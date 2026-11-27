Απογοητευμένος από την εμφάνιση του ΟΦΗ και την ήττα με 3-1 από την Άντερλεχτ εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης της ομάδας του.

Ο προπονητής των Κρητικών αναφέρθηκε, παράλληλα, στη συνέχεια της League Phase του Europa League, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του θα διεκδικήσει τους βαθμούς που χρειάζεται στα παιχνίδια με τη Στουρμ Γκρατς και τη Λεχ Πόζναν.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:

«Δεν ήταν καλή βραδιά. Δεν ήμασταν γενικά καλοί. Η συνολική εικόνα δεν ήταν καλή, από το πρώτο λεπτό δεν υπήρχε η απαραίτητη συγκέντρωση. Δεν ξέρω αν μας δυσκόλεψε η Αντερλεχτ ή αν φοβηθήκαμε.

Συνολικά ήταν ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι δικό μας και αναπόφευκτα δεχθήκαμε την ήττα.

Κρίμα που δεχθήκαμε ένα χαζό γκολ στο τέλος που ίσως να μετρήσει στο μέλλον. Τώρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός με την Μπενφίκα.

Για τη συνέχεια στο Europa League: «Δεν ξέρω αν μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να είμαστε συμπαγείς.

Αν χάσουμε, να κρατήσουμε χαμηλά το σκορ. Σίγουρα στα δύο παιχνίδια με Στουρμ Γκρατς και Λεχ Πόζναν θα ψάξουμε τους βαθμούς που θέλουμε για την πρόκριση».