Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της EY, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να κάνει αγορές, με τα ρούχα και τα αξεσουάρ να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων

Black Friday φέρνει στο προσκήνιο σημαντικές ευκαιρίες για τους καταναλωτές, με τα εμπορικά καταστήματα να προσφέρουν εκπτώσεις έως και 70%. Το καταναλωτικό κοινό αναζητά οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές, ειδικά ενόψει των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ενώ η μεγάλη εκπτωτική περίοδος κορυφώνεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, γνωστή ως Cyber Monday. Τότε, η εμπορική κίνηση μετατοπίζεται κυρίως στα ψηφιακά καταστήματα.

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Όπως δήλωσε ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΒΕΠ, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «Η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο». Ο ίδιος σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της EY, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να κάνει αγορές, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024. Περίπου οι μισοί έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές.

Ο κ. Κορκίδης επισημαίνει πως «η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δίνει περιθώριο αισιοδοξίας. Το ύψος του τζίρου θα κριθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα γίνουν συναλλαγές».

Τι προτιμούν να αγοράζουν οι καταναλωτές

Ρούχα, τεχνολογία και είδη σπιτιού παραμένουν στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Τα ρούχα και τα αξεσουάρ συγκεντρώνουν το 61% των επιλογών, ενώ ακολουθούν οι ηλεκτρονικές συσκευές και η τεχνολογία με 59%. Στη συνέχεια, προτιμώνται οι ηλεκτρικές συσκευές (42%), τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (31%) και τα είδη σπιτιού και κουζίνας (27%).

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Όπως καταγράφει έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa σε δείγμα 1.003 ατόμων, το 84% σχεδιάζει να αγοράσει δώρα για αγαπημένα πρόσωπα. Τα βασικά κριτήρια για τις αγορές είναι η τιμή (74%), η ποιότητα (65%) και οι προσφορές (37%). Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές επιλέγουν να συνδυάζουν αγορές τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αναζήτησης προϊόντων. Οι καταναλωτές που αξιοποιούν σχετικά εργαλεία τα χρησιμοποιούν κυρίως για σύγκριση τιμών (64%), ανάγνωση κριτικών (63%) και προτάσεις για δώρα (48%).

Τι να ελέγξετε πριν από την αγορά

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος συστήνουν στους πολίτες να ελέγχουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τελική τιμή μαζί με τα έξοδα αποστολής, καθώς και τα στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

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Για να διαπιστωθεί αν μια έκπτωση είναι πραγματική, συνιστάται η σύγκριση της προσφερόμενης τιμής με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης του προϊόντος το προηγούμενο 30ήμερο. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση ασφαλών τρόπων πληρωμής και η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της παραγγελίας και της συναλλαγής.

Στις αγορές από απόσταση, οι καταναλωτές διατηρούν δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Για τις αγορές σε φυσικά καταστήματα, η δυνατότητα αλλαγής μη ελαττωματικού προϊόντος εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα εκπτωτικά προϊόντα καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση σε περίπτωση ελαττωμάτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι 2 στους 10 θα εκμεταλλευτούν τις εκπτωτικές τιμές για χριστουγεννιάτικα δώρα. Ο διπλός αυτός εκπτωτικός θεσμός φαίνεται να σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής αγοράς. «Ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό και για τα δύο event, 4 στους 10 δηλώνουν ότι υπολογίζει να δαπανήσει από 100 έως 250 ευρώ και 3 στους 10 από 250 έως 500 ευρώ» αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

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Δισταγμοί για τις εκπτώσεις – Πώς απαντούν οι επιχειρήσεις

Παρά τις προσφορές, 4 στους 10 καταναλωτές συνεχίζουν να αμφιβάλλουν αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Ο κ. Κορκίδης τονίζει ότι για τις επιχειρήσεις, η απάντηση βρίσκεται στις καθαρές εκπτωτικές τιμές, τους σαφείς όρους και τη συνέπεια στην παράδοση και την εξυπηρέτηση.

Για τους καταναλωτές, συστήνεται να συγκρίνουν την αρχική με την τελική τιμή και να τηρούν τον προϋπολογισμό τους. Στον Πειραιά, προτρέπεται το κοινό να εξετάζει και τις προσφορές των τοπικών καταστημάτων, που συνδυάζουν ανταγωνιστικές τιμές με προσωπική εξυπηρέτηση.

Οδηγός επιβίωσης για Black Friday – Τι να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προτείνουν στους καταναλωτές να ακολουθούν τέσσερα βασικά βήματα για ασφαλείς και συμφέρουσες αγορές:

– Ελέγξτε το προϊόν και το κατάστημα, διασφαλίζοντας τα χαρακτηριστικά και την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής. Στις ηλεκτρονικές αγορές, βεβαιωθείτε για την επωνυμία, τη διεύθυνση και τους όρους συναλλαγής του e-shop.

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– Εντοπίστε την πραγματική έκπτωση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πρέπει να αναγράφεται σε κάθε προσφορά. Συγκρίνετε τις τιμές για να αξιολογήσετε το πραγματικό όφελος.

– Προσέξτε την πληρωμή και την παράδοση. Επιλέξτε ασφαλείς τρόπους πληρωμής και διατηρήστε όλα τα αποδεικτικά παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας.

– Ενημερωθείτε για το δικαίωμα επιστροφής. Στις αγορές από απόσταση, ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών, με το κόστος επιστροφής να βαρύνει τον καταναλωτή. Στα φυσικά καταστήματα, η επιστροφή εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις, το ΕΒΕΠ υπενθυμίζει τη σαφή αναγραφή της τιμής αναφοράς, της διαθεσιμότητας και των όρων κάθε προσφοράς. Συνιστάται:

– Σωστός υπολογισμός της έκπτωσης, με αναγραφή της χαμηλότερης τιμής των τελευταίων 30 ημερών.

– Σαφής ενημέρωση για τα είδη που αφορούν οι προσφορές και έλεγχος αποθέματος πριν την έναρξη της καμπάνιας.

– Παροχή πλήρους κόστους και ρεαλιστικού χρόνου παράδοσης, ειδικά στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

– Ενημέρωση για τα δικαιώματα μετά την πώληση, με ξεκάθαρη πολιτική αλλαγών και εγγυήσεων, αποφεύγοντας παραπλανητικές σημάνσεις περί μη επιστροφής εκπτωτικών ειδών.