Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή όλων των επίσημων υποχρεώσεων και μετακινήσεων του 92χρονου

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νιγηρία βίντεο που καταγράφει έναν 92χρονο εμίρη να αγγίζει με ανάρμοστο τρόπο μια influencer από την Πολωνία, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο παλάτι του. Το περιστατικό καταγράφηκε με τα έξυπνα γυαλιά της γυναίκας και δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την παρέμβαση των τοπικών αρχών.

Πρωταγωνιστής του βίντεο είναι ο Ουμάρ Φαρούκ Ουμάρ, ένας από τους γνωστότερους εμίρηδες της Νιγηρίας. Στα πλάνα, η Πολωνή ταξιδιωτική influencer συνομιλεί μαζί του, ενώ εκείνος κρατά τα χέρια της πάνω στα πόδια του.

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Disturbing video of 94-year-old Emir of Daura, Alhaji Umar Farouk, assaulting a foreign tourist by squeezing her hands, touching her breast, & trying to hug her, emerges. The foreign tourist was clearly heard in the video warning the emir to take his hands off her. God! 🙆🙆🤔… https://t.co/HanNnNbl8M https://t.co/qDkoM29gHF — Abu Amir (@SadiqMaunde) November 22, 2026

Όταν οι δύο τους σηκώνονται για να αποχωρήσουν, ο 92χρονος την αγκαλιάζει και στη συνέχεια φέρεται να της πιάνει το στήθος. Η γυναίκα αντιδρά αμέσως, λέγοντάς του: «Εμίρη, δεν μπορείτε να με αγγίζετε».

Η ίδια περιέγραψε αργότερα την εμπειρία της, εξηγώντας ότι είχε αρχίσει να αισθάνεται άβολα από τη στιγμή που ο εμίρης τής έπιασε το χέρι και άρχισε να παίζει με αυτό.

«Όταν σηκωθήκαμε για να φύγουμε, με αγκάλιασε και με φίλησε στο μάγουλο, προτού μου πιάσει το στήθος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το περιστατικό επειδή θεώρησε σημαντικό να καταγγείλει αυτό που βίωσε.

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«Δεν με άγγιξαν με αυτόν τον τρόπο στους δρόμους της Νιγηρίας, ούτε καν σε πολυσύχναστα μέρη, αλλά μέσα στο παλάτι ενός παραδοσιακού ηγέτη. Ένιωσα ότι έπρεπε να το δημοσιοποιήσω. Είμαι θύμα σεξουαλικής επίθεσης», δήλωσε.

Έρευνα από τις αρχές και αναστολή των υποχρεώσεων του εμίρη

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επίσκεψη της Πολωνής influencer στο παλάτι του εμίρη της Νταούρα, στην πολιτεία Κατσίνα της βόρειας Νιγηρίας.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή όλων των επίσημων υποχρεώσεων και μετακινήσεων του 92χρονου εμίρη, ενώ οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

Ο επίτροπος Πληροφοριών και Πολιτισμού της πολιτείας, Μπάλα Σαλισού Ζάνγκο, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «βαθιά ανήσυχη» για τις καταγγελίες.

One of Nigeria’s best-known monarchs, the Emir of Daura, has been suspended from all official engagements and travel following allegations of sexual assault by a Polish tourist. https://t.co/et65ONQMwo https://t.co/L5rLvKq3GU Διαφήμιση November 25, 2026

Από την πλευρά του, το Συμβούλιο του Εμιράτου της Νταούρα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να διαπιστώσει τη γνησιότητά του και να εξακριβώσει εάν έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει δημιουργηθεί με τεχνητά μέσα.

Απειλές θανάτου κατά της influencer

Την ίδια ώρα, η Πολωνή influencer φέρεται να έχει δεχθεί εκατοντάδες απειλές θανάτου μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας της, προκαλώντας την αντίδραση της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η οργάνωση καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της γυναίκας, επισημαίνοντας ότι η στοχοποίηση των θυμάτων αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους πολλές υποθέσεις σεξουαλικής βίας στη Νιγηρία δεν καταγγέλλονται ποτέ.

«Αυτές οι σοκαριστικές επιθέσεις σε βάρος μιας επιζήσασας δείχνουν γιατί εκατοντάδες υποθέσεις βιασμού δεν καταγγέλλονται στη χώρα, εξαιτίας της εκτεταμένης διαφθοράς, του κοινωνικού στιγματισμού και της ενοχοποίησης των θυμάτων», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.