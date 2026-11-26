Ο Βάσκος κράτησε με μαεστρία κλειστά τα χαρτιά του για το αποψινό αντάμωμα με τη Μίλαν (19.45). H απάντηση στο mind game του Ρούμπεν Αμορίμ και η επιστροφή του Casa de Papel

Ο όρος γεννήθηκε στα τραπέζια του πόκερ με σκοπό να περιγράψει εκείνους που παίζουν το παιχνίδι με όλες τις… αισθήσεις τους. Τους ίδιους που διατηρώντας μια σχεδόν απόλυτη απάθεια, δίχως την παραμικρή έκφραση, απαγορεύουν στον αντίπαλο να υποψιαστεί αν κρατούν καλά ή λιγότερο καλά φύλλα της τράπουλας στα χέρια τους: poker face το λένε.

Και όσοι παρακολούθησαν χθες τη σύντομη συνέντευξη Τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ για το αποψινό αντάμωμα του Ολυμπιακού με τη Μίλαν (19.45 ANT1, Magenta Sport 3) στη league phase του Europa League, ίσως να το θυμήθηκαν παρατηρώντας τη μαεστρία του Βάσκου. Την άνεσή του στη διαχείριση όλων των δύσκολων ερωτήσεων που ήταν αναμενόμενο ότι τον περίμεναν στην αίθουσα. Και πάντα με όλα τα φύλλα του κλειστά.

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Ήρεμος. Σχεδόν ευδιάθετος. Χρησιμοποιώντας με προσοχή κάθε μια από τις λέξεις που επέλεξε στις απαντήσεις του αλλά και διατηρώντας πάντα εκείνα τα χαμηλά ντεσιμπέλ στη φωνή του. Για όλα είπε σαν… να μην τρέχει τίποτα.

Και την ίδια στιγμή; Ενώ απάντησε κάθε ερώτηση, απάντηση δεν έδωσε, θυμίζοντας ένα ειδικό ταλέντο που έχουν οι προπονητές αυτού του επιπέδου απέναντι στα media! Απαραίτητη υπενθύμιση; Ο Ολυμπιακός έχει να σκαρφαλώσει ένα βουνό. Δίχως κανείς από τους τραυματίες Σαντιάγκο Εσε, Γκουστάβο Πουέρτα, Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή, αλλά και τον «εκτός λίστας» Λορέντσο Σιπιόνι, να μπορεί να ενισχύσει τον Ρέμο Φρόιλερ στα μισά του γηπέδου.

Δίχως τον – επίσης τραυματία – Λέον Μπέιλι και εκτός λίστας στους winger τον Τζοέλ Ρόκα. Δίχως φυσικά τον Μάριους που δεν πρόλαβε να δηλωθεί και βέβαια τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που πάνε ογδόντα ημέρες από τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

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Επτά για έξι θέσεις…

Με την κουβέντα μόνο στους παρόντες; Επτά διαθέσιμοι (Φρόιλερ, Γκουστάβο Σα, Κώστας Φορτούνης, Ζότα Σίλβα, Ζέλσον Μάρτινς, Αρμάντο Γκονσάλες, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ) για έξι θέσεις – από τη μέση του γηπέδου και μπροστά – στο 4-2-3-1. Πέντε της ομάδας Β΄ (Χρήστος Φίλης, Πασχάλης Τουφάκης, Φάνης Μπακούλας και οι τερματοφύλακες Δημήτρης Στουρνάρας και Ιάσονας Γεωργακόπουλος) να συμπληρώνουν την αποστολή σε αυτή την περιπέτεια.

Και την ίδια ώρα; Με τη Μίλαν να «καίγεται» για τη νίκη καθώς με 3 βαθμούς σε 4 ματς ή θα το «γυρίσει» απόψε στο Φάληρο ή το πάει για κάζο αποκλεισμού από το top 24. «Ματς ζωής και θανάτου» το είπε ο προπονητής της Ρούμπεν Αμορίμ ετοιμάζοντας όλους τους βασικούς τους. Και να από κοντά και τα ιταλικά ΜΜΕ που δεν σταματούν να θυμίζουν ότι Δεκέμβρη του 2018 οι Ροσονέρι στο ίδιο γήπεδο από τον ίδιο αντίπαλο έπαθαν… χουνέρι:

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Ήθελε νίκη με 2 γκολ ο Ολυμπιακός για να αρπάξει την πρόκριση. Εγραψε εκείνο το απίθανο 3-1 με το εύστοχο πέναλτι του Φορτούνη αρπάζοντας το εισιτήριο για τα νοκάουτ από τα χέρια των Ιταλών.

Mind games

Πίσω στον Ιμανόλ όμως. «Το είπε ζωής ή θανάτου ο Αμορίμ, εσείς ποιον τίτλο θα επιλέγατε;» ρωτήθηκε. «Το ίδιο ακριβώς, ζωής και θανάτου» απάντησε. «Σκέφτεστε την αλλαγή σχηματισμού και το ενδεχόμενο να παίξετε και εσείς με τρία στόπερ όπως η Μίλαν με βάση και τις απουσίες σας;» η επόμενη απορία.

«Δεν έχω πρόβλημα να αλλάξω τον σχηματισμό. Δεν έχω πρόβλημα να προσαρμοστώ» η πληρωμένη απάντηση. Και όταν του τέθηκε στα… ίσια το αυτονόητο, το ερώτημα για τον παρτενέρ του Ρέμο Φρόιλερ στα μισά του γηπέδου; Εκεί πια έδωσε ρεσιτάλ. «Πάνος (σ.σ.: Ρέτσος), Σα, Φίλης, Τούφα (σ.σ.: και ο Πασχάλης Τουφάκης στο 8-10 παίζει με την ομάδα Β’). Διάλεξε όποιον θέλεις από αυτούς» αποκρίθηκε. Και όταν έφτασε πλέον στο διά ταύτα;

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Το μήνυμά του ήταν λιτό και κατανοητό. «Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε σωστοί στις αποφάσεις μας. Παίζουμε με μια μεγάλη ομάδα που είναι υποψήφια να κατακτήσει το τρόπαιο. Τη σεβόμαστε φυσικά. Αλλά δεν τη φοβόμαστε». Ποδοσφαιρικός πόλεμος λοιπόν; Ε, κάπως έτσι.

«Είμαστε Ολυμπιακός»

Με την ευκαιρία: Δέκα βαθμοί σε τέσσερα ματς της league phase σημαίνει – σχεδόν – εξασφαλισμένη (99,9% λέει ο σχετικός αλγόριθμος) πρόκριση στα νοκάουτ του Φλεβάρη. Σημαίνει επίσης και μια σχετική άνεση στην απόπειρα της κατάληψης μιας θέσης στην πρώτη οκτάδα του τουρνουά. Ο Ολυμπιακός των χιλίων προβλημάτων λοιπόν, αν μη τι άλλο έχει «χαρτογραφημένη» τη βασική του αποστολή. Καθαρή τη μεγάλη εικόνα.

Φτάνει να νικήσει εκτός την Τσέλιε ή την Τορεένσε ή και τις δύο για να κάνει δουλειά. Φτάνει να νικήσει μία εξ αυτών και εντός τη Χοφενχάιμ. Με δύο νίκες στα επόμενα τέσσερα, την κάνεις τη δουλειά σου. Την έκαναν προ διετίας οι Ρέιντζερς (14 β.), την έκανε πέρυσι και η Ρόμα (16 β). Το «ζωής ή θανάτου» είναι απόψε για τους απέναντι. Απόψε ίσως είναι μια χαρά και ένας βαθμός τηρουμένων των αναλογιών. Οι μεγάλες ομάδες δεν σκέφτονται έτσι.

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Επιβεβαιωμένα. «Παίζουμε για να νικήσουμε. Είμαστε Ολυμπιακός, παίζουμε στο γήπεδό μας και θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Μετά το τέλος του αγώνα θα μπορέσω να σας πω όμως ποιο θα ήταν το καλό αποτέλεσμα» εξήγησε ο Βάσκος. Και τα υπόλοιπα απόψε στο Φάληρο.

«Casa de Papel»

Εκεί που οι οπαδοί λέει πως ετοιμάζουν ένα απίθανο κορέο σαν το θρυλικό «Casa de Papel» που είχε ξετρελάνει την Ευρώπη, τη νύχτα του ιστορικού 3-1 τον Δεκέμβριο του 2018. Μέχρι οι συντελεστές της εκπληκτικής αυτής τηλεοπτικής σειράς είχαν πάρει την… ερυθρόλευκη πάσα. «Με ένα καλό σχέδιο μπορείς να καταφέρεις τα πάντα» ήταν το δικό της σχόλιο για τον Professor Πέδρο Μαρτίνς και την παρέα του Κώστα Φορτούνη, του Ντανιέλ Ποντένσε και των άλλων παιδιών.

Απόψε θα είναι στη θέση του μόνο ο ιστορικός αρχηγός. Λέτε να επαναλαμβάνονται τέτοια μικρά θαύματα; «Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι για ένα ακόμη βράδυ θα τα δώσουμε όλα» απάντησε ο Λορέντσο Πιρόλα εκπροσωπώντας τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου. Δεν ήταν εκεί το 2018, αλλά είναι παιδί του Μιλάνου, μεγαλωμένος στη νερατζούρι πλευρά του για χάρη της Ιντερ. Πολλά μάτια στραμμένα πάνω του απόψε.

Σε μια εποχή που αρκετοί συζητούν «πώς ένας ιταλός ποδοσφαιριστής αυτού του επιπέδου δεν αγωνίζεται στην Ιταλία;».