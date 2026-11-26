O 76χρονος δημιουργός επιστρέφει με το μεγαλύτερο άλμπουμ του μέχρι σήμερα, με κάθε τραγούδι να έχει δύο μείξεις και να διαρκεί «όσο χρειάζεται να διαρκέσει»

Τα πράγματα με τον Πίτερ Μπράιαν Γκάμπριελ (Peter Brian Gabriel) είναι απλά και σύνθετα μαζί. Από την εποχή κιόλας των Genesis (συνιδρυτής και τραγουδιστής του γκρουπ στα πρώτα οκτώ χρόνια τους) ήταν και είναι άκρως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.

Η μουσική του απλή αλλά και συνάμα δύσκολη σε όποιον έχει παρωπίδες. Το ίδιο και οι στίχοι του. Θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε φιλόσοφο;

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Όχι ακριβώς, αλλά αυτό δεν τον εμποδίζει να φιλοσοφεί με το έργο του. Ανεξάρτητο και ανήσυχο πνεύμα εκτός του progressive rock έχει ενσωματώσει και συνεχίζει να το κάνει new wave, post-punk, world music, δημιουργώντας τον «ήχο Peter Gabriel», ο οποίος είναι αναγνωρίσιμος από τις πρώτες νότες.

Ο Πίτερ Γκάμπριελ έχει ακόμη ένα χαρακτηριστικό – δεν ήταν ποτέ υπέρ της ποσότητας. Παίδευε και παιδεύει κάθε τραγούδι, κάθε σύνθεση, κάθε νότα μέχρι να νιώσει έτοιμος ότι είναι έτοιμο (και αυτό) να δισκογραφηθεί. Οπως συμβαίνει και με τη νέα του εργασία «ΟΙ», η οποία κυκλοφορεί αύριο, 27 Νοεμβρίου.

Το «OI» είναι το ενδέκατο στούντιο άλμπουμ του βρετανού δημιουργού και όπως και το «I/O» (2023), κάθε τραγούδι θα λαμβάνει μείξεις «Bright-Side» και «Dark-Side» και πριν φθάσουμε στο άλμπουμ, κάθε τραγούδι του έχει κυκλοφορήσει ανάλογα με την Πανσέληνο και τη νέα Σελήνη κάθε μήνα. Επίσης, το «OI» είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια άλμπουμ του Γκάμπριελ μέχρι σήμερα και ο κάθε δίσκος (πρόκειται για διπλό άλμπουμ) έχει χρόνο 81 και 82 λεπτά, αφού υπάρχουν δύο μείξεις σε κάθε τραγούδι. Τέλος, θα είναι επίσης το πρώτο διπλό στούντιο άλμπουμ του σε CD, ενώ οι εκδόσεις βινυλίου θα συνοδεύονται από δύο δίσκους LP.

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Εκτός από το νέο υλικό που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, στο «OI», «συλλέγει» ακυκλοφόρητα κομμάτια ή outtakes από τις ηχογραφήσεις των τριών προηγούμενων άλμπουμ του «Us» (1992), «Up» (2002) και «I/O». Το παλαιότερο τραγούδι στο άλμπουμ είναι το «A Hard Lesson», το οποίο χρονολογείται από τις ηχογραφήσεις του «Us» μεταξύ 1989 και 1992.

Συζητώντας τη φύση των διαφορετικών μείξεων, ο Γκάμπριελ σχολίασε ότι «οι άνθρωποι πάντα πιστεύουν ότι το συναίσθημα προέρχεται από το τραγούδι, αλλά στην πραγματικότητα μπορείς να το αλλάξεις αυτό σε μεγάλο βαθμό με τον τρόπο που μετακινείς τα πράγματα, τα βυθίζεις και τα αναδεικνύεις, και απομονώνεις ορισμένους ήχους και όργανα – από τον τρόπο που αφηγείσαι την ιστορία. Είναι μια πολύ δημιουργική συμβολή με αυτούς τους υπέροχους μείκτες».

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Ο Alex Petridis, επικεφαλής κριτικός ροκ και ποπ μουσικής της εφημερίδας «Guardian», χαρακτηρίζει το «ΟΙ» ως «επικό άλμπουμ», αποτέλεσμα όπως υποστηρίζει ο καλλιτέχνης ενός μακροχρόνιου ενδιαφέροντος για την αφρικανική μουσική «που με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ένα τραγούδι θα μπορούσε να διαρκέσει όσο χρειάζεται να διαρκέσει». Το «OI» είναι ουσιαστικά το δεύτερο μέρος ενός project που ξεκίνησε με το «I/O» του 2023, το οποίο ήταν το πρώτο του άλμπουμ με νέο υλικό έπειτα από 21 χρόνια.

Όπως σημειώνει ο Πίτερ Γκάμπριελ στο άρθρο-συνέντευξη του Alex Petridis, «είναι λίγο περίεργο να βρίσκεις τον εαυτό σου, στην ηλικία των 76 ετών, να δουλεύει ακόμα πάνω σε τραγούδια που άρχισες να γράφεις στα 30 σου. Είναι αναπόφευκτο να πάρεις διαφορετικές αποφάσεις έχοντας ζήσει λίγο περισσότερο».

«Αν έχεις κάποιον βαθμό επιτυχίας, καταλήγεις να γνωρίζεις κάθε είδους ανθρώπους και να κάνεις συναρπαστικές συζητήσεις, οι οποίες οδηγούν σε παρακάμψεις, και σκέφτεσαι: “Λοιπόν, η ζωή είναι για να τη ζεις”», σημειώνει ο Γκάμπριελ και συνεχίζει: «Αν μπεις σε αυτόν τον ιμάντα μεταφοράς άλμπουμ-περιοδεία-άλμπουμ, δεν υπάρχει χρόνος για να αναπνεύσεις ή να ζήσεις οποιαδήποτε ζωή, και αυτό πάντα μου φαίνεται κάπως λυπηρό. Νομίζω ότι οι περισπασμοί τροφοδοτούν τη μουσική».

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Ο Γκάμπριελ φαίνεται να έχει αναπτύξει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα θεωρία για σχεδόν τα πάντα, από θεματικά πάρκα μέχρι κηδείες: πιστεύει ότι οι άνθρωποι πρέπει «να φυτεύουν ένα δέντρο πάνω από το νεκρό τους σώμα ή το νεκρό σώμα των αγαπημένων τους προσώπων, ώστε να δημιουργούνται δάση όπου δεν θα υπάρχει καμία σήμανση (σ.σ.: ποιοι και πού είναι θαμμένοι)».

Υπέρ της ΑΙ

Σε έναν μουσικό κόσμο γεμάτο με ανθρώπους που καταδικάζουν την κακοήθη επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Γκάμπριελ είναι ένας από τους λίγους υψηλού προφίλ υποστηρικτές της – πρόσφατα υποστήριξε ότι τελικά «όλα θα γίνουν καλύτερα» από την Τεχνητή Νοημοσύνη παρά από τους ανθρώπους.

«Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ρομπότ στον πόλεμο είναι πραγματικά τρομακτική. Υπάρχει η αίσθηση ότι δημιουργούμε ένα είδος που είναι πολύ, πολύ πιο έξυπνο από εμάς. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, δεν υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα έξυπνων ειδών που φροντίζουν λιγότερο έξυπνα είδη, εκτός από τα κατοικίδια (…)

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Νομίζω ότι πρέπει να την επιβραδύνουμε λίγο, χρειαζόμαστε κάποια διεθνή συμφωνία, για την οποία υπάρχουν προηγούμενα, όπως στην αεροπορική ασφάλεια ή η συνθήκη Start για τα πυρηνικά όπλα. Χρειαζόμαστε προστατευτικά κιγκλιδώματα (…) Αλλά με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ως ένα εντελώς νέο σύνολο εργαλείων που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να θεωρούν τους εαυτούς τους κινηματογραφιστές, ζωγράφους, μουσικούς, να εξερευνήσουν τον εαυτό τους με αυτόν τον τρόπο».

Σε αντίθεση με τους περισσότερους, ο Γκάμπριελ φαίνεται να πιστεύει ειλικρινά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ικανή να δημιουργήσει σπουδαία τέχνη.

«Αυτό οφείλεται απλώς σε καλύτερους αλγορίθμους. Πώς λοιπόν θα το αντιμετωπίσουμε αυτό ως είδος; Νομίζω ότι μακροπρόθεσμα, αν δεν μπορείς να το νικήσεις, πρέπει να συμμετάσχεις (…) Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τον εγκέφαλό μας για να γίνουμε περισσότερο Τεχνητή Νοημοσύνη».