Ο ηθοποιός κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στην οικία του, έχοντας λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο μία ημέρα νωρίτερα κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών, ύστερα από πρόσφατο ζήτημα που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ο ηθοποιός κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στην οικία του, περιστοιχισμένος από τα οικεία του πρόσωπα. Νωρίτερα, την Τετάρτη, είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, επιστρέφοντας στο σπίτι του κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του.

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Υπενθυμίζεται ότι νοσηλεύτηκε έπειτα από πτώση στο σπίτι του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Η ζωή και η πορεία του σπουδαίου ηθοποιού – Από την «Ορέστεια» στο «Ρετιρέ»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1930 στην Αθήνα και από νεαρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τις τέχνες και ιδιαίτερα για το θέατρο. Παρότι αρχικά η οικογένειά του δεν αντιμετώπισε θετικά την επιθυμία του να ασχοληθεί με την υποκριτική, εκείνος επέμεινε στην επιλογή του και τελικά ακολούθησε τον δρόμο που θα καθόριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Αρχικά γράφτηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, καθώς είχε ιδιαίτερη κλίση στη ζωγραφική. Ωστόσο, η αγάπη του για το θέατρο τον οδήγησε στη Δραματική Σχολή, όπου φοίτησε με καθηγητές σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Δημήτρης Ροντήρης, ο Αιμίλιος Βεάκης και ο Γιάννης Σιδέρης.

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Το 1954 αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών και αμέσως εντάχθηκε στο δυναμικό του Εθνικού Θεάτρου. Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, ως μέλος του Χορού στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ροντήρη.

Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο για τρία χρόνια, συμμετέχοντας σε 14 παραστάσεις και ερμηνεύοντας σημαντικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Ανάμεσά τους ήταν ο Βαλεντίνος στον «Φάουστ» του Γκαίτε, ο Μαρτινέθ στην «Άμαξα» του Προσπέρ Μεριμέ και ο Όσβαλντ στον «Βασιλιά Ληρ» του Σαίξπηρ.

Το 1957 αποχώρησε από το Εθνικό Θέατρο και στράφηκε στο ελεύθερο θέατρο, επιλέγοντας να διευρύνει τις καλλιτεχνικές του συνεργασίες και να δοκιμαστεί σε διαφορετικά είδη.

Η μακρά θεατρική διαδρομή

Η θεατρική πορεία του Δημήτρη Καλλιβωκά υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμμετείχε σε περισσότερα από 90 έργα του ελληνικού και παγκόσμιου δραματολογίου. Από το αρχαίο δράμα και το κλασικό θέατρο μέχρι τις σύγχρονες κωμωδίες και την επιθεώρηση, συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και δημιουργούς της εποχής.

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Μεταξύ άλλων, υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Πειραϊκού Θεάτρου του Δημήτρη Ροντήρη, του εταιρικού θιάσου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, καθώς και του «Προσκήνιο» του Αλέξη Σολομού. Συνεργάστηκε επίσης με το Δημοτικό Θέατρο Θράκης, τη Θεατρική Συνεργασία και το Δημοτικό Θέατρο Κηφισιάς.

Στη διάρκεια της καριέρας του ερμήνευσε ρόλους σε έργα σπουδαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ ασχολήθηκε κατά περιόδους και με τη διδασκαλία σε δραματικές σχολές.

Ο «τζέντλεμαν» του ελληνικού κινηματογράφου

Το ευρύ κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε μέσα από τις κινηματογραφικές του εμφανίσεις, ιδιαίτερα κατά τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου.

Η πρώτη του εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη έγινε το 1958, στην ταινία «Μακριά από τον κόσμο» του Ορέστη Λάσκου. Ακολούθησαν δεκάδες συμμετοχές σε ελληνικές και ξένες παραγωγές, με τον ίδιο να καθιερώνεται ως ένας από τους χαρακτηριστικούς ζεν πρεμιέ της εποχής.

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Η κομψότητα, το παρουσιαστικό και η ευγένειά του τον έκαναν ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο. Συχνά υποδυόταν τον γοητευτικό άνδρα που διεκδικούσε την πρωταγωνίστρια, αλλά τελικά δεν κατάφερνε να κερδίσει την καρδιά της. Ο ίδιος είχε μάλιστα χαρακτηρίσει με χιούμορ αυτούς τους κινηματογραφικούς ρόλους ως «αντεραστές».

Συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ και συμμετείχε σε ορισμένες από τις πιο αγαπημένες ελληνικές κωμωδίες. Ανάμεσα στις ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν οι «Μερικοί το προτιμούν κρύο» (1963), «Μια τρελλή τρελλή οικογένεια» (1965), «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» (1965), «Τζένη Τζένη» (1966), «Η Παριζιάνα» (1969), «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» (1970) και «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι» (1971).

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ήταν ο ρόλος του Ιάσονα Παγκιναρόπουλου στην ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα» του Γιώργου Τζαβέλλα, με την ατάκα «Τι είναι ο άνθρωπος! Ένα τίποτα είναι ο άνθρωπος…» να μένει στη μνήμη των θεατών.

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Στη μεταγενέστερη κινηματογραφική του πορεία συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στις ταινίες «Bios + Πολιτεία» (1987), «Στάκαμαν!» (2001) και «El Greco» (2007), του Γιάννη Σμαραγδή.

Συνολικά, η φιλμογραφία του αριθμεί περίπου 40 ταινίες, μέσα από τις οποίες άφησε το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η παρουσία στην τηλεόραση και το «Ρετιρέ»

Εκτός από το θέατρο και τον κινηματογράφο, ο Δημήτρης Καλλιβωκάς είχε σημαντική παρουσία και στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε πολλές δημοφιλείς σειρές.

Ανάμεσα στις τηλεοπτικές παραγωγές στις οποίες έλαβε μέρος ήταν η «Μαντάμ Σουσού», οι «Πανθέοι», ο «Γιούγκερμαν», «Ο Ανδροκλής και τα λιοντάρια του», αλλά και το «Ρετιρέ» του MEGA, όπου υποδύθηκε τον Μίλτο Παπαρά.

Στη μακρά τηλεοπτική του διαδρομή περιλαμβάνονται ακόμη οι σειρές «Έρχονται οι Αμερικάνοι», «Ταύρος με Τοξότη», «Το τρίτο στεφάνι», «Ντόλτσε Βίτα», «Οι εντιμότατοι», «Όταν ο Χάρης χώρισε τη Μαίρη» και «Όλα στον αέρα».

Η τιμητική διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Μία από τις τελευταίες σημαντικές δημόσιες εμφανίσεις του πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τιμήθηκε για τη συνολική προσφορά του στον ελληνικό κινηματογράφο και τον πολιτισμό, μαζί με άλλους ηθοποιούς που συνδέθηκαν με τη χρυσή εποχή του ελληνικού σινεμά.

Η διάκριση αποτέλεσε αναγνώριση της μακράς καλλιτεχνικής του διαδρομής και της συμβολής του σε μια εποχή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική κινηματογραφική ιστορία.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έζησε μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη, με μια πορεία που εκτεινόταν σε επτά δεκαετίες και περιλάμβανε περισσότερα από 90 θεατρικά έργα, περίπου 40 κινηματογραφικές ταινίες και δεκάδες τηλεοπτικές συμμετοχές.