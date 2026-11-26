Μακριά από τον καλό του εαυτό και με ένα πρώτο ημίχρονο που δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο, ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στην Άντερλεχτ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν εξαιρετικά διαβασμένοι, έκλεισαν τους χώρους και περιόρισαν σημαντικά τη δημιουργία των γηπεδούχων, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης.

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Η Άντερλεχτ άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό με τον Μπενταλέμπ, ενώ λίγο πριν από την ανάπαυλα ο Άσγκαρντ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λίλο για το 0-2.

Ο ΟΦΗ δυσκολευόταν να περάσει την μπάλα στο επιθετικό τρίτο, καθώς η πίεση των Βέλγων και η έλλειψη κινήσεων από τη μεσαία γραμμή και μπροστά δεν του επέτρεπαν να απειλήσει ουσιαστικά.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν καταφέρει να εξουδετερώσουν σημαντικούς παίκτες των Κρητικών, με τον Ανδρούτσο και κυρίως τον Μπουχαλάκη να μην μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της ομάδας τους.

Το πρώτο 45λεπτο ήταν ένα από τα χειρότερα του ΟΦΗ στη φετινή σεζόν, με την Άντερλεχτ να πηγαίνει στα αποδυτήρια έχοντας σαφές προβάδισμα.

Η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ωστόσο, έδωσε ξανά ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και ο Φούντας αυτή τη φορά ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 1-2.

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Το γκολ έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι προσπάθησαν να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα και να πιέσουν για την ισοφάριση, παρά την ένταση με την οποία συνέχισαν να αγωνίζονται οι Βέλγοι.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για να επιστρέψουν στο παιχνίδι ήρθε από τον Νους, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερη έμπνευση, όμως η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να φτάσει στο 2-2, με την Άντερλεχτ να διατηρεί την αμυντική της συνοχή και να δυσκολεύει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών περιόρισαν τις επιλογές του Κόντη από τον πάγκο, δυσκολεύοντας την προσπάθειά του να αλλάξει την εικόνα της ομάδας.

Όσο περνούσε ο χρόνος, οι Κρητικοί έδειχναν να μένουν από δυνάμεις και καθαρό μυαλό, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι διαχειρίζονταν χωρίς ιδιαίτερη πίεση το προβάδισμά τους.

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Στις καθυστερήσεις, ο Μπερτατσίνι πέτυχε το τρίτο γκολ της Άντερλεχτ και διαμόρφωσε το τελικό 1-3, ολοκληρώνοντας την επικράτηση των Βέλγων στο Ηράκλειο.

Γκολ: 20’ Μπενταλέμπ, 39’ Άσγκαρντ, 54’ Φούντας πεν.

Κίτρινες κάρτες: 11’ Κωστούλας, 65’ Μαμάρ, 67’ Τσβέτκοβιτς, 69’ Αθανασίου, 69’ Μπιανκόν, 84′ Στρόικενς, 93′ ΘεοδοσουλάκΚόκκινες ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κωστούλας (85′ Καραχάλιος), Σιέλης, Νικολάου, Ντίκμαν (63’ Αποστολάκης), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (76’ Κανελλόπουλος), Αϊτόρ, Φούντας (85′ Θεοδοσουλάκης), Νους (85′ Σιτμαλίδης).

Άντερλεχτ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανςτελά), Πέτροτ, Μπιανκόν, Ρέαμπσουκ, Βίνκλερ (85′ Όνια Σέκε), Στρόϊκενς, Άασγκαρντ, Άμπρος (90′ Άντμαν), Μπενταλέμπ (85′ Λανσάνα), Τσβέτκοβιτς (71’ Μπερτατσίνι).