Η ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο σημαίνει πως η ομάδα έχει μπροστά της δύο τελικούς στην AllWyn Αρένα, με το παιχνίδι κόντρα στη Γαλατά να είναι το ματς που θα καθορίσει τα πάντα

Όπως πάντοτε κάνω όταν οι ελληνικές ομάδες έχουν μόλις αντιμετωπίσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αντιπάλους από προηγμένα πρωταθλήματα, έτσι και χθες έριξα μια ματιά για να δω τι έγραψαν οι Ιταλοί για το ματς Κόμο – ΑΕΚ (1-0). Υπήρξαν σε γενικές γραμμές καλά σχόλια για την Ενωση, όχι όμως και αποθέωση.

Η «Γκατζέτα Ντέλο Σπορτ» υπογραμμίζει πως με μια κάπως παλιομοδίτικη συνταγή η ΑΕΚ δυσκόλεψε την Κόμο (που όπως λέει έκανε το χειρότερό της παιχνίδι στο εφετινό Τσάμπιονς Λιγκ), πλην όμως με την τακτική της ήταν δύσκολο να πάρει αποτέλεσμα. Θεωρεί την εμφάνιση του Γιόβιτς καταστροφική, τον χαρακτηρίζει αργό και κουραστικό και χρησιμοποιεί ανάλογους χαρακτηρισμούς και για τους άλλους κυνηγούς της ΑΕΚ. Η «Κοριέρε Ντέλο Σπορτ» γράφει ότι ο Νίκολιτς παρουσίασε μια ομάδα καλά στημένη στην άμυνα, αλλά χωρίς καθόλου ιδέες στην επίθεση και θεωρεί ότι με αυτή την αγωνιστική συμπεριφορά η ΑΕΚ ήταν σαν να παίζει για τα μπράβο της καλής εμφάνισης και όχι για το αποτέλεσμα.

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Η «Ρεπούμπλικα» αναφέρει πως το κατενάτσιο της ΑΕΚ έδειξε ποια μπορεί να είναι για την Κόμο μια αληθινά δύσκολη συνθήκη, πλην όμως η εφημερίδα τονίζει πως δύσκολα η ιταλική ομάδα θα βρει αντιπάλους με ανάλογη αγωνιστική συμπεριφορά. Ολοι έχουν δίκιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ΑΕΚ δεν έκανε εκτός έδρας την καλύτερη εφετινή της εμφάνιση.

Πρόοδος

Κινδυνεύει η ΑΕΚ να αποκλειστεί εν μέσω πολλών μπράβο) Ναι. Αλλά η Ενωση στα δύο της τελευταία ματς (με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Κόμο) έδειξε σαφέστατη πρόοδο σε σχέση με όσα είχε δείξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και τη Σίτι στο Μάντσεστερ.

Δεν βρήκε βέβαια γκολ και αν δεν βρεις γκολ στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολο να πάρεις έστω ένα βαθμό: το 0-0 ως αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Γιατί δεν βρήκε γκολ η ΑΕΚ (και μάλιστα για πρώτη φορά φέτος στη League Phase της διοργάνωσης; Γιατί δεν έπαιξε τόσο για να σκοράρει όσο για να αμυνθεί. Έκανε τρεις – τέσσερις φάσεις όλες κι όλες: είναι λίγες. Ενώ η όντως μέτρια Κόμο πέτυχε ένα γκολ, έχασε ένα πέναλτι και είχε και ένα δοκάρι. Και δυο τρεις ακόμα ευκαιρίες.

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Σημαίνει

Η ήττα πάντως σημαίνει ένα μόνο πράγμα για τη βαθμολογία: ότι η ΑΕΚ έχει μπροστά της δύο τελικούς στην AllWyn Αρένα. Το πρώτο παιχνίδι ειδικά, αυτό με τη Γαλατά, είναι το ματς που θα καθορίσει τα πάντα, καθώς αν η ΑΕΚ δεν το κερδίσει, θα αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για «μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης». Γεγονός που συνήθως σημαίνει ότι ακολουθεί ένας μάλλον άδοξος αποκλεισμός…

Δύσκολα

Η βραδιά της ΑΕΚ στο Κόμο ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολη όπως δύσκολες είναι και οι αποψινές βραδιές του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ στο Europa League και του ΠΑΟ στο Conference League. Κι αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι οι αντίπαλοί τους είναι καλές ομάδες, αλλά και στο ότι και οι τρεις έχουν προβλήματα.

Έρχεται

Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μίλαν που έρχεται στην Ελλάδα για να παίξει τα ρέστα της σε ό,τι αφορά την πρόκριση. Η ιταλική ομάδα τα κατάφερε (διότι περί κατορθώματος πρόκειται…) να έχει μόλις 3 βαθμούς σε 4 ματς – χάρη στη μοναδική αλλά άνετη νίκη που έχει κάνει με 0-4 στο Σάλτσμπουργκ. Κι αν οι ήττες της από την Μπόρνμουθ και την Μπενφίκα είναι από ομάδες που συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης, η ήττα της στο Σαν Σίρο από τη Φερεντσβάρος (0-2) στην προηγούμενη αγωνιστική είναι που έχει μπλέξει πολύ τη διαδρομή της.

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Ο προπονητής της, ο Πορτογάλος Αμορίμ, έχει χαρακτηρίσει το ματς με τον Ολυμπιακό ως «τελικό» και ενημέρωσε πως σκέφτεται να βάλει την ομάδα που κέρδισε την Κυριακή τη Φροσινόνε στο Καμπιονάτο με 5-1.

Άντερλεχτ

Ο ΟΦΗ θα υποδεχτεί την Άντερλεχτ που το καλοκαίρι απέκλεισε από το Europa League τον ΠΑΟ. Η Αντερλεχτ δεν είναι μια τυπική βελγική ομάδα: παίζει καλή άμυνα κι έχει δεχτεί μόλις 3 γκολ στη διοργάνωση. Έχει κερδίσει κι αυτή όπως και η Μίλαν τη Σάλτσμπουργκ και έχει και μία νίκη με τη γνωστή μας Γιαγκελόνια.

Δεν έχει καμία σχέση με τις γερμανικές ομάδες (την Μπάγερ Λεβερκούζεν και τη Χοφενχάιμ) που αντιμετώπισε ο ΟΦΗ στο γήπεδό του: είναι πιο σκληρή, ελάχιστα θεαματική αλλά αρκετά κυνική. Το θέμα βέβαια είναι αν ο ΟΦΗ μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μάλλον σκληρό παιχνίδι: τελευταία μοιάζει λίγο κουρασμένος.

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Συνθετικό

Η Νόρντζελαντ έγινε ξαφνικά δύσκολος αντίπαλος για τον ΠΑΟ, όχι γιατί έχει όπως οι πιο πολλές ομάδες από τη Σκανδιναβία γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα ούτε γιατί τα πάει καλά στο πρωτάθλημα της χώρας της: αν το ματς έγινε επικίνδυνο είναι γιατί ο ΠΑΟ έχει πολλά προβλήματα λόγω τραυματισμών.

Στη Δανία πλην του Αντίνο και του Ουναΐ που έχουν χάσει τη σεζόν, δεν ταξίδεψαν και ο Ντε Φράι και ο Κυριακόπουλος, πράγμα που σημαίνει πως ο Νίστρουπ, που ξέρει καλά τον αντίπαλο, θα έχει μια πειραματική άμυνα. Ο Δανός, πάντως, προανήγγειλε τη χρησιμοποίηση του Κρίστινσεν για τη θέση του αριστερού μπακ κι ας μην έχει αγωνιστεί αυτός ούτε λεπτό φέτος.

Τραυματίες

Ανάλογα προβλήματα φυσικά έχει και ο Ολυμπιακός. Χωρίς τους τραυματίες Πουέρτα, Τσικίνιο και Εσε και με τον Σιπιόνι να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο κόουτς Ιμανόλ θα πρέπει να παρουσιάσει μια νέα μεσαία γραμμή. Σίγουρα θα παίξει από την αρχή ο Γκουστάβο Σα αλλά από τους βασικούς υπάρχει μόνο ο Φρόιλερ: η δοκιμασία είναι μεγάλη.

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Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι η βαθμολογία του: με 10 βαθμούς σε τέσσερα ματς ο Ολυμπιακός βλέπει πολλές ομάδες από ψηλά. Κι όσο κι αν ο προπονητής του ισχυρίστηκε το αντίθετο, δεν μιλάμε για ματς ζωής και θανάτου.

Μου άρεσε, πάντως, ότι ο Βάσκος είπε πως οι απουσίες εξαιτίας τραυματισμών «είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα», πως ο ίδιος «δεν θα ψάξει για δικαιολογίες» και πως αν χρειαστεί «θα χρησιμοποιήσει και παιδιά από την Ακαδημία, αλλά δεν θα βάλει τα κλάματα επειδή λείπουν παίκτες με μεγάλα ονόματα». Να δούμε αν και η ομάδα του θα έχει απόψε τη δική του μαχητική διάθεση.