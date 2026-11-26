Με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες, φοροελαφρύνσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και περισσότερες από 113.000 προσλήψεις στο Δημόσιο βρίσκονται στο επίκεντρο του οικονομικού σχεδιασμού της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, με το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας να προβλέπεται αυξημένο κατά περίπου 49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2030, ξεπερνώντας τα 312 δισ. ευρώ.

Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030, που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανεβάζει το ετήσιο κόστος των μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων από τα 4,08 δισ. ευρώ φέτος στα 7,3 δισ. ευρώ το 2027 και στα 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

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Παρά τις φοροελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, ο φορολογικός λογαριασμός για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προβλέπεται να φουσκώσει κατά 11,65 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος, αγγίζοντας τα 88 δισ. ευρώ το 2030. Την ίδια ώρα, η ιδιωτική κατανάλωση δεν προβλέπεται να ανεβάσει ταχύτητα.

Ο ρυθμός αύξησής της κινείται μεταξύ 1,4% και 1,5% καθ’ όλη την τετραετία, χαμηλότερα τόσο από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας όσο και από το 2,2% που είχε καταγραφεί το 2024. Ειδικότερα, ο οδικός χάρτης της οικονομίας έως το 2030 που παρουσίασαν οι Κυριάκος Πιερρακάκης και Θάνος Πετραλιάς προβλέπει:

1. Ανάπτυξη. Σαφώς πιο αισιόδοξο από την Κομισιόν εμφανίζεται το οικονομικό επιτελείο για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027 και 2,1% το 2028, έναντι 1,5% που προβλέπουν οι Βρυξέλλες και για τα δύο έτη. Αναθεωρεί προς τα πάνω και τις δικές του περυσινές προβλέψεις, ποντάροντας στα μέτρα της ΔΕΘ και στην ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων. Για το 2029 προβλέπει ανάπτυξη 2,1% και για το 2030 2%, με το ονομαστικό ΑΕΠ να φτάνει τα 312,4 δισ. ευρώ, από 263,4 δισ. ευρώ φέτος.

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2. Πληθωρισμός. Οι ανατιμήσεις συνεχίζονται αλλά με χαμηλότερες ταχύτητες. Από 4% φέτος, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,8% το 2027, στο 2,4% το 2028, στο 2,3% το 2029 και στο 2,2% το 2030.

3. Δημόσιο χρέος. Με πρωτογενή πλεονάσματα στην περιοχή του 3% του ΑΕΠ, το χρέος προβλέπεται να μειωθεί κατά σχεδόν 14 δισ. ευρώ, από 357,8 δισ. ευρώ φέτος στα 343,9 δισ. ευρώ το 2030 ή από 135,8% σε 110,1% του ΑΕΠ.

4. Έσοδα από φόρους. Από 76,137 δισ. ευρώ φέτος, οι εισπράξεις από φόρους προβλέπεται να ανέλθουν σε 77,952 δισ. ευρώ το 2027, 81,24 δισ. ευρώ το 2028, 84,416 δισ. ευρώ το 2029 και 87,794 δισ. ευρώ το 2030. Από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το Δημόσιο προσδοκά επιπλέον ετήσια έσοδα 3,87 δισ. ευρώ, από τις επιχειρήσεις 3,81 δισ. ευρώ και από τον ΦΠΑ 2,64 δισ. ευρώ.

5. Προσλήψεις – αποχωρήσεις. Συνολικά 113.573 προσλήψεις έναντι 83.336 αποχωρήσεων προβλέπονται στη γενική κυβέρνηση την επόμενη τετραετία. Οι περισσότερες προσλήψεις, 32.376, προγραμματίζονται για το εκλογικό έτος 2027, ενώ ακολουθούν 26.531 το 2028 και από 27.333 το 2029 και το 2030. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται σε 20.834 ετησίως. Η διαφορά συνδέεται με εξαιρέσεις από τον κανόνα 1:1 και εκκρεμείς εγκεκριμένες προσλήψεις προηγούμενων ετών.

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6. Μισθοί και συντάξεις. Ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φθάσει στα 960 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 για να σπάσει το φράγμα των 1.000 ευρώ το 2028, συμπαρασύροντας τους μισθούς στο Δημόσιο. Προβλέπονται ετήσιες αυξήσεις συντάξεων χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους δικαιούχους, επιστροφή ενοικίου και δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους.

7. Ανεργία. Η αποκλιμάκωση της ανεργίας χάνει ταχύτητα μετά το 2027. Από 8,4% φέτος, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9% το 2027, στο 7,8% τη διετία 2028-2029 και στο 7,7% το 2030.

8. Επενδύσεις. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται από 9,8 δισ. ευρώ φέτος στα 14,2 δισ. ευρώ το 2030. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου επιβραδύνεται από 7,9% το 2027 στο 3,8% το 2030.