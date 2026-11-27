Η χώρα μας παραμένει στη δέκατη θέση της κατάταξης με 47,612 βαθμούς, ενώ η Τσεχία πλησίασε σε απόσταση μόλις 0,487 βαθμών

Δύσκολη εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στη μάχη της δεκάδας της UEFA, καθώς οι τέσσερις εκπρόσωποί μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις γνώρισαν ισάριθμες ήττες. Η Ελλάδα δεν πρόσθεσε βαθμούς στη συγκομιδή της και παρέμεινε στη 10η θέση, βλέποντας την Τσεχία να πλησιάζει σε απόσταση μόλις 0,487 βαθμών.

Η αρχή έγινε με την ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε με 1-0 από την Κόμο στην Ιταλία, χωρίς να καταφέρει να πάρει κάτι από την αναμέτρηση. Ακολούθησαν οι ήττες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με παρόμοιο τρόπο, καθώς αμφότεροι έχασαν το προβάδισμά τους απέναντι σε Μίλαν και Νόρντζελαντ αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την έδρα του και γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Άντερλεχτ.

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Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα να ενισχύσει τη θέση της στην κατάταξη. Η Τσεχία βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής, ενώ η Δανία συνεχίζει να συγκεντρώνει βαθμούς, έχει προσπεράσει τη Νορβηγία και μειώνει σταδιακά τη διαφορά της από τις χώρες που βρίσκονται ψηλότερα.

Η βαθμολογία της UEFA

Θέση Χώρα Βαθμοί Ομάδες που συνεχίζουν 9. Τουρκία 54.675 4/5 10. Ελλάδα 47.612 4/5 11. Τσεχία 47.125 4/5 12. Πολωνία 46.125 2/5 13. Δανία 42.306 4/4 14. Νορβηγία 41.612 4/5

Η Ελλάδα διατηρεί το προβάδισμα έναντι της Τσεχίας, όμως η διαφορά των 0,487 βαθμών δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Παράλληλα, η Δανία βρίσκεται σε ανοδική πορεία, γεγονός που διατηρεί ανοιχτή τη μάχη για τις θέσεις της κατάταξης.

Τι σημαίνει η 10η θέση για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

Η παραμονή της Ελλάδας στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας της UEFA έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σεζόν 2027/28, καθώς εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια στις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εφόσον η χώρα μας ολοκληρώσει τη σεζόν στη 10η θέση, ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από προκριματικούς γύρους.

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Παράλληλα, ο Κυπελλούχος Ελλάδας θα ξεκινήσει από τα playoffs του Europa League, ο δεύτερος του πρωταθλήματος από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος από τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

Η απώλεια βαθμών από τις τέσσερις ελληνικές ομάδες κάνει πλέον πιο απαιτητική την προσπάθεια διατήρησης της δεκάδας. Η συνέχεια των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων θα είναι καθοριστική, καθώς κάθε αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη θέση της Ελλάδας στην κατάταξη.