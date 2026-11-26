Έχω ένα χούι, το ομολογώ. Παρακολουθώ μετά μανίας τα ποσοστά θεαματικότητας των εκπομπών στην τηλεόραση.

Ναι, ξέρω, εντελώς μπουμεράδικο αφού, στις μέρες μας, οι διάφορες πλατφόρμες ή η οn demand παρακολούθηση εκπομπών και σειρών, η πρόσβαση σε τηλεοπτικό υλικό από κινητά και άλλες συσκευές προσελκύουν περισσότερους θεατές από τη συμβατική τηλεόραση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είναι και θέμα πρεστίζ, λέμε τώρα. Στις κοινωνικές συντροφιές μιλάμε με ενθουσιασμό για σειρές σε πλατφόρμες και είδα αυτήν για την τάδε και την άλλη για τον δείνα και βασίζεται σε αληθινή ιστορία και άλλα τέτοια.

Και όταν μένουμε ο στενός πυρήνας φίλων, βάζουμε κατά μέρος τις πόζες και αναρωτιόμαστε μήπως, τελικά, στα «Δύο μαύρα πουκάμισα», η Μαρκέλλα και ο Μανούσος έχουν κάποια συγγένεια την οποία ουδείς γνωρίζει ή μήπως, τελικά, ο Φίλιππος Ράπτης, στη «Σύγκρουση», έχει σκοτώσει το κορίτσι του.

Όπως και να ‘χει πάντως, προσωπικά, παρ’ όλο που παρακολουθώ λίγα και πολύ συγκεκριμένα live προγράμματα, αν δεν δω μετρήσεις τηλεθέασης ακόμη και για εκπομπές που ούτε τυχαία δεν έχω πέσει πάνω τους, δεν πάει καλά η μέρα μου.

Εκεί λοιπόν συντελείται ένας ηλικιακός ρατσισμός που, εκτός των άλλων, δεν αποτυπώνει και την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τις εταιρείες που καταγράφουν την τηλεθέαση, το τηλεοπτικό κοινό χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο λεγόμενο «δυναμικό» που αφορά τις ηλικίες από 18 έως 54 και στους άνω των 54 που δεν ονοματίζονται κάπως, απλώς υπάρχουν. Που κι αυτό παίζεται δηλαδή διότι έχει επικρατήσει να προβάλλονται τα νούμερα τηλεθέασης του «δυναμικού» κοινού λες και οι υπόλοιποι είναι ο «Κήπος με τ’ αγάλματα».

Ναι, ξέρω. Αυτός ο διαχωρισμός γίνεται από τις διαφημιστικές εταιρείες διότι υποτίθεται ότι οι ηλικίες από 18 έως 54 έχουν μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον καθώς έχουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και μπλα μπλα μπλα λες και ζούμε στη δεκαετία του 1960 στη Λεστινίτσα της «Κυράς μας της μαμής».

Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό στην εποχή μας; Μια ματιά γύρω μας, μια εκτίμηση των δεδομένων της πραγματικότητας, αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο. Και ας αρχίσουμε με τα απόλυτα νούμερα. Ποιοι βλέπουν περισσότερο τηλεόραση;

Διαφήμιση

Οι κάτω των 54 που τρέχουν ολημερίς στη δουλειά, που μεγαλώνουν παιδιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν στραφεί αποκλειστικά στις πλατφόρμες ενώ οι νεότεροι δεν ενδιαφέρονται καν να παρακολουθήσουν κάτι σε οθόνη αφού ασχολούνται περισσότερο με άλλου είδους διαδραστικές δραστηριότητες; Ή οι μεγαλύτεροι που έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, λιγότερες υποχρεώσεις και μεγαλύτερη βιωματική σχέση με τη συμβατική τηλεόραση;

Να μιλήσω για αγοραστική δύναμη; Κάτω από κανονικές συνθήκες πάντα, ποιος έχει περισσότερα λεφτά στην τσέπη του; Ο 25άρης ή ο 60άρης; Αυτός που έχει να πληρώσει ξένες γλώσσες και λοιπές εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών του ή αυτός που τα παιδιά του ζουν πλέον τη δική τους ζωή και ο ίδιος δεν χρειάζεται να αγωνιά για μελλοντικά έξοδα;

Και τα βράδια που ξοδεύονται περισσότερα χρήματα; Στα λεγόμενα νεανικά στέκια ή εκεί που συχνάζουν και μεγαλύτερες ηλικίες; Μην ψάχνετε απαντήσεις. Είναι καταγεγραμμένες. Εκπομπές με χαμηλά νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, πιάνουν ταβάνι σε απόλυτα νούμερα θεατών.

Διαφήμιση

Αναπροσαρμογές

Εντελώς κόντρα αυτός ο διαχωρισμός στις αντιλήψεις της εποχής μας που δεν επιτρέπουν τους αποκλεισμούς. Και μάλιστα με την ταμπέλα του «μη δυναμικού» που υπονοεί κάτι σαν απόσυρση.

Σύμφωνα με αυτήν τη λογική, η ελληνική Βουλή είναι ένα σώμα καθόλου δυναμικό αφού ο μέσος όρος ηλικίας των βουλευτών σήμερα είναι 57 ετών. Εκατόν είκοσι βουλευτές, πάνω από τον ένα τρίτο δηλαδή, είναι άνω των 60 και 39 από αυτούς άνω των 70. Και τέλος πάντων το 57% των βουλευτών μας, σύμφωνα με τους όρους της τηλεθέασης, δεν είναι δυναμικοί τύποι.

Βέβαια, υπάρχει ένας διεθνής προβληματισμός ως προς αυτούς τους ηλικιακούς διαχωρισμούς και μία κίνηση από τις διαφημιστικές εταιρείες για την αλλαγή των ορίων. Με επικρατέστερη προσέγγιση να φτάνει το βασικό εμπορικό κοινό τα 65 ή ακόμη και τα 70 έτη.