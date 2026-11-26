Στο μυθιστόρημά της «Οι Φλογοφάγοι», που κυκλοφορεί τις επόμενες ημέρες από τις εκδόσεις Πατάκη, η Σώτη Τριανταφύλλου μεταφέρει τους αναγνώστες στους δρόμους της εργατικής τάξης στη μεταπολεμική Βορειοανατολική Αγγλία.

Με φόντο τη μουντή πόλη Στόκτον-ον-Τήηζ και το γειτονικό Μίντλεσμπρα, η αφήγηση ακολουθεί τον νεαρό Αρτσι Μάννινγκ, τη συνηθισμένη του οικογένεια και όλους τους χαρακτήρες της οδού Αλλάιανς – ενός δρόμου που μυρίζει κάπνα και κάρβουνο – σε μια εποχή όπου όλοι οι καλοί άνθρωποι στην Αγγλία ήταν φτωχοί.

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Παρ’ όλο που ο Αρτσι είναι αποφασισμένος να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του μεγαλύτερου αδελφού του στα εργοστάσια – καταφέρνοντας μάλιστα, κόντρα στις πιθανότητες, να κερδίσει μια θέση σε ένα φημισμένο σχολείο μέσης εκπαίδευσης – η πορεία του καταλήγει σε σιωπηλή ήττα.

Η Σώτη Τριανταφύλλου αφηγείται τη σταδιακή φθορά της οικογένειας Μάννινγκ, μεταφέροντάς μας από το Στόκτον-ον-Τήης της ειρηνικής περιόδου στη ζούγκλα της Μαλαισίας, και αντιπαραβάλλοντας τη ζωή των Μάννινγκ με εκείνη της εκκεντρικής, εύπορης και κυνικής οικογένειας Ασγουορθ.

Με στοιχεία κοινωνικού δράματος, το μυθιστόρημα εξερευνά το βρετανικό ταξικό σύστημα και τα ανεξίτηλα σημάδια του πολέμου στον ζοφερό Βορρά. Αφιερωμένοι σε εμβληματικές μορφές της μουσικής σκηνής του Βορρά, όπως οι Animals, ο Bryan Ferry και ο Mark Knopfler, οι «Φλογοφάγοι» περιγράφουν έναν χαμένο κόσμο, εγκλωβισμένο ανάμεσα στα απόνερα του πολέμου και την επερχόμενη επανάσταση της δεκαετίας του 1960.

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«Στις εννιάμισι τα φώτα έσβηναν στον αριθμό 21 της οδού Αλλάιανς· σηκώνονταν όλοι τους από τα χαράματα. Αλλά, καθώς η Μάρθα καθυστερούσε πλένοντας πιάτα, ο Αρτσι διάβαζε για λίγο στην κουζίνα – πράγμα που δεν μπορούσε να κάνει στο δωμάτιο που μοιραζόταν με τα αδέρφια του· το φως δεν τα άφηνε να κοιμηθούν.

Μια δυο φορές είχε την εντύπωση ότι η μάνα του έκλαιγε όρθια μπροστά στον νεροχύτη κι ότι σκούπιζε τα δάκρυα με την άκρη της ποδιάς της: αναρωτιόταν αν η δυστυχία της οφειλόταν κυρίως στη Λώρι ή κυρίως στο ότι δεν ταίριαζε καθόλου με τον Τζον Μάννινγκ – πράγμα φανερό και την ίδια στιγμή απροσδιόριστο· όμως, πώς μπορούσαν να το ξέρουν από την αρχή;

Η μοναδική διαφορά τους, ορατή με την πρώτη ματιά, ήταν πως η Μάρθα πήγαινε στην εκκλησία ενώ ο Τζον δεν πήγαινε, εκτός αν τον καλούσαν σε γάμο.

Όταν είχαν γνωριστεί δεν είχαν καμιά πείρα –γι’ αυτό, ο Αρτσι έπαιρνε όρκο–, όπως άλλωστε τα περισσότερα ζευγάρια ολόγυρά τους: ο Κηθ και η Κέιτι Μπράουν, οι Χίσλοπ, οι Γουόκερ και οι Κουκ (προτού πεθάνουν ο Γουόκερ και ο Κουκ) έμοιαζαν με τους Μάννινγκ· αν και ο κύριος Κηθ ήταν και παρέμεινε υπερβολικά μεγαλόσωμος και η κυρία Κέιτι υπερβολικά μικρόσωμη.

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Οι σύζυγοι με πολύ διαφορετικό σχήμα και βάρος τού φαίνονταν αλλόκοτοι. Ετσι κι αλλιώς, όλα τα ζευγάρια ήταν τόσο βαρετά ώστε μερικές γυναίκες της οδού Αλλάιανς που είχαν μείνει χήρες – σαν τη Ρόουζ Γουόκερ και τη Μέρυ Κουκ – δυσκολεύονταν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους· μάλιστα, πολλοί στη γειτονιά έλεγαν πως η Μέρυ είχε σκοτώσει τον άντρα της· πως είχε χάσει την υπομονή της με τα ξενύχτια και τις ασωτίες του και γι’ αυτό τον είχε αφήσει να ξεπαγιάσει τον χειμώνα του ’47 έξω στη χιονισμένη αυλή.

Μερικοί γάμοι διέφεραν ως προς τα παιδιά – ο γιος των Χίσλοπ φιλούσε αγόρια στο στόμα και η Λώρι ήταν κουφή – κι άλλοι διέφεραν ως προς το ποιος από τους δυο συζύγους έδειχνε, στο πέρασμα του χρόνου, πιο δυστυχισμένος από τον άλλον.

Ο Αρτσι αναρωτιόταν αν ο γάμος, η οικογένεια ήταν παντού ίδια κι αν τέτοια θα ήταν και η δική του μοίρα: οι Μάννινγκ έμοιαζαν με μικρή επιχείρηση που μετρούσε έσοδα και έξοδα, σημείωνε τις μερίδες των τροφίμων στο βιβλιάριο των δελτίων και έριχνε χάλκινα νομίσματα σ’ ένα τσίγκινο κουτί από μπισκότα – αλλά όχι πάντοτε όταν υπήρχαν νομίσματα.

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Ο Αρτσι είχε μάθει πως ο Τζον είχε κερδίσει τέσσερις λίρες στο τουρνουά νταρτς τις οποίες ούτε είχε ρίξει στον κουμπαρά ούτε είχε δώσει στη Μάρθα· είχε αγοράσει μ’ αυτές την κονσερτίνα του: του το είχε μαρτυρήσει ο κύριος Κηθ μια μέρα στον δρόμο ενώ πήγαινε στο οφθαλμιατρείο για ν’ αλλάξει γυαλιά. «Για τα νταρτς χρειάζεσαι καλή όραση και αίσθηση του βάθους για τη σωστή εκτίμηση της τροχιάς» είπε βγάζοντας τα παλιά γυαλιά του και κοιτάζοντάς τα με δυσαρέσκεια.

«Μεγαλώνει η μυωπία μου κι ο αστιγματισμός. Ρίχνω τα βελάκια έξω απ’ τον πίνακα… Ενώ ο πατέρας σου…» Ο Αρτσι σκεφτόταν πως, αν είχε κερδίσει τέσσερις λίρες, ούτε εκείνος θα το ομολογούσε στη μάνα του.

Οχι μόνο επειδή η Μάρθα γινόταν όλο και πιο σφιχτή με τα λιγοστά τους χρήματα, αλλά κυρίως επειδή γινόταν όλο και λιγότερο ανεκτική με όλους εκτός από τον Τόμμυ: δεν άφηνε τον Τζον να παίζει στο σπίτι την κονσερτίνα του – «Θα το σπάσω το τσιριχτροκούτι!» –, έχανε εύκολα την υπομονή της με τη Λώρι και στο κυριακάτικο γεύμα έβαζε στο πιάτο του Τομ το καλύτερο λουκάνικο και την κορυφή του ψητού, αδικώντας τους άλλους και τον εαυτό της.

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Και σαν να μην έφταναν όλα τούτα, και παρόλο που έκανε αιματηρές οικονομίες – δεν πετούσε τίποτε, ούτε σπάγκους ούτε ψίχουλα –, ήθελε τώρα να νοικιάσουν τηλεόραση για να δει την τελετή Στέψης της Ελισάβετ, πράγμα που έφερνε τον Τζον σε απόγνωση· το τελευταίο πράγμα που ήθελε να κάνει ήταν να δει βικτοριανές φιέστες.

Αλλά, αν και ο πιο αγαπημένος μονάρχης της Μάρθας παρέμενε ο Εδουάρδος, που είχε παραιτηθεί από τον θρόνο για να παντρευτεί τη Γουόλλις Σίμσον – τι ρομαντική χειρονομία! –, θαύμαζε τη νεαρή βασίλισσα: έλεγε πως είχε καλή ανατροφή· όταν είχαν αρχίσει οι βομβαρδισμοί, ο πατέρας της ο Γεώργιος είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το Λονδίνο· κι έπειτα, στον πόλεμο, η δεκαοκτάχρονη Ελισάβετ είχε υπηρετήσει στο Βοηθητικό Σώμα όπως οι κοινές θνητές. Ισως με τη βασιλεία της όλα να βελτιώνονταν επιτέλους.»