι και με τη μεσολάβηση του Κρίστιανσεν κατέληξε στα πράσινα δίχτυα, ενώ στο 80′ ο Λιντ εκμεταλλεύτηκε τη σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα και υπέγραψε την ολική ανατροπή. Στο 87′ ο Πένια απέτρεψε τα χειρότερα με σημαντική επέμβαση σε γύρισμα του Κάτρη

Νόρντζελαντ: Χάνσεν, Γουόκερ (46′ Μπρινκ), Νέλσον, Μάρκμαν, Άνκερσεν, Γιάνσεν, Ρόικιερ (71′ Νορχάιμ), Λαχτεενμάκι, Σαντιό (46′ Μπόε), Λιντ, Αντέλ (91′ Χάιντε).

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Φαν Ντρόνχελεν, Κάτρης, Τσάπρας (81′ Ντέσερς), Καμαρά, Κάνγκουα (63′ Λούζα), Γιάγκουσιτς (63΄ Ταμπόρδα), Πελίστρι (76′ Κρίστιανσεν), Τετέι (63′ Λιβάι), Ράστοντερ.