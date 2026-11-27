Ως καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του ποσού ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου, με τους εργοδότες να διατηρούν το δικαίωμα απόδοσης του υπολοίπου έως το τέλος του έτους

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένουν την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων, το οποίο αποτελεί παραδοσιακά μια σημαντική ενίσχυση για τον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό.

Κάθε μισθωτός με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούται ποσό ίσο με έναν μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβεται με μισθό, ή 25 ημερομίσθια, αν αμείβεται με ημερομίσθιο. Ως καταληκτική ημερομηνία πληρωμής για το Δώρο Χριστουγέννων 2026 ορίζεται η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Αν και πολλοί εργοδότες το καταβάλλουν νωρίτερα, ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα από τις 21 έως τις 31 Δεκεμβρίου, εφόσον το αποδώσει έως την τελευταία ημέρα του έτους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Δικαιούχοι και τρόπος υπολογισμού

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και τις οδηγίες της ΓΣΕΕ και του ΚΕΠΕΑ, η παροχή είναι υποχρεωτική για όσους εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση, ή συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Το δώρο καταβάλλεται ακέραιο εάν η εργασιακή σχέση διήρκεσε από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου. Διαφορετικά, καταβάλλεται αναλογία 2/25 του μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε δεκαεννέα ημέρες απασχόλησης. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι ημέρες απεργίας και η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ για τις περιπτώσεις ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες καταβλήθηκε επίδομα από το Ασφαλιστικό Ταμείο. Αντιθέτως, συνυπολογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής λόγω τοκετού.

Το ύψος του δώρου καθορίζεται από τις αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Για όσους λαμβάνουν ωρομίσθιο ή κυμαινόμενες αποδοχές, διενεργείται υπολογισμός βάσει του μέσου όρου των αμοιβών που εισπράχθηκαν από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αλλαγή εργοδότη και μη καταβολή

Όσοι άλλαξαν εργοδότη εντός της περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου 2026 δικαιούνται αναλογία δώρου από κάθε επιχείρηση στην οποία απασχολήθηκαν. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται ξεχωριστά για κάθε εργασιακή σχέση βάσει των τακτικών αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνεται ο μισθός και κάθε άλλη τακτική παροχή.

Η καταβολή του δώρου αποτελεί νόμιμη υποχρέωση και απαγορεύεται η αντικατάστασή του από παροχές σε είδος, όπως και δεν είναι έγκυρη οποιαδήποτε συμφωνία παραίτησης του εργαζομένου από αυτό το δικαίωμα. Σε περίπτωση μη καταβολής εντός της προθεσμίας, ο εργαζόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας για υποβολή καταγγελίας, καθώς η παράλειψη συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας που επισύρει κυρώσεις.