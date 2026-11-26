Η ομάδα της ΑΕΚ γνώρισε την τέταρτη ήττα της στη διοργάνωση, με τον αρθρογράφο να χαρακτηρίζει απλοϊκή και ανόητη την επίκληση της χρηματιστηριακής αξίας και της ατυχίας

Η ΑΕΚ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι στο Κόμο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει κάτι. Γνώρισε την τέταρτη ήττα της και πλέον το όνειρο της πρόκρισης μοιάζει μακρινό και άπιαστο!

Το παιχνίδι στην Ιταλία ήταν το πιο «επικίνδυνο» απ’ όλα τα εκτός έδρας λόγω της Κόμο του Φάμπρεγκας, η οποία στα προηγούμενα τέσσερα ματς στη league phase του Champions League είχε σκοράρει 19 φορές, εννιά εκ των οποίων στη Λανς εκτός έδρας. Η Κόμο είχε ρίξει τέσσερα στη Λειψία και άλλα τόσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

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Έχοντας αυτό το δείγμα γραφής, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με άλλη «συνταγή». Δεν την κατέβασε να κάνει το παιχνίδι της όπως με τη Μάντσεστερ Σίτι. Είδε, έπαθε και έμαθε.

Η ΑΕΚ τακτικά πήρε πολύ καλό βαθμό. Ωστόσο τα λάθη σε αυτό το επίπεδο είναι απαγορευτικά. Ένα διπλό λάθος με τη Σαχτάρ γύρισε το ματς. Ατομικά λάθη με τη Σίτι και ήρθε το ναυάγιο. Δύο λάθη με τη Ρεάλ και η ζημιά έγινε. Στη λίμνη του Κόμο ο Μίγια σούταρε ανενόχλητος, όπως ο Βαλβέρδε. Το αποτέλεσμα το ίδιο. Το… ανάλογο σουτ του Κουτέσα στην αρχή του ματς πήγε στην εξέδρα.

Η «ανάγνωση» – «δικαιολογία» ότι φταίει η… χρηματιστηριακή αξία και η «ατυχία» είναι πολύ απλοϊκή και ανόητη. Όλες οι ομάδες με τις οποίες παίζει η ΑΕΚ έχουν μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από την ίδια. Όλες πλην των ΛΑΣΚ και Λέφσκι που κέρδισε. Άρα αν αυτό είναι επιχείρημα δεν έχει καμία ελπίδα με Γαλατασαράι, Ρόμα και Ντόρτμουντ. Σωστά; Όσο για την «ατυχία», όσο άτυχη ήταν στις φάσεις που δημιούργησε, άλλο τόσο τυχερή ήταν στο άστοχο πέναλτι του Ντα Κούνια ή στην κεφαλιά του Παζ που πήγε στο δοκάρι.

Οι Κιτρινόμαυροι ήταν απόλυτα ανταγωνιστικοί και με τη Ρεάλ και με την Κόμο, αλλά τους έλειψε και τους λείπει το κάτι παραπάνω. Είναι ποιοτική ενίσχυση; Είναι αγωνιστικά χαρακτηριστικά; Είναι μεγαλύτερη προσήλωση; Ας το βρούνε. Γιατί αν είναι η χρηματιστηριακή αξία και η ατυχία, δεν υπάρχει πρόβλημα.