Η βραδιά του Conference League είχε έντονο ενδιαφέρον, με σημαντικά αποτελέσματα, ανατροπές και αναμετρήσεις που κρίθηκαν στα τελευταία λεπτά.

Η Αταλάντα επέστρεψε από το εις βάρος της 0-2 και νίκησε με 3-2 την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ενώ η Φράιμπουργκ χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να κάμψει την αντίσταση της Τβέντε.

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Ξεχώρισε, επίσης, η εντός έδρας ήττα της Κοπεγχάγης από την Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες, ενώ η Τραμπζονσπόρ και η Σεντ Τρούιντεν πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκες.

Γάνδη – Ερυθρός Αστέρας 1-1

Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν η Γάνδη και ο Ερυθρός Αστέρας, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά.

Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 26ο λεπτό, όταν ο Τιάγκο Αραούχο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αποκτώντας από νωρίς το προβάδισμα.

Ο Ερυθρός Αστέρας, ωστόσο, δεν παράτησε την προσπάθεια και συνέχισε να αναζητά το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά, βρήκε τη λύση στο 85′, με τον Ματέι Γκαστάροφ να διαμορφώνει το τελικό 1-1 και να χαρίζει στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Ίντερ Κλαμπ – Κοπεγχάγη 2-0

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς σημειώθηκε στην Ανδόρα, όπου η Ίντερ Κλαμπ ντ’ Εσκάλδες επικράτησε με 2-0 της Κοπεγχάγης. Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους Δανούς και άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό, με τον Νταβίντ Λόπεθ να βρίσκει δίχτυα.

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Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη για την Κοπεγχάγη στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς ο Τόμας Ντιλέινι αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Λίγο αργότερα, ο Άκος Μάρκγκραφ αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ η Ίντερ κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Φαϊσάλ Τσουάιμπ στο 59′.

Έτσι, η ομάδα της Ανδόρας πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, εκμεταλλευόμενη και το αριθμητικό της πλεονέκτημα.

Μπόρατς Μπάνια Λούκα – Αταλάντα 2-3

Με εντυπωσιακή ανατροπή ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα η Αταλάντα, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο τέρματα, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 3-2.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν με 2-0 μέσα σε διάστημα επτά λεπτών, χάρη στα γκολ του Λούκα Γιούριτσιτς στο 22′ και του Ματέι Ντέκετ στο 29′.

Η ιταλική ομάδα κλήθηκε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και πίεσε για να επιστρέψει στο παιχνίδι.

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Η αντεπίθεσή της ολοκληρώθηκε στο φινάλε, με τον Νίκολα Κρστόβιτς να μειώνει στο 86′, τον Σέαντ Κολάσινατς να ισοφαρίζει στο 90′ και τον Ντάβιντε Τζαπακόστα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 90+3′.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αταλάντα απέφυγε μια απρόσμενη απώλεια βαθμών και έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό.

Μπράγκα – Κουόπιο 4-0

Η Μπράγκα επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί απέναντι στην Κουόπιο, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη με 4-0.

Οι Πορτογάλοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και πήραν από νωρίς τον έλεγχο, με τον Πάου Βίκτορ να ανοίγει το σκορ στο 18ο λεπτό και τον Φραν Ναβάρο να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 31′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπράγκα συνέχισε να έχει την υπεροχή και έδωσε μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της. Ο Μάριο Ντοργκές έκανε το 3-0 στο 71′, ενώ ο Γιόβαν Μιλόσεβιτς διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 82′.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Τραμπζονσπόρ 1-2

Με γκολ στις καθυστερήσεις η Τραμπζονσπόρ πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

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Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 32ο λεπτό, όταν ο Σίντνι Λόπες Καμπράλ έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Η τουρκική ομάδα ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και έφτασε στην ισοφάριση στο 69′, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Όλα έδειχναν πως οι δύο αντίπαλοι θα μοιράζονταν τους βαθμούς, όμως ο Νόα Σαβιόλο σκόραρε στο 90+3′ και χάρισε στην Τραμπζονσπόρ ένα πολύτιμο διπλό.

Φράιμπουργκ – Τβέντε 2-1

Με δραματικό τρόπο πανηγύρισε τη νίκη η Φράιμπουργκ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Τβέντε χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι Γερμανοί ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό, με τον Σιριάκ Ιριέ. Η Τβέντε, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει και κατάφερε να ισοφαρίσει στο 62′, όταν ο Γιουνές Ταχά έκανε το 1-1.

Η αναμέτρηση παρέμεινε αμφίρροπη μέχρι το φινάλε, με τη Φράιμπουργκ να βρίσκει τελικά τη λύση στο 90+3′. Ο Νίκλας Μπέστε πέτυχε το νικητήριο γκολ και χάρισε στους γηπεδούχους τους τρεις βαθμούς.

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Χάιντουκ Σπλιτ – Σεντ Τρούιντεν 0-2

Σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα πανηγύρισε η Σεντ Τρούιντεν, η οποία επικράτησε με 2-0 της Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία.

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα σε ένα καθοριστικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου, με τον Σαμέντ Μπαζντάρ να βρίσκει δίχτυα στο 45+1′.

Η Σεντ Τρούιντεν μπήκε δυνατά και στην επανάληψη και διπλασίασε τα τέρματά της στο 51ο λεπτό, με τον Σιόν Σινκάουα να διαμορφώνει το 0-2.

Η Χάιντουκ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αποτελέσματος, με τους Βέλγους να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος.