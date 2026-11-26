Νέες μελέτες ανατρέπουν τα δεδομένα δεκαετιών, αποκαλύπτοντας ότι η καθημερινή λήψη δεν ωφελεί τους ασθενείς

Η ασπιρίνη έχει κεντρίσει εδώ και δεκαετίες το επιστημονικό ενδιαφέρον, τόσο για την πιθανή προστατευτική της δράση έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου όσο και για το ενδεχόμενο να περιορίζει τις υποτροπές της νόσου. Τα νεότερα δεδομένα, όμως, δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία απλή απάντηση.

Αντιθέτως, το πιθανό όφελος φαίνεται να εξαρτάται από την κατάσταση υγείας του λήπτη – αν δηλαδή, λαμβάνεται καθαρά ως μέτρο, από έναν ασθενή με μη μεταστατική νόσο ή από έναν ασθενή με καρκίνο που έχει ήδη δώσει μεταστάσεις.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πιο συγκεκριμένα, μια νέα τυχαιοποιημένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «The Lancet Gastroenterology & Hepatology», εξέτασε ειδικά ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου ή του ορθού που είχε εξαπλωθεί στο ήπαρ. Συνολικά 428 ασθενείς, οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία για τις ηπατικές μεταστάσεις, έλαβαν είτε 160 mg ασπιρίνης ημερησίως είτε εικονικό φάρμακο για διάστημα έως τριών ετών.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν όφελος στην επιβίωση. Στα τρία χρόνια, η συνολική επιβίωση ήταν 76% στην ομάδα της ασπιρίνης έναντι 85% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Παράλληλα, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καταγράφηκαν στο 8% των ασθενών που έλαβαν ασπιρίνη έναντι 2% εκείνων που έλαβαν placebo.

Σημειώνεται ότι μεταξύ αυτών ήταν το έμφραγμα, η εγκεφαλική αιμορραγία και το έλκος του δωδεκαδακτύλου. Το εύρημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή έρχεται να προστεθεί σε μια διαφορετική εικόνα που έχει προκύψει από μελέτες σε ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατη τυχαιοποιημένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε το 2025 στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine, έδειξε μείωση των υποτροπών του κολοορθικού καρκίνου σε συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με εντοπισμένη νόσο και μεταλλάξεις στα γονίδια του μονοπατιού PI3K.

Το εύρημα αυτό οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι είναι πιθανό ορισμένες ομάδες ασθενών να ωφελούνται περισσότερο από την ασπιρίνη από άλλες.

Οι ερευνητές της νέας μελέτης υπογραμμίζουν έτσι ότι η αντικαρκινική δράση της ασπιρίνης μπορεί να εξαρτάται από το «βιολογικό και κλινικό πλαίσιο» της νόσου.

Με άλλα λόγια, ένα πιθανό όφελος που έχει παρατηρηθεί σε συγκεκριμένους ασθενείς με μη μεταστατικό καρκίνο δεν μπορεί αυτομάτως να επεκταθεί και σε ανθρώπους με μεταστατική νόσο.

Η πρόληψη. Διαφορετικό είναι, την ίδια στιγμή, το ερώτημα της πρωτογενούς πρόληψης. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος χωρίς καρκίνο λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη, μειώνεται ο κίνδυνος να εμφανίσει τη νόσο;

Διαφήμιση

Πρόσφατο δημοσίευμα της Ιατρικής Σχολής του Harvard εστιάζει στην ανασκόπηση της Cochrane, η οποία περιέλαβε 10 τυχαιοποιημένες μελέτες με συνολικά 124.837 ανθρώπους μέσου κινδύνου.

Η ανασκόπηση κατέληξε ότι δεν προέκυψε αξιόπιστη μείωση των νέων περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου κατά τα πρώτα 5 έως 15 χρόνια παρακολούθησης. Υπάρχουν ενδείξεις για πιθανό όφελος μετά τα 15 χρόνια, όμως η βεβαιότητα των στοιχείων είναι πολύ χαμηλή.

Στην ίδια ανασκόπηση, αντίθετα, υπάρχει σαφής ένδειξη για έναν κίνδυνο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η ασπιρίνη αυξάνει τις σοβαρές εξωκρανιακές αιμορραγίες και πιθανότατα αυξάνει και τον κίνδυνο αιμορραγικού εγκεφαλικού.

Το Harvard Health, παρουσιάζοντας τα ευρήματα της Cochrane, καταλήγει επίσης ότι η καθημερινή ασπιρίνη δεν αποτελεί μια απλή λύση για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου και ότι το ενδεχόμενο μακροπρόθεσμου οφέλους πρέπει να σταθμίζεται απέναντι στους κινδύνους αιμορραγίας.

Διαφήμιση

Η εικόνα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Η μελέτη ASPREE, η οποία ξεκίνησε το 2010 και περιέλαβε περισσότερους από 19.000 υγιείς ανθρώπους ηλικίας 70 ετών και άνω από την Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξέτασε ακριβώς το ενδεχόμενο προληπτικού οφέλους από τη χαμηλή δόση ασπιρίνης.

Οι συμμετέχοντες δεν είχαν ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, άνοιας ή σοβαρής σωματικής αναπηρίας και χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έπαιρνε καθημερινά 100 mg ασπιρίνης και η άλλη εικονικό φάρμακο.

Επειτα από 10 χρόνια παρακολούθησης, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η καθημερινή λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης δεν μείωσε τον συνολικό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του παχέος εντέρου, στους ηλικιωμένους.