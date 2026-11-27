Σε σκληρή γραμμή απέναντι στις προτάσεις για περικοπές στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, προειδοποιώντας ότι ένας συμβιβασμός με μειωμένες δαπάνες θα συνιστούσε «στρατηγικό λάθος» για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία να πλησιάζουν, ο Μακρόν πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πολιτικά εφικτή τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μέσα στο νέο έτος.

Η στάση του Γάλλου προέδρου προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα δυσκολίας στις ήδη περίπλοκες διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Ο Μακρόν δεν περιορίστηκε να εκφράσει τη διαφωνία του με τις προτεινόμενες περικοπές, αλλά έθεσε ουσιαστικά ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, συνδέοντας την έκβαση των συνομιλιών με τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

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António Costa’s attempt to prod EU leaders into ditching their red lines on the budget fell flat on Thursday as talks turned messy and bitter. ➡️ https://t.co/ddsfpofgHd https://t.co/PUWVoIZxfA — euronews (@euronews) November 27, 2026

«Η συνέχιση των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια του νέου έτους δεν είναι δημοκρατικά εφικτή», δήλωσε, παραπέμποντας στην προεκλογική περίοδο ενόψει των γαλλικών προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027. Στο πολιτικό παρασκήνιο βρίσκεται και η προοπτική επικράτησης της Μαρίν Λεπέν, καθώς ο Μακρόν επιδιώκει να ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν από την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στη Γαλλία.

Η παρέμβασή του, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών που τάσσονται υπέρ ενός μικρότερου προϋπολογισμού. Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε σκωπτικά τον Γάλλο πρόεδρο «Monsieur Chantage», δηλαδή «κύριο Εκβιασμό», σχολιάζοντας ότι χρησιμοποιεί τις εθνικές εκλογές ως μοχλό πίεσης στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις. Άλλος διπλωμάτης υποστήριξε ότι ο Μακρόν «βάζει ένα πιστόλι πάνω στο τραπέζι», καθιστώντας δυσκολότερη την επίτευξη συμβιβασμού.

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Η σύγκρουση για τις επιστροφές και την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Πίσω από την ένταση βρίσκεται η διαφωνία για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών, αλλά και για τον τρόπο κατανομής τους. Ο Μακρόν έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περικοπές στους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις σημερινές χρηματοδοτήσεις.

Nos agriculteurs peuvent compter sur mon engagement. Pas un euro ne doit manquer à la PAC pour la France dans le prochain budget pluriannuel européen. https://t.co/mKCJWzyJhR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 25, 2026

Παράλληλα, έχει στραφεί κατά του συστήματος των δημοσιονομικών επιστροφών (rebates), από το οποίο επωφελούνται συγκεκριμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία και η Αυστρία. Οι συγκεκριμένες χώρες επιδιώκουν τη διατήρηση των εκπτώσεων στις συνεισφορές τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ η Γαλλία θεωρεί ότι το καθεστώς αυτό, σε συνδυασμό με τις περικοπές, δυσχεραίνει την επίτευξη συμφωνίας.

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Το μποϊκοτάζ των «Επτά της Σύνεσης» και η αποτυχία Κόστα

Την ίδια ώρα, η Σύνοδος Κορυφής της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου ανέδειξε το βάθος των αντιθέσεων μεταξύ των κρατών-μελών, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να βρίσκεται αντιμέτωπος με την αμφισβήτηση των διαπραγματευτικών του χειρισμών.

Ο Κόστα επιχείρησε να περιορίσει τις διαφορές μέσα από διαδοχικές συναντήσεις με μικρότερες ομάδες ηγετών, χωρίς, ωστόσο, να καταφέρει να εξασφαλίσει ουσιαστική πρόοδο. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από τη Δανία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και την Αυστρία, οι οποίες αποχώρησαν από τη διαδικασία, εκτιμώντας ότι η μεθοδολογία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποσκοπούσε στη διάσπαση του κοινού μετώπου των χωρών που ζητούν περιορισμό των δαπανών.

Στο στρατόπεδο των λεγόμενων «Επτά της Σύνεσης» συμμετέχουν η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και το Βέλγιο. Οι χώρες αυτές επιδιώκουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό και περιορισμό των χρηματοδοτήσεων, κυρίως για την πολιτική συνοχής.

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Στον αντίποδα βρίσκονται οι «Φίλοι της Συνοχής», μια ομάδα 17 κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, που ζητούν τη διατήρηση ισχυρών χρηματοδοτήσεων για τη γεωργία και τις περιφέρειες. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν εκπροσωπούν την ομάδα στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Ενδεικτικό της αποτυχίας των χειρισμών Κόστα ήταν ότι εγκαταλείφθηκε το ενδεχόμενο συνέχισης των συνομιλιών για δεύτερη ημέρα. Η κοινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, διήρκεσε μόλις 11 λεπτά.

Η ελληνική θέση και το μήνυμα Μητσοτάκη

Η Ελλάδα συντάσσεται με τις χώρες που αντιτίθενται σε περαιτέρω περικοπές των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι ο περιορισμός των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων θα υπονόμευε τις αναπτυξιακές προοπτικές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών και θα περιόριζε τις δυνατότητες στήριξης του αγροτικού τομέα.

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Το μήνυμα της Αθήνας αποτυπώθηκε και στην παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, προειδοποίησε ότι η επιμονή σε νέες περικοπές θα ακύρωνε τις φιλοδοξίες που περιγράφονται στην έκθεση Ντράγκι για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Από την ελληνική αποστολή υπογράμμιζαν, μετά τα μεσάνυχτα, ότι οι συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών και ότι δεν θα ήταν ρεαλιστικό να αναμένεται η γεφύρωσή τους σε μία μόνο Σύνοδο Κορυφής.

Νέα πρόταση με περικοπές έως 230 δισ. ευρώ

Το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει έναν επταετή προϋπολογισμό ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2028-2034. Ωστόσο, η πρόταση συμβιβασμού που παρουσίασε ο Αντόνιο Κόστα ενόψει της Συνόδου περιλάμβανε ήδη περικοπές 204 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Politico, στις κλειστές συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου φέρεται να εξέτασε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, της τάξης των 220 έως 230 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, προκειμένου να προσεγγίσει τις απαιτήσεις των χωρών που επιδιώκουν περιορισμό των δαπανών.

European leaders have arrived for the Euro Summit and Special EUCO. 🔔 Keep an eye out for updates from today’s discussions. https://t.co/iKgkg7Vrko — EU Council (@EUCouncil) November 26, 2026

Οι περικοπές αναμένεται να αφορούν κυρίως τα κονδύλια για την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια, με στόχο να προστατευθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι χρηματοδοτήσεις για τη γεωργία και τις περιφέρειες. Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, ο οποίος έχει ζητήσει μειώσεις ύψους 250 δισ. ευρώ, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού, αν και οι τελικές αποφάσεις θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Η επόμενη Σύνοδος και η πίεση του χρόνου

Μετά το αδιέξοδο της Πέμπτης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Δεκεμβρίου, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σε πολυήμερο διαπραγματευτικό μαραθώνιο. Ο Κόστα καλείται να παρουσιάσει νέα συμβιβαστική πρόταση, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει τις διαφορές πριν από το τέλος του έτους.

Την ίδια στιγμή, οι πιέσεις δεν προέρχονται μόνο από τις κυβερνήσεις. Περίπου 1.000 Ευρωπαίοι αγρότες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, ζητώντας να μην περικοπούν οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και Έλληνες αγρότες, ενώ οι διαδηλωτές έστειλαν το δικό τους μήνυμα στους 27 ηγέτες, την ώρα που εκείνοι συζητούσαν το μέλλον των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Το πολιτικό διακύβευμα είναι πλέον σαφές: η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να συμφωνήσει για τις δημοσιονομικές της προτεραιότητες της επόμενης επταετίας, την ώρα που οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2027 περιορίζουν τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών. Και όσο ο Μακρόν επιμένει ότι ο χρόνος τελειώνει, τόσο δυσκολότερο γίνεται να βρεθεί ένας συμβιβασμός που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.