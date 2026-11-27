Επιπλέον θέσεις, μεγαλύτερο προαύλιο, αθέατα μέχρι τώρα ψηφιδωτά, «κόφτης» στον θόρυβο είναι μερικά από τα στοιχεία των μελετών για το αναστηλωτικό πρόγραμμα του μνημείου

Επισκέψιμο σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με σχεδόν 100 θέσεις επιπλέον, μια νέα «βεράντα» θέασης 150 τ.μ. στον καθαρό από οποιαδήποτε κατασκευή προαύλιο χώρο του και με όλες τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού οργανωμένες στο ανενεργό σήμερα αλσάκι αριστερά της κεντρικής κλίμακάς του, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού υπόσχεται να υποδεχθεί τους επισκέπτες του, ύστερα από τουλάχιστον τρία χρόνια, οπότε και προγραμματίζεται να επιστρέψει στην πολιτιστική ζωή της Αθήνας.

Πρόκειται για μερικές μόνο από τις αλλαγές, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες που έχουν συνταχθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις οποίες είχαν παρουσιάσει «ΤΑ ΝΕΑ» σε δύο διαδοχικά εκτενή ρεπορτάζ στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν έτυχαν θετικής γνωμοδότησης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Χθες τις παρουσίασε στον Τύπο η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

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Τα συνεργεία του ΥΠΠΟ έχουν εγκατασταθεί στον χώρο ήδη από τον Ιούλιο – οπότε και σταμάτησε η λειτουργία του ρωμαϊκού ωδείου που χτίστηκε τον 2ο αι. μ.Χ. με χρηματοδότηση του Ηρώδη Αττικού στη μνήμη της συζύγου του Ρήγιλλας – ώστε να γίνουν όλες οι πρόδρομες εργασίες που απαιτούνται για να μπει σε εφαρμογή το μεγαλύτερο αναστηλωτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα έπειτα από εκείνο των μνημείων της Ακρόπολης, όπως ανέφερε η υπουργός. Η δημοπράτηση του έργου αναμένεται να γίνει άμεσα και το συνολικό κόστος θα ανέλθει στα 19,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,1 εκατ. θα προέρχεται από κοινοτική χρηματοδότηση και τα 6,6 εκατ. από τα έσοδα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Φροντίδα σε όλες τις ζώνες

Στο εσωτερικό του το μεγαλύτερο σωζόμενο ρωμαϊκό μνημείο στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο στεγασμένο κτίριο του αρχαίου κόσμου – τα ζευκτά του μπορούσαν να γεφυρώσουν άνοιγμα 50 μ. – θα δεχθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ταυτοχρόνως τη φροντίδα των ειδικών σε όλες τις ζώνες του βάσει ενός συνολικού στρατηγικού προγράμματος. Θα καθαριστούν τα εδώλια του – να θυμίσουμε ότι σε παλαιότερη επέμβαση είχαν αφαιρεθεί 6 κιλά τσίχλες –, θα αφαιρεθούν παλαιότερες επεμβάσεις που αλλοιώνουν την εικόνα του, όπως και τα σίδερα που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες αναστηλώσεις. Θα ενισχυθεί η ευστάθεια ευαίσθητων σημείων του, όπως του υψηλότερου παραθύρου της πρόσοψης και θα αναδειχθούν αθέατα ως τώρα στοιχεία του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σκηνής, που στην αρχαιότητα λειτουργούσε ως χώρος προετοιμασίας των ηθοποιών. Αν και οι τοίχοι της σώζονται σε ύψος μόλις 10 εκ., θα αναστηλωθούν ώστε να προσφέρουν στον επισκέπτη την αίσθηση της τρίτης διάστασης, ενώ στο εσωτερικό του θα αναδειχθεί ένα αθέατο ψηφιδωτό που βρίσκεται κάτω από τη μαρμάρινη πλατεία και το οποίο αποκαλύπτεται σταδιακά μέσω ανασκαφών.

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Στο προσκήνιο αποκαθίσταται το ξύλινο δάπεδο, όπως ήταν στην εποχή λειτουργίας του ωδείου, ενώ ένα βήμα πιο κοντά στην αρχική εικόνα θα φέρνει τον επισκέπτη τόσο η αναστήλωση ενός ναΐσκου (αριστερά για τον καθήμενο στο κοίλο), από τους εννιά που υπήρχαν αρχικά, ως δείγμα του πλούσιου εσωτερικού διακόσμου του μνημείου, όσο και η ανάκτηση των φωτιστικών παραθύρων, που θα υπενθυμίζουν πως επρόκειτο για στεγασμένο χώρο.

Στα άκρα του άνω διαζώματός του, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα ανακτήσει βαθμιδωτά πέντε σειρές εδωλίων που μεταφράζονται σε περίπου επιπλέον 100 θέσεις περιορισμένης θέασης – αν και σύμφωνα με τους ειδικούς σήμερα το μνημείο χωρά 1.000 άτομα λιγότερα από ό,τι στην αρχαιότητα, ενώ θα απαλλαγεί κι από τα αντιαισθητικά ικριώματα φωτισμού τα οποία θα αντικατασταθούν από έναν ενιαίο ημικυκλικό́ φορέα. Εντός του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου σχεδιάζεται να τοποθετηθούν και τα δύο μαρμάρινα αγάλματα – το ένα απεικονίζει τον Ερμή και το δεύτερο τον Απόλλωνα – που ανακαλύφθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024 στο πλαίσιο εργασιών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στη συμβολή των οδών Καλλισπέρη και Ερεχθείου, πολύ κοντά στο Ηρώδειο.

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Εξωτερικά αναστηλώνεται το ανατολικό σκέλος του κλιμακοστασίου με ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό που ήταν ως τώρα σε κατάχωση. Θα αποκατασταθεί ο Περίπατος (το μονοπάτι που περιέβαλλε περιμετρικά την Ακρόπολη) και θα ανοίξει μία προς το παρόν (αργότερα και μια δεύτερη) είσοδος στο ανώτατο τμήμα του Ηρωδείου ως έξοδος κινδύνου. Η ενεργοποίηση του Περιπάτου θα επιτρέψει και την απευθείας σύνδεση της Νότιας Κλιτύος με το μνημείο καθώς θα αποκατασταθεί τμήμα του αρχαίου οδικού δικτύου.

Εικόνα θα αλλάξει και η πλατεία μπροστά από το ρωμαϊκό ωδείο: απομακρύνονται όλες οι εγκαταστάσεις – εκδοτήρια, πωλητήριο, μπαρ. Επεκτείνεται ο χώρος με έναν εξώστη που θα έχει μήκος 30 μ. και συνολική επιφάνεια 150 τ.μ. που θα λειτουργεί ως καθιστικό, κάτω από τον οποίο θα μεταφερθούν οι χώροι εξυπηρέτησης κοινού. Το άλσος που συναντάμε εκατέρωθεν της κεντρικής κλίμακας θα καθαριστεί, θα απομακρυνθούν οι πλαστικές δεξαμενές πυρόσβεσης και οι αποθήκες και θα φιλοξενήσει όλες τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού κάτω από την οροφή του νέου εξώστη. Ανακαίνιση θα γίνει επίσης στα καμαρίνια και στις τουαλέτες για το κοινό.

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Η αντοχή στον θόρυβο

Στο πλαίσιο των μελετών – που ανέδειξαν ακόμη και τον τρόπο που ήταν χτισμένο το Ηρώδειο – εντάχθηκε και μελέτη σχετικά με την αντοχή του απέναντι στον θόρυβο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως τα 92 ντεσιμπέλ που εμπειρικά αποτελούν το όριο δεν απειλούν το μνημείο. Στη νέα εποχή, ωστόσο, θα εξοπλιστεί με αισθητήρες στο νότιο τμήμα του, οι οποίοι θα επισημαίνουν οποιαδήποτε παραβίαση του ορίου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και θα ενεργοποιούν αυτομάτως έναν «κόφτη».

Για την ολοκλήρωση των εργασιών θα χρειαστούν βάσει χρονοδιαγράμματος τρία χρόνια χωρίς να ληφθούν υπόψη καθυστερήσεις που πιθανόν προκύψουν για γραφειοκρατικούς λόγους που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Με την παράδοσή του το έργο θα συνοδεύεται από κανονισμό λειτουργίας που θα διέπει τη χρήση και τους όρους παραχώρησής του για εκδηλώσεις, ενώ θα οργανωθεί καμπάνια ενημέρωσης του κοινού για την ορθή χρήση του μνημείου.