Πριν από λίγες ημέρες, έγινε ένας μικρός χαμός για το νόημα του Πολυτεχνείου. Όπως συνήθως συμβαίνει, συγκρούστηκαν διάφοροι.

Οργανώσεις της Αριστεράς, που επιδιώκουν να καρπωθούν ένα μυθολογικό ορόσημο της πρόσφατης ιστορίας μας, τη μοναδική (μαζί με τα γεγονότα της Νομικής, που είχαν προηγηθεί) ευρείας απήχησης λαϊκή κινητοποίηση κατά της χούντας.

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Αστοιχείωτοι και τεμπέληδες δημοσιολογούντες (συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί αρχηγοί και δημοσιογράφοι) που βαριούνται να δουν τα κείμενα – γι’ αυτό και μας έπρηξαν με τη λανθασμένη παραπομπή στο πόρισμα του αντεισαγγελέα Τσεβά.

Κι υπάρχουν πάντα οι ακροδεξιοί που πάνε κόντρα στις αριστερές μυθολογίες, προσπαθώντας να προβάλουν τις δικές τους. Μια από τις ακροδεξιές ανοησίες αγωνίζεται εμμονικά να επιβάλει ότι δεν υπήρξαν νεκροί του Πολυτεχνείου – πράγμα που διαψεύδεται και από το πόρισμα Τσεβά και από τα πρακτικά της δίκης του Πολυτεχνείου.

Μια δεύτερη ανοησία κατηγορεί τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου ότι εκμεταλλεύτηκαν τον μύθο που δημιούργησε η παρουσία τους εκεί. Άσχετοι ιδεοληπτικοί, δηλαδή, λένε σε ανθρώπους που επέλεξαν τον δρόμο τους στην πολιτική και στη ζωή ότι δεν έπρεπε να ασχοληθούν με την πολιτική, επειδή είχαν βρεθεί στο Πολυτεχνείο.

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Ο φανατισμός μάλιστα με τον οποίο διατυπώνουν αυτή την πεποίθηση δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν λιγάκι και να καταλάβουν πόσο ανόητα σκέπτονται.

Μέσα σε αυτό τον θόρυβο, η επέτειος διαστρεβλώνεται και κερδίζει τις εφήμερες εντυπώσεις όποιος είναι πιο ισχυρός. Φέτος, ηττήθηκε μαζί με την ιστορική αλήθεια και το ίδιο το Πολυτεχνείο.

Κυρίως, ηττήθηκε η πρυτανεία του, που μέσω του πρύτανη επιχείρησε να υπερασπιστεί και το νόημα της εξέγερσης αλλά και την περιουσία του εκπαιδευτικού ιδρύματος – και δυστυχώς δεν κατάφερε να προστατέψει πλήρως ούτε το ένα ούτε το άλλο, αφού ο μύθος αποδεικνύεται ισχυρότερος από το νόημα όπως προκύπτει από τα γεγονότα και η βία διαφόρων ομάδων που δρουν με προκάλυμμα την Αριστερά ή τον αναρχισμό πιο ισχυρή από την ισχύ των θεσμών – του Πανεπιστημίου και του κράτους, στη δικαιοδοσία του οποίου το Πανεπιστήμιο ανήκει.

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Αλλά ο θόρυβος συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, δυστυχώς ακόμα μια φορά γύρω από μια σημαία, που συγκαταλέγεται στα παραφερνάλια της μυθολογίας του Πολυτεχνείου. Είναι μια σημαία που έχει έναν λεκέ από αίμα και λέγεται ότι τη βρήκε ένας άνθρωπος την επομένη της εισβολής του τανκ και της εκδίωξης των καταληψιών από τον χώρο και την παρέδωσε στον Τζώρτζη Αθανασιάδη, τον εκδότη της (αντιπολιτευόμενης τη χούντα) εφημερίδας της Δεξιάς, «Η Βραδυνή». Αυτός την παρέδωσε στην ΕΦΕΕ και, όταν κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν κατάφερε να συγκροτήσει προεδρείο, διημοιράσαντο τα ιμάτια του ιστορικού μύθου οι δύο νεολαίες που είχαν τότε το πάνω χέρι: η Πανσπουδαστική, δηλαδή η ΚΝΕ, πήρε αρχεία και σφραγίδα, ενώ η ΠΑΣΠ του ΠΑΣΟΚ πήρε τη σημαία. Εκτοτε, στις πορείες οι πασπίτες περιφέρουν το λάφυρο – που επίσης συμβολίζει το κομματικό καπέλωμα του λεγόμενου φοιτητικού κινήματος.

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Σε ποιον ανήκει, σήμερα, η σημαία του Πολυτεχνείου; Στους πασόκους λόγω χρησικτησίας ή σε όλους τους φοιτητές, όπως ζητάει ο Χάρης Δούκας; Ενα ακόμα δίλημμα επί της ισχύος των συμβολισμών – επειδή η Ελλάδα των ιδεοληψιών προτιμά να διαχειρίζεται σύμβολα, αφού δυσκολεύεται συχνά να διαχειριστεί τα δεδομένα της πραγματικότητας. Ή, όπως τραγουδούσε ο Σαββόπουλος, «σημαία από νάιλον υψώνουμε σημαία, / πλαστική, / ο κόσμος δεν έχει τίποτα να χάσει / και τίποτα να βρει».

Άννα Αχμάτοβα, Ρέκβιεμ

To «Ρέκβιεμ», ένα τετράστιχο της Άννας Αχμάτοβα, σε μετάφραση Άρη Αλεξάνδρου, τυπώθηκε στο περιοδικό των Ιωαννίνων «Δοκιμασία», τχ. 4, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1973. Ήταν το τεύχος που κυκλοφόρησε όταν έγιναν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου (στα χέρια μου έφτασε από το πολύτιμο αρχείο του Γιώργου Ζεβελάκη). Έγραφαν πολλοί εκεί, αλλά η μόνη έμμεση παραπομπή στα γεγονότα είναι αυτό το ποιηματάκι – κι ας συνδέεται με την περίοδο του σταλινικού Μεγάλου Τρόμου στη Σοβιετική Ένωση, που η Αχμάτοβα πλήρωσε οικογενειακά, βαριά: «Όχι, δεν ζήτησα τον ξένον ουρανό, ούτε φτερούγας ξένης προστασία – είμουν με τον λαό μου τότε εδώ όπου ο λαός μου ζούσε μες στη δυστυχία».

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Στα φοβερά χρόνια της γιεζόβσινα*, πέρασα δεκαεφτά μήνες περιμένοντας στην ουρά, μπροστά στις φυλακές του Λένινγκραντ. Μια μέρα, κάποιος με «αναγνώρισε». Τότε, μια γυναίκα που στεκόταν πίσω μου και δεν είχε ακούσει βέβαια ποτέ της το όνομά μου, ξύπνησε απ’ την άκαμπτη νάρκη όπου πέφταμε όλοι μας και με ρώτησε με τα μελανιασμένα χείλη της, σκύβοντας στ’ αυτί μου (εκεί, όλοι μίλαγαν ψιθυριστά): – Κι αυτό, μπορείτε να το περιγράψετε; Κι εγώ της είπα: – Μπορώ. Τότε, κάτι σαν χαμόγελο γλίστρησε πάνω σ’ αυτό που ήταν κάποτε το πρόσωπό της.

1 Απριλίου 1957, Λένινγκραντ

*Χειρόγραφη σημείωση: Περίοδος του μεγάλου τρόμου 1937-1938. Ο όρος «γιεζόβσινα» από το όνομα του Νικολάι Γιεζόφ, αρχηγού της μυστικής αστυνομίας του Ιωσήφ Στάλιν. Εκατομμύρια σοβιετικοί πολίτες, διανοούμενοι, καλλιτέχνες, αξιωματικοί του στρατού και απλοί πολίτες εκτελέστηκαν ή στάλθηκαν στα Γκουλάγκ.