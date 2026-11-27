Ο Τζέικομπ Νίστρουπ είχε κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος για τις επιλογές του μέχρι το 55ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Νόρντζελαντ.

Ο Παναθηναϊκός προηγούνταν με 2-0, οι μικρές εκπλήξεις του στο αρχικό σχήμα είχαν αποδώσει και το Τριφύλλι βρισκόταν αγκαλιά με ένα ευρωπαϊκό διπλό που θα ήταν συνάμα… άλμα για την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μόνο που ο ίδιος ο Δανός προπονητής κλώτσησε την καρδάρα με το γάλα…

Πιθανότατα έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του την αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο και την ανάγκη διαχείρισης των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών του, ο Νίστρουπ προχώρησε σε παρεμβάσεις που αποδείχθηκαν… καταστροφικές.

Η απόσυρση των Κάνγκουα, Γιάγκουσιτς και Τετέι αποδυνάμωσε αισθητά τον Παναθηναϊκό, διατάραξε τις αγωνιστικές ισορροπίες και έδωσε τη δυνατότητα στους Δανούς να κυριαρχήσουν.

Ιδιαίτερα η αντικατάσταση του Γιάγκουσιτς, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού με ένα γκολ και μία ασίστ, στέρησε από τους Πράσινους τον πλέον δημιουργικό και επικίνδυνο παίκτη τους.

Παράλληλα, με την έξοδο του Κάνγκουα, το Τριφύλλι έχασε σημαντικό μέρος της δυναμικής του στη μεσαία γραμμή.

Ακόμη πιο προβληματική ήταν η επιλογή του Νίστρουπ να ρίξει στο παιχνίδι τον Κρίστιανσεν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Δανός ακραίος αμυντικός, χωρίς αγωνιστικό ρυθμό και δίχως λεπτό συμμετοχής με την πράσινη φανέλα, κλήθηκε να κάνει το ντεμπούτο του σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε αποκτήσει επικίνδυνη τροπή.

Εμφανώς ανέτοιμος, δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και στάθηκε αρνητικός πρωταγωνιστής στη φάση της ισοφάρισης με το αυτογκόλ του.

Ασφαλώς, το πρόβλημα δεν ήταν ο Κρίστιανσεν, αλλά πρωτίστως η επιλογή του προπονητή του να τον χρησιμοποιήσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο Νίστρουπ δεν «διάβασε» καλά το παιχνίδι. Γιατί από τη στιγμή που η Νόρντζελαντ είχε μειώσει το σκορ, το ματς κάθε άλλο παρά προσφερόταν για εκτεταμένες αλλαγές και πειραματισμούς (π.χ. Τσάπρας αριστερό εξτρέμ).

Ασφαλώς και οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού έχουν τις δικές τους ευθύνες για τα παιδαριώδη αμυντικά λάθη και την αδικαιολόγητη κατάρρευση.

Διαφήμιση

Ωστόσο, μεγάλο είναι το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στον Νίστρουπ, ο οποίος όχι μόνο δεν προστάτευσε το προβάδισμα της ομάδας του, αλλά με τις αποφάσεις του από τον πάγκο προκάλεσε το… βραχυκύκλωμα.

Ναι, έλειψε πολύ ο Ντε Φράι. Και ο Αντίνο. Αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε ότι έκανε μέχρι το 2-0 δίχως αυτούς!

Ο Δανός τεχνικός έχει πιστωθεί δικαιολογημένα μεγάλο μέρος της φετινής αγωνιστικής προόδου του Παναθηναϊκού.

Στην πατρίδα του, όμως, έκανε μαζεμένα λάθη και αντί να πανηγυρίζει από το βράδυ της Πέμπτης την πρόκριση στους «16», θα πρέπει να ψάξει βαθμούς στα ματς με τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον.