Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η προηγούμενη περίοδος κατάρτισης μέσω της ΔΥΠΑ είχε 671.331 πιστοποιημένους ωφελούμενους και ποσοστό ένταξης 41,4 τοις εκατό

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, η νέα εθνική στρατηγική δεξιοτήτων, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου κατάρτισης, άμεσα συνδεδεμένου με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η έναρξη της διαβούλευσης ανακοινώθηκε στο φόρουμ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με τίτλο «ΔΥΠΑ: Διαμορφώνοντας τις δεξιότητες για την αγορά εργασίας του αύριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), της πολιτείας, των κοινωνικών εταίρων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

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Με τη διοργάνωση του φόρουμ, η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση ενός ουσιαστικού και συστηματικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μίας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων, που θα ενισχύει την σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση, θα υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας dypa.gov.gr/strategy-youropinion.

Μιλώντας στην εκδήλωση, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, παρουσίασε το όραμα της στρατηγικής για το 2030, σύμφωνα με το οποίο η ΔΥΠΑ θα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός οικοσυστήματος κατάρτισης, σε σύμπραξη με τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους και τις τοπικές κοινωνίες. Βασική επιδίωξη είναι κάθε εργαζόμενος και κάθε άτομο που αναζητά εργασία στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση σε ποιοτική, εξατομικευμένη και αναγνωρισμένη κατάρτιση, η οποία θα οδηγεί σε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές.

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Κεντρική κατεύθυνση αποτελεί η μετάβαση από τα οριζόντια προγράμματα κατάρτισης σε εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης, που θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου, καθώς και τις πραγματικές ελλείψεις δεξιοτήτων ανά κλάδο και γεωγραφική περιοχή.

Όπως αναφέρθηκε, ως αφετηρία για τον σχεδιασμό της νέας στρατηγικής αξιοποιούνται τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, αποτιμώντας τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις 10 προσκλήσεις της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 671.331 πιστοποιημένοι ωφελούμενοι σε προγράμματα κατάρτισης.

Παράλληλα, το ποσοστό ένταξης στην απασχόληση των ανέργων που συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης διαμορφώθηκε στο 41,4%, ενώ το 92,4% των εργαζομένων που παρακολούθησε αντίστοιχα προγράμματα διατήρησε τη θέση εργασίας του.

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Η νέα στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ταχύτερη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως σημείωσε η κ. Χορμόβα, σημαντική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει και η πρόληψη της ανεργίας, μέσω της έγκαιρης επανεκπαίδευσης εργαζομένων που κινδυνεύουν να χάσουν τη θέση τους. Στόχος είναι να προετοιμάζεται η μετάβασή τους σε άλλους κλάδους, πριν βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας.

Για την υλοποίηση των νέων προγραμμάτων θα αξιοποιηθούν διαφορετικά εργαλεία, όπως τα vouchers, οι ατομικοί λογαριασμοί μάθησης, οι κλαδικές συμπράξεις με δέσμευση πρόσληψης και οι προγραμματικές συμβάσεις με πανεπιστήμια, περιφέρειες και τοπικούς φορείς, καθώς και οι διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις ομάδες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην απασχόληση, όπως οι γυναίκες, οι πολίτες άνω των 50 ετών, οι νέοι που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και τα άτομα με αναπηρία ή άλλες μορφές ευαλωτότητας.

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Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Χορμόβα υπογράμμισε ότι πρωταρχικός σκοπός είναι η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε προγράμματα διά βίου μάθησης και κατάρτισης, ώστε να ενισχυθούν η απασχολησιμότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, με παράλληλη διασφάλιση της εργασιακής ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων.

Επίσης, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ παρουσίασε τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους της νέας εθνικής στρατηγικής δεξιοτήτων:

Περισσότεροι ενήλικες σε κατάρτιση, με σταθερή αύξηση της συμμετοχής προς τον εθνικό στόχο του 40%.

Κατάρτιση με άμεση σύνδεση με την απασχόληση, μέσα από εξατομικευμένες διαδρομές μάθησης και αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας, με στόχο την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Δεξιότητες που ζητά η αγορά, με βάση τεκμηριωμένες ανάγκες κλάδων και περιοχών.

Ποιότητα και αποδοτικότητα, με αξιολόγηση σε όλα τα στάδια και χρηματοδότηση που συνδέεται με την πρόοδο και τα αποτελέσματα.

Η νέα εθνική στρατηγική δεξιοτήτων θα συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το 2027, στο οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους παρεμβάσεις, τα χρονοδιαγράμματα, οι πηγές χρηματοδότησης, καθώς και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ανέλυσε τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην ελληνική αγορά εργασίας από την πρώτη διαβούλευση για τις δεξιότητες, επισημαίνοντας ότι η νέα στρατηγική καλείται να ανταποκριθεί σε διαφορετικά δεδομένα και νέες προκλήσεις.

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Όπως σημείωσε, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,6%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από περίπου 18% το 2019, ενώ 563.000 πολίτες που δεν εργάζονταν τότε έχουν πλέον ενταχθεί στην απασχόληση. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι στη Γαλλία, στην Εσθονία, στη Σουηδία και στη Φινλανδία.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι η βελτίωση των δεικτών απασχόλησης δημιουργεί νέες απαιτήσεις για την αγορά εργασίας, καθώς το διαθέσιμο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό περιορίζεται, ενώ οι ανάγκες των επιχειρήσεων αυξάνονται και γίνονται περισσότερο εξειδικευμένες. Για τον λόγο αυτό, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για ακόμη πιο στοχευμένη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον σχεδιασμό νέου προγράμματος επιδότησης της εξ αποστάσεως εργασίας, το οποίο θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θα προσλαμβάνουν κατοίκους των 75 πιο απομακρυσμένων δήμων της χώρας.

Όπως εξήγησε, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διεύρυνση της δεξαμενής του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε πολίτες που επιθυμούν να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας εξ αποστάσεως.

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση, σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Όπως τόνισε, η πολιτεία οφείλει να προλαμβάνει τις αλλαγές και να παρεμβαίνει εγκαίρως στους κλάδους που αναμένεται να μετασχηματιστούν, προσφέροντας στους εργαζόμενους εξατομικευμένα σχέδια επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε για εργαζόμενους στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού, προσθέτοντας ότι αντίστοιχες παρεμβάσεις θα πρέπει να αναπτυχθούν και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της παραγωγικότητας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής επένδυση στην αναβάθμιση και στην επανακατάρτιση των δεξιοτήτων. Όπως σχολίασε, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια καλούνται να διαδραματίσουν τόσο η πολιτεία και η ΔΥΠΑ όσο και οι επιχειρήσεις, οι κοινωνικοί εταίροι και οι υπόλοιποι φορείς, μέσα από τη συστηματική επένδυση στη διά βίου μάθηση των εργαζομένων.