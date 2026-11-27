Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε πως οι επιθέσεις κατά ρωσικών πλοίων όπως το Merkury πραγματοποιούνται πάντα σε συντονισμό με τους εταίρους της χώρας

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και έθεσε ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο BBC.

Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε το Σάββατο στο Truth Social, όπου ο Τραμπ και ο Πούτιν εμφανίζονται να αγκαλιάζονται, ο αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε τον Ρώσο ομόλογό του ως «φίλε μου».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

«Φυσικά, εξαρτάται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά… είναι παράξενο.» δήλωσε ο Ζελένσκι στο BBC από το γραφείο του στο κεντρικό Κίεβο. «Ο Πούτιν είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος… Δεν μπορεί να είναι φίλος. Απλώς δεν μπορεί.»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε έντονη απογοήτευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας πως οι καθυστερήσεις στην παράδοση κρίσιμων αντιαεροπορικών πυραύλων κοστίζουν ανθρώπινες ζωές στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν ασκούν επαρκή πίεση στη Ρωσία κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Μετά από μια δύσκολη συνάντηση με τον Trump στο Οβάλ Γραφείο το 2025, ο Ζελένσκι έχει επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με στόχο τον τερματισμό της αιματοχυσίας. Ωστόσο, φαίνεται συχνά να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τη θέση της Μόσχας παρά με εκείνη του Κιέβου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στον τελευταίο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν σημειώθηκε εμφανής πρόοδος. Ο Ζελένσκι σχολίασε: “Όσο περισσότερα μαθαίνουμε, τόσο περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται.”

Επισήμανε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν τον Δεκέμβριο.

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ότι στη δική του σύνοδο με τον Πούτινστην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, παρότρυνε τη Ρωσία να “αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα από εδάφη σε όλη την Ευρώπη” και εξέφρασε την πεποίθηση πως μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία είναι “μια ισχυρή πιθανότητα”.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις της, η Ρωσία φαίνεται να επιστρέφει στις αρχικές, σκληρές διαπραγματευτικές της θέσεις.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι δεν είναι σαφές αν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα συμμετάσχουν, όπως είχαν ανακοινώσει οι Αμερικανοί απεσταλμένοι.

Διαφήμιση

Το Κρεμλίνο δείχνει να αντιστέκεται σε αυτή την προοπτική.

Η Ουκρανία έχει επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουν οι συνομιλίες, ώστε να τερματιστούν τα πέντε εξαντλητικά χρόνια της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.

Οι ρωσικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα αυξάνονται σε συχνότητα και φονικότητα, με τον αριθμό των αμάχων θυμάτων να έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Ο Ζελένσκι κάλεσε για “πραγματικούς, βοηθητικούς συμμάχους, που μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία“ και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρή χώρα με “δύναμη και σεβασμό”.

“Όταν προσπαθείς να είσαι πολύ ουδέτερος με τον επιτιθέμενο… σημαίνει ότι στηρίζεις τόσο τα θύματα όσο και τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό,” σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι διατηρούν ουδετερότητα στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας βιώσιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Διαφήμιση

Στο μεταξύ, το Κίεβο δυσκολεύεται να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο του.

Οι αεροπορικοί συναγερμοί, μέρα και νύχτα, αποτελούν πλέον εξαντλητικό μέρος της καθημερινότητας. Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι στοχεύουν σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, ενώ drones εκτοξεύονται καθημερινά στο κέντρο του Κιέβου και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Η Ουκρανία απαντά με εκατοντάδες drones σε στόχους στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο ουκρανικός στρατός καταφέρνει πλέον να καταστρέφει περίπου το 70% των ταχύτερων ρωσικών drones, ποσοστό που συνεχώς βελτιώνεται.

Ωστόσο, υπάρχει “πολύ, πολύ μεγάλο” έλλειμμα αναχαιτιστικών πυραύλων για την αντιμετώπιση βαλλιστικών πυραύλων και ο ίδιος δήλωσε ότι οι Αμερικανοί καθυστερούν τις παραδόσεις των συστημάτων Patriot.

“Είναι κρίμα που επικεντρώνονται στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο… Είναι κρίμα. Έχουμε τεράστια ερωτήματα με αυτό,” είπε ο Ζελένσκι.

Διαφήμιση

“Το έλλειμμα αυτών των πυραύλων – αυτό σημαίνει ανθρώπινες ζωές.”

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink – και η στρατιωτική του εκδοχή, Starshield – εξακολουθούν να έχουν περιορισμούς στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Ουκρανικές μονάδες drone περιέγραψαν στο BBC τα προβλήματά τους, καθώς τα αναχαιτιστικά drones δεν μπορούν πλέον να φτάσουν τα ρωσικά Shaheds, με αποτέλεσμα τα όπλα αυτά να διεισδύουν βαθύτερα στην Ουκρανία χωρίς εμπόδια.

Όταν ρωτήθηκε ποιος λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις, ο Zelensky απάντησε: “Τεχνικά η SpaceX, πολιτικά – δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Είναι σαν… πινγκ πονγκ. Ρωτάμε τη μία πλευρά, μας λένε είναι η άλλη.”

Δύσκολος χειμώνας για την Ουκρανία

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικούς στόχους έχουν αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και πλοίων που μεταφέρουν όπλα ή καύσιμα.

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Μελόνι δήλωσε ότι η επίθεση που βύθισε ρωσικό πολεμικό πλοίο στην ανατολική Λιβύη αυτή την εβδομάδα ενέχει τον κίνδυνο να εξαπλωθεί ο πόλεμος στη Μεσόγειο, κάτι που είναι απαράδεκτο.

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την ενέργεια αυτή, χαρακτηρίζοντας το πολεμικό πλοίο Merkury ως “απολύτως δίκαιο στόχο”.

Αναγνώρισε ότι τέτοιες επιθέσεις είναι “πολύ επικίνδυνες”, αλλά τόνισε πως οι ουκρανικές δυνάμεις “ποτέ δεν επιτίθενται” χωρίς συντονισμό με τους εταίρους τους.

Απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν δύσκολο και επικίνδυνο χειμώνα.

Πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο είχαν στόχο γέφυρες πάνω από τον ποταμό Δνείπερο, με προφανή στόχο να διχοτομήσουν την πόλη.

Ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη για τον χειμώνα και επιχειρήσεις έχουν κλείσει, καθώς οι διακοπές ρεύματος και οι επιθέσεις σε δίκτυα logistics έχουν αυξήσει υπέρμετρα το λειτουργικό κόστος.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν βυθίσει μεγάλο μέρος της πόλης στο σκοτάδι.

“[Η Ρωσία] θέλει φυσικά να φύγουμε,” δήλωσε ο Ζελένσκι.

“Οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν, αλλά θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσά μας με κάθε τρόπο. Τη χρειαζόμαστε. Χωρίς πρωτεύουσα, δεν έχεις χώρα.”