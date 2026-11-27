Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίων Μωυσέως, Ναθαναήλ, Πινουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου, ενώ δεν υφίσταται κάποιο γνωστό όνομα που να εορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, το εορτολόγιο περιλαμβάνει τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου, καθώς και των Οσίων Μωυσέως, Ναθαναήλ, Πινουφρίου και Ιακώβου του Ρώσου. Δεν υφίσταται κάποιο γνωστό όνομα που να εορτάζει τη συγκεκριμένη ημέρα.

Ο βίος του Αγίου Ιακώβου του Πέρσου

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Μεγαλομάρτυρας έζησε κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ., την περίοδο της βασιλείας του Αρκαδίου, περίπου το 395 μ.Χ. Καταγόμενος από επιφανή οικογένεια, διέμενε στη Βηθλαδά της Περσίας και διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Πέρση βασιλιά Ισδιγέρδη. Υποκύπτοντας στην επιρροή αυτής της σχέσης, ο Ιάκωβος απαρνήθηκε τη χριστιανική του πίστη, επιλέγοντας να παρασυρθεί από τα πλούτη των ανακτόρων.

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Η στάση του αυτή προκάλεσε την έντονη θλίψη και οργή της μητέρας και της συζύγου του, οι οποίες ήταν πιστές χριστιανές. Η αυστηρή κριτική τους και η δήλωσή τους πως δεν επιθυμούσαν πλέον καμία επαφή μαζί του, αποτέλεσαν καθοριστικό σημείο για τον Ιάκωβο. Αντιλαμβανόμενος το πνευματικό χάσμα που είχε δημιουργήσει, αποφάσισε να μετανοήσει και να επιστρέψει στην πίστη του.

Κατά την ομολογία του ενώπιον του βασιλιά Ισδιγέρδη για την πίστη του στον Χριστό, ο μονάρχης αιφνιδιάστηκε και επιχείρησε να τον μεταπείσει. Παρά τις πιέσεις, ο Ιάκωβος παρέμεινε σταθερός στις πεποιθήσεις του. Συνέπεια της στάσης του ήταν να υποβληθεί σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία περιλάμβαναν τον ακρωτηριασμό των άκρων του, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αποκεφαλισμό, παραδίδοντας με αυτόν τον μαρτυρικό τρόπο το πνεύμα του στον Κύριο.