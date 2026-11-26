Η ομάδα βρίσκεται στην 31η θέση της βαθμολογίας μετά τη νέα ήττα στην Ιταλία, ενώ ο Πήλιος παραμένει ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ με δύο γκολ

Με τη λήξη των αγώνων της Τρίτης σε ποια θέση βρισκόταν η ΑΕΚ; Στην 31η. Πάει να πει ότι δεν προχωρά με βάση τις προσδοκίες, εκτός πάλι αν το ζητούμενο είναι να έρχεται η καλή απόδοση και όχι οι βαθμοί. Γιατί ακριβώς αυτό προσπαθούν να μας πείσουν ειδήμονες και μη, ύστερα από τη νέα ήττα των Κιτρινόμαυρων στη διοργάνωση.

Αν κάποιος θέλει με ψυχραιμία να δει τι συνέβη στην Ιταλία, ας μείνει στα ακόλουθα:

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Πρώτον, υπέροχα πάει σε Τσάμπιονς Λιγκ και ιταλικό πρωτάθλημα (πέμπτη στη βαθμολογία) η Κόμο, ύμνους αφιερώνουν οι πάντες στον «πολύ» Φάμπρεγκας, αλλά καμιά βαριά φανέλα δεν έχει το συγκεκριμένο σύνολο, τουλάχιστον τέτοια που να δικαιολογεί τόσο παθητικό ρόλο από πλευράς της ΑΕΚ.

Δεύτερον, εκτός από το σουτ του Ρότα που απέκρουσε ο γκολκίπερ και την κεφαλιά άουτ του Μουκουντί, ποια φάση δημιούργησε η ενδεκάδα του Νίκολιτς;

Τρίτον, ο μόνος βελτιωμένος ποδοσφαιριστής σε αυτή τη διαδρομή, είναι ο Πήλιος (ή Πίλο, όπως αναφέρει η φανέλα του ακραίου μπακ). Επιπρόσθετα, ο αριστερός αμυντικός είναι με δύο γκολ ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ. Εδώ, δεν χωρούν σχόλια.

Τέταρτον, ο Γιόβιτς όχι μόνο είναι άσφαιρος, αλλά η μόνη του βελτίωση σχετίζεται με το γεγονός πως βγαίνει γρήγορα όταν γίνεται αλλαγή. Κάτι είναι και αυτό.

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Πέμπτον, η πειθαρχία μοιάζει με άγνωστη λέξη στα Σπάτα. Γιατί αν κάποιος είχε εξηγήσει τι συμβαίνει ή μιλούσε με αυστηρότητα στους ποδοσφαιριστές, ίσως να αγωνιζόταν και ο Κοϊτά στην Ιταλία και να μη μιλάνε όλοι τώρα για την απουσία του ή την αδυναμία του Κουτέσα να ανταποκριθεί σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Έκτο, όταν χρησιμοποιείς Μάνταλο και Ζοάο Μάριο με στόχο να γυρίσεις το παιχνίδι, τότε προκύπτουν τα ακόλουθα: είτε θέλεις να κάνεις ακόμη πιο αργό το σχήμα και επιθυμείς να «σβήσεις» το ματς, ενώ είσαι πίσω στο σκορ, άρα προσεγγίζεις λάθος τα πράγματα, κάτι που δεν πρέπει να ισχύει με τον Νίκολιτς, είτε σκοπεύεις να εκθέσεις τη διοίκηση και τον Ριμπάλτα που δεν ενίσχυσαν σε καίριες θέσεις την ομάδα ενόψει Τσάμπιονς Λιγκ.

Έβδομο, μιλούν όλοι για την ανικανότητα της Κόμο να δημιουργήσει καταστάσεις και την «ακύρωση» από την ΑΕΚ του Δουβίκα. Ουδεμία αντίρρηση. Μήπως να βάλουν, όμως, στην κουβέντα και τι θα γινόταν αν κατέληγε σε γκολ το πέναλτι του Ντα Κούνια στο 29΄;

Όγδοο, με τη Ρεάλ έστειλε «κεραυνό» ο Βαλβέρδε έξω από την περιοχή και περίπου από τα 25 μέτρα, νικώντας τον Μπρινιόλι. Τώρα, σουτ πλασαριστό ο Μίγια από την απόσταση των 20 μέτρων και στα δίχτυα του Στρακόσα. Άραγε, κάποιο σουτ έξω από το «κουτί» θα βγάλουν οι «άσοι» ή δεν τους κάνουν ανάλογες φάσεις στην προπόνηση οι υπεύθυνοι;