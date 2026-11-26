Η ομάδα οφείλει να ενισχυθεί με ποιοτικούς παίκτες στις επόμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, επενδύοντας περισσότερα χρήματα από όσα ήδη δίνει για να στηρίξει τον Μάρκο Νίκολιτς

Αν η ΑΕΚ θέλει να προχωρήσει μπροστά και να εξελιχθεί, δεν πρέπει να μείνει μόνο στα μπράβο και στην ικανοποίηση για την προσπάθεια στις ήττες με Κόμο, Ρεάλ και Σαχτάρ. Όλα αυτά τα ματς φανερώνουν αδυναμίες της και μόνο αν τα αξιοποιήσει σωστά, αν τα διαβάσει σωστά, θα μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα και την επόμενη φορά που θα βρεθεί στη διοργάνωση να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική. Και να καταφέρει να έχει τις λεπτομέρειες υπέρ της σε παιχνίδια που κρίνονται στο γκολ και σε μία φάση.

Η καλή βάση στο ρόστερ υπάρχει, όπως και ο προπονητής που δείχνει πως είναι ικανός να σταθεί στο επίπεδο του Champions League. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε τα ματς με τη Ρεάλ και την Κόμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία.

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Αυτό που χρειάζεται για να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική η ομάδα σε αυτή τη διοργάνωση, αλλά και για να διαχειρίζεται καλύτερα το πακέτο Ελλάδας και Ευρώπης, είναι μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ. Με παίκτες που θα έχουν ποιότητα, αλλά θα είναι εναρμονισμένοι και με τις απαιτήσεις του κορυφαίου επιπέδου. Με λίγα λόγια, δεν γίνεται πρώτη αλλαγή στα στόπερ της ΑΕΚ του Champions League να είναι ο Βίντα σε αυτή την ηλικία ούτε να ψάχνεις γκολ και να φέρνεις από τον πάγκο τον Ζοάο Μάριο και τον Μάνταλο. Στο πρωτάθλημα και οι δύο μπορεί να είναι χρήσιμοι στη διαχείριση αγώνων και το έχουν αποδείξει. Το Champions League όμως είναι άλλη πίστα. Θέλει ένταση, αντοχή, ταχύτητα.

Κι εφόσον υπάρχει η βάση, στις δύο επόμενες μεταγραφικές περιόδους η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί ως προς αυτή την κατεύθυνση. Το καλοκαίρι δεν εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την προοπτική που είχε μπροστά της και ίσως να το συνειδητοποιεί τώρα μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Από τον Ιανουάριο κιόλας πρέπει να αρχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Για να συμβεί αυτό θα χρειαστεί προφανώς και αρκετό χρήμα. Περισσότερο κι από αυτό που ήδη δίνει. Πλέον έχει και τα ανάλογα έσοδα ώστε να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω και να δώσει στον Μάρκο Νίκολιτς τα υλικά που χρειάζεται για το επόμενο βήμα.