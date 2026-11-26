Η επιστροφή του ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ με την ταινία «Μινώταυρος» είναι το κινηματογραφικό γεγονός αυτής της εβδομάδας

«And you may find yourself in a beautiful house/ With a beautiful wife/ And you may ask yourself/ Well… how did I get here?».

To καταπληκτικό τραγούδι των Talking Heads «Once in a lifetime» είναι αδύνατον να μην περάσει από το μυαλό σου ενώ παρακολουθείς τον «Μινώταυρο» (Minotaur, Γαλλία, Γερμανία, Λετονία, 2026) την τελευταία ταινία του σημαντικότερου, ίσως, εν ζωή Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, γνωστού κυρίως από το αριστούργημα «Η επιστροφή» και ταινίες όπως οι «Λεβιάθαν» και «Χωρίς αγάπη».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η επιστροφή του στον κινηματογράφο μετά πολύχρονη απουσία λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που παραλίγο να τον στείλουν στον άλλο κόσμο, πραγματικά άξιζε τον κόπο. Ένα σπίτι, λοιπόν, ένα τεράστιο, αχανές σπίτι, ένα σπίτι με όλα τα κομφόρ, με όλες τις ανέσεις, με θέα τη φύση, με… με… με… που τελικά είναι… ασφυκτικά άδειο από ψυχές.

Τρεις άνθρωποι κατοικούν εκεί – ένα παντρεμένο ζευγάρι (Ντιμίτρι Μαζούροφ, Ιρις Λεμπέντεβα) και ο γιος (Μπόρις Κουντρίν). Και είναι παντελώς άγνωστοι μεταξύ τους. Η επαφή του καθενός με το κινητό του έχει προτεραιότητα και οποιοδήποτε συναίσθημα μεταξύ τους, έχει πάει περίπατο. Ενδεχομένως, βέβαια, αυτό το σκηνικό να είναι κάτι που όλοι ξέρουμε, ή που έχουμε ξαναδεί, άλλοτε μέσα σε ένα μπανάλ, μελοδραματικό πλαίσιο, άλλοτε όμως με πολλή ουσία.

Εδώ, υπάρχει ουσία. Διότι με ένα μαγικό τρόπο, ο Ζβιάγκιντσεφ καταφέρνει να αποτυπώσει μέσα σε αυτό το μινιμαλιστικό σκηνικό μια ολόκληρη κοινωνία, τη ρωσική, αυτή με την οποία ο ίδιος δεν έχει πλέον καμία σχέση, αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αυτή η σιωπηλή απάθεια απέναντι στα πάντα, αυτή η αλλόκοτη αποξένωση, αυτό το «καθένας για την πάρτη του» και μόνο, είναι τα στοιχεία που κάνουν το καζάνι του «Μινώταυρου» να κοχλάζει· περιμένεις την έκρηξη και πράγματι κάποια στιγμή θα γίνει.

Και το παράξενο είναι, ότι μόνον όταν ένας από τους τρεις ήρωες βγει από την κατάσταση της απάθειας, όταν το συναίσθημα μέσα του μιλήσει και τον ξυπνήσει, μόνο τότε, επιτέλους θα δράσει. Τι πανέξυπνος σκηνοθέτης στ’ αλήθεια: Πόσο έντεχνα και πόσο υπόγεια καταφέρνει να μιλήσει για τη διαφθορά, τη μόλυνση και τη σαπίλα μιας κάποτε υπερήφανης χώρας που πλέον μόνο θλίψη και τρόμο προκαλεί.

Ένα παράδειγμα: το στόρι τοποθετείται στην εποχή προετοιμασίας ενός πολέμου (τα αυτονόητα παραλείπονται) και το φιλμ υπογραμμίζει τη μεθοδολογία του κράτους προκειμένου να στρατολογήσει κόσμο.

Διαφήμιση

Κάθε επιχείρηση, ανάλογα με το προσωπικό της θα πρέπει να το μειώσει ώστε να τροφοδοτηθεί ο στρατός για τον πόλεμο. Ο «Μινώταυρος» είναι γεμάτος τέτοιες λεπτομέρειες που φτιάχνουν την εικόνα του γενικού συνόλου, το οποίο τόσο από πλευράς ιστορίας όσο και από πλευράς film making, μπορεί να μείνει αξέχαστο.

Gothic τρόμος

Είναι κάποιες ταινίες που καταφέρνουν να «ξεπεταχτούν» από το πουθενά και από εκεί που δεν το περιμένεις, μετατρέπονται σε… γροθιά στο στομάχι. Αν μάλιστα δεν είσαι και τόσο φαν του είδους που πρεσβεύουν, το (θετικό) σοκ είναι ακόμα πιο έντονο.

Το είδος, στην περίπτωση της ταινίας «Victorian Psycho» (Αγγλία/Ιρλανδία/ΗΠΑ, 2026) είναι ο τρόμος και μάλιστα σε gothic πλαίσιο.

Ο ταλαντούχος νέος σκηνοθέτης Ζάκαρι Γουίγκον, εδώ στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, αφηγείται μια εξαιρετικά έντονη, συναισθηματικά, ιστορία εκδίκησης: στη βρετανική ύπαιθρο του 1853, η Γουίνιφρεντ Νότι την οποία υποδύεται μια νεαρή ηθοποιός που μαγνητίζει τα βλέμματα και θα πρέπει να προσέξουμε, η Μάικα Μονρόε, είναι μια δυναμική γκουβερνάντα που προσλαμβάνεται στην έπαυλη μιας πάμπλουτης αριστοκρατικής οικογένειας.

Διαφήμιση

Πρόκειται να διδάξει κατ’ οίκον τα δύο ανήλικα παιδιά της (Εβι Τέμπλετον, Τζακόμπι Τζουπέ), τα οποία, σύμφωνα με τους γονείς τους (Τζέισον Αϊζακς, Ρουθ Γουίλσον), δεν είναι και τόσο έξυπνα. Η στάση του υπηρετικού προσωπικού είναι τόσο επιθετική προς τη Γουίνφρεντ, όσο σνομπ είναι ο τρόπος αντιμετώπισής της από τους εργοδότες της.

Μόνο που αυτή η γκουβερνάντα δεν «μασάει». Είναι ετοιμόλογη. Είναι cool. Έχει ένα εντελώς δικό της χιούμορ. Και φυσικά, κάτι την υποκινεί, κάτι κρύβει. Και αυτό που κρύβει βέβαια, είναι που θα κάνει την ιστορία της ακόμα πιο πικάντικη, με τον Γουίγκον να δείχνει τα «δόντια» του τη στιγμή που πρέπει.

Είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι ο σκηνοθέτης έχει μελετήσει πολύ καλά τον τρόμο σε ταινίες των εποχών που αναφέρθηκαν παραπάνω και αυτό τον βοηθά ώστε να μη γίνει σπάταλος. Η ταινία του έχει εξαιρετική αίσθηση της οικονομίας και δεν στηρίζεται σε λουτρά αίματος για να «ελκύσει». Όλα χτίζονται σταδιακά, με υπομονή και με το σεναριακό twist να περιμένει, με όρεξη στη γωνία.

Διαφήμιση

Θα γελάσεις

Έκπληξη, αν και μικρότερης κλίμακας, θα μπορούσε να πεις ότι είναι και η ταινία «Το σόι της συμφοράς» (Focker-in-law) του Τζον Χάμπουργκ που επιστρέφει με μια τέταρτη ταινία στην κλασική πλέον αμερικανική κωμωδία του Τζέι Ρόουτς «Ο γαμπρός της συμφοράς» (2000).

Μια τέταρτη ταινία πάνω στο ίδιο μοτίβο, την κόντρα ενός νοσηλευτή ονόματι Γκρεγκ Φόκερ (Μπεν Στίλερ) με τον πρώην πράκτορα της CIA πεθερό του, Τζακ Μπαρνς (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) που τον αποπαίρνει διαρκώς, κάποια στιγμή περιμένεις να κλείσει.

Ούτως ή άλλως, οι δύο ταινίες που μεσολάβησαν είχαν παρουσιάσει δείγματα κάμψης συγκρινόμενες με την αξεπέραστη πρώτη. Παρ’ όλ’ αυτά, η κόντρα που συνεχίζεται εδώ δεν είναι αδιάφορη και αυτό επειδή υπάρχει μια νέα ιστορία, στη μέση της οποίας μπαίνει ένα ακόμα πρόσωπο, η μέλλουσα νύφη του Γκρεγκ την οποία υποδύεται με τσαχπινιά η Αριάνα Γκράντε.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Γκρεγκ την αντιμετωπίζει με την ίδια επιφύλαξη που είχε νιώσει από τον δικό του πεθερό πριν από 26 χρόνια. Αυτό δίνει τη βάση για τη δημιουργία διασκεδαστικών σκηνών: το γερμανικό Σέπαρντ του Ντε Νίρο, η «χαμένη» βέρα, ο αποτεφρωμένος γάτος και μια σκηνή μέσα στο αεροπλάνο όπου ο Γκρεγκ παρεξηγείται ως κλέφτης, είναι μερικά από τα χάιλαϊτ μιας κωμωδίας που σου προσφέρει γέλιο χωρίς να σε προσβάλλει.

Για κορίτσια και μόνο

Μάγισσες, σκουπόξυλα αλλά και οικογενειακοί δεσμοί σε πρώτο πλάνο στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Το μαγεμένο βασίλειο του Χεξ» (Hexed, ΗΠΑ, 2026) της Φον Βεερασάνθορν, στην οποία ένα κορίτσι αντιλαμβάνεται ότι έχει μαγικές ικανότητες, όπως ακριβώς και η μητέρα της που εγκατέλειψε τον Κόσμο των Μαγισσών όπου κυρίαρχη φιγούρα είναι η δική της, υπερφιλόδοξη εξουσιάστρια μητέρα.

Τρεις διαφορετικές γενιές μαγισσών λοιπόν, συναντιούνται στον ίδιο αυτό μαγικό κόσμο από τον οποίο όλα ξεκίνησαν και κατά πάσα πιθανότητα το αποτέλεσμα θα προκαλέσει αρκετό ενθουσιασμό στο γυναικείο κοινό κάτω των επτά ετών στο οποίο η ταινία, κυρίως, απευθύνεται. Αν κάτι κάπως ενοχλεί, είναι ότι εστιάζοντας αποκλειστικά στην γυναικεία δύναμη, είτε μαγική είτε όχι, η ταινία εκμηδενίζει παντελώς το ανδρικό στοιχείο, τόσο που φτάνει στο σημείο να της δίνει μια προκλητική φεμινιστική διάσταση που αγγίζει τα όρια του αστείου.

Στην ψυχή ενός αγοριού

Μια ακόμα ταινία ενηλικίωσης, αυτή τη φορά από την Ισπανία, η «Ένας γιος» (Un hijo, Ισπανία, 2025) του Νάτσο Λα Κάζα εστιάζει στην κατάσταση ενός οκτάχρονου αγοριού (Ιαν Κορτεγκόσο) που παρά την απουσία της μητέρας του από το σπίτι και παρά την αδυναμία του πατέρα του (Χιούγκο Σίλβα) να επικοινωνήσει μαζί του, παρουσιάζει «ύποπτα» στοιχεία ευτυχίας.

Τόσο οι ζωγραφιές όσο και η εμμονή του με τη Μαίρη Πόπινς, είναι δείγματα που ωθούν την αποφασιστική αλλά άπειρη ψυχολόγο του σχολείου (Μακαρένα Γκαρσία) να κάνει τη δική της έρευνα για να λύσει το μυστήριο. Ολα αυτά σε μια ενάρετων προθέσεων αλλά «διδακτική» κατά κύριο λόγο ταινία, μεταφορά στον κινηματογράφο του ομώνυμου βραβευμένου και πολυδιαβασμένου μυθιστορήματος του Αλεχάντρο Παλόμας.

Στην αρένα με τον ταυρομάχο

Προβάλλεται επίσης το ντοκιμαντέρ «Μεσημέρια της μοναξιάς» (Tardes de soledad, Ισπανία/Γαλλία/Πορτογαλία, 2024) του Αλμπερτ Σέρα που μάλιστα απέσπασε το Χρυσό Κοχύλι Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Αρνήθηκα να δω την ταινία και ας έχω χάσει το αριστούργημα. Ξέρω ότι προσκαλεί τον θεατή να παρακολουθήσει την πορεία ενός ισπανού αστέρα της ταυρομαχίας ονόματι Αντρές Ρόκα Ρέι, ο οποίος ζει μέσα σε μια αδιανόητα σκληρή καθημερινότητα, σκοτώνοντας ταύρους στις αρένες. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό το εγκληματικό έθιμο πρέπει να απαγορευτεί διά ροπάλου και καμία ταινία δεν χρειάζεται να μου υπενθυμίσει το γιατί.

Μπραντ Πιτ μόνο σε IMAX

Η παραγωγή του Netflix «Οι νέες περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ» (The further mis-adventures of Cliff Booth, ΗΠΑ, 2026) σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ, στην οποία ο Μπραντ Πιτ επαναλαμβάνει τον ρόλο του κασκαντέρ από την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ» που του χάρισε το Όσκαρ Β’ ρόλου, παίζεται από σήμερα μόνο σε αίθουσες IMAX. Δυστυχώς δεν παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους. Δύο εβδομάδες μετά την «καριέρα» της στα σινεμά, η ταινία θα ανοίξει στην πλατφόρμα.