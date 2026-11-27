Θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ αναμένεται να πνέουν στα ανατολικά την Κυριακή, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα πλήξουν αρχικά τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, ενώ την Κυριακή, θα ενισχυθούν από ψυχρή εισβολή και θυελλώδεις βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους που στα ανατολικά που θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ.

Σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για «άρωμα χειμώνα» από την Κυριακή (29/11) με χιόνια, αισθητό κρύο σταδιακά από βορρά προς νότο, βροχές και θυελλώδεις βοριάδες – Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για ισχυρές καταιγίδες.

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Το κρύο θα αρχίσει να γίνεται αισθητό στη βόρεια Ελλάδα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή. Μέσα στην Κυριακή το κρύο θα επεκταθεί στα κεντρικά τμήματα και από τη Δευτέρα θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας. Δεν αναμένονται ακραία χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο το κρύο θα είναι αισθητό ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

Χιόνια αναμένονται στη Φλώρινα από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και στην Αράχοβα. Πήλιο, Θεσσαλία. Κεντρική και ανατολική Στερεά και βορειοανατολική Πελοπόννησος θα ντυθούν επίσης στα λευκά.

Συγκεκριμένα, αυξημένες πιθανότητες χιονοπτώσεων παρουσιάζονται ενδεικτικά στη Φλώρινα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου και στην Αράχοβα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Στο Πήλιο, την Κυριακή και ιδιαίτερα αργά το βράδυ, αναμένονται χιονοπτώσεις πάνω από τα 800-900 μέτρα, όπως και στην υπόλοιπη Θεσσαλία σε αντίστοιχα περίπου υψόμετρα. Στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, οι χιονοπτώσεις αναμένονται πάνω από τα 900-1.100 μέτρα, κατά προσέγγιση.

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Live η πορεία της κακοκαιρίας

Την ίδια στιγμή ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς δημοσίευσε χάρτες με τις χιονοπτώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες στη χώρα συμπληρώνοντας την ανάρτησή του «να βάλουμε λίγο χρώμα στη ζωή μας».

Η πορεία της κακοκαιρίας

Για σήμερα Παρασκευή (27/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Το Σάββατο (28/11), η κακοκαιρία θα επηρεάσει το σύνολο του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το βράδυ, έντονα φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Πιερία της Κεντρικής Μακεδονίας και στην ανατολική Θεσσαλία.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, την Κυριακή (29/11) ισχυρές βροχοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η σημαντική ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν με πολύ θυελλώδεις εντάσεις στα ανατολικά.

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Ψυχρή εισβολή

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές σε όλη τη χώρα, και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Λιγότερα θα είναι τα φαινόμενα στα νότια και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο στα δυτικά και βόρεια όπου θα κυμανθεί το μεσημέρι έως 15-16 βαθμούς και θα παραμείνει κοντά στους 20-21 στα νοτιότερα τμήματα της χώρας.

Το βράδυ όμως και από τα βόρεια θα ξεκινήσει η ψυχρή εισβολή , η οποία θα γίνει αισθητή την Κυριακή και κυρίως τη Δευτέρα. Νότιοι θα είναι οι άνεμοι στα πελάγη 3-5 μποφόρ, και το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν στα 7-8 , τοπικά 9 μποφόρ.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας) και την ανατολική Θεσσαλία.

Με τα τελευταία στοιχεία:

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο,τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ετοιμότητα των Αρχών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Παράλληλα, έχει ενημερώσει τις συναρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σε εφαρμογή τίθεται, όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με πρόβλεψη για περαιτέρω κλιμάκωση εφόσον κριθεί αναγκαίο για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκληθούν από την κακοκαιρία.