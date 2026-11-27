Ο προπονητής του Παναθηναϊκού πιστεύει ότι η ομάδα του μπορεί να βρει τρεις ή τέσσερις βαθμούς εφόσον χρειαστούν στη συνέχεια του Conference League

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ δεν είδε κακό διάστημα από την ομάδα του στο παιχνίδι με τη Νόρντζελαντ, απέδωσε την ήττα στις λεπτομέρειες, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια των υποχρεώσεων των Πράσινων.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Νίστρουπ:

Για το ματς με τη Νόρντζελαντ:

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«Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια. Δεν συμφωνώ ότι είχαμε κακό 20λεπτο. Τα παιχνίδια υψηλού επιπέδου έχουν αυτές τις καταστάσεις και κρίνονται στις λεπτομέρειες. Έπρεπε να τα αντιδράσουμε καλύτερα, αλλά να μιλήσουμε και για τον αντίπαλο, γιατί εκμεταλλεύτηκε αυτές τις ευκαιρίες. Είχαμε τις στιγμές μας και στο τέλος.

Θα μπορούσαμε να πάρουμε ισοπαλία ή και τη νίκη. Όπως είχα πει και μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, χάνουμε όλοι μαζί και κερδίζουμε όλοι μαζί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να επιστρέψουμε στις νίκες την Κυριακή, κάτι που θα κάνουμε».

Για τη συνέχεια στο Conference League:

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρούμε 3 ή 4 βαθμούς εφόσον χρειαστούν. Σε αυτό το επίπεδο μπορεί να κερδίσεις τον οποιοδήποτε ή να χάσεις από οποιοδήποτε. Ωστόσο αυτό που σκεφτόμαστε είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα».