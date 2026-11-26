Δημοσκοπικά ευρήματα, η άνοδος του Vox και η αναβίωση ιστορικών συνθημάτων επαναφέρουν τον ισπανικό Εμφύλιο και τη δικτατορία στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης

Ενενήντα χρόνια μετά το ξέσπασμα του ισπανικού Εμφυλίου, 51 χρόνια μετά τον θάνατο του Φρανθίσκο Φράνκο, οι μνήμες και τα φαντάσματα της περιόδου εκείνης εξακολουθούν να στοιχειώνουν την Ισπανία.

Ερευνα του Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS) έδειξε ότι το 21,3% των Ισπανών χαρακτηρίζει τα χρόνια της δικτατορίας του Φράνκο «καλά» ή «πολύ καλά».

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Μεταξύ των νέων ηλικίας 18-24 χρόνων, το 14,4% θεωρεί ότι το σημερινό δημοκρατικό σύστημα είναι χειρότερο από το καθεστώς του Φράνκο.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και επίσης, για επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί ξανά από την έναρξη της σχετικής έρευνας, το 1979.

Μήνες τώρα καταγράφει ο ισπανικός Τύπος αύξηση των εκδηλώσεων νοσταλγίας για τον Φράνκο μεταξύ των νέων.

Στο μεταξύ, τα στοιχεία του CIS δείχνουν ότι το 23,3% των νέων ηλικίας 18-24 χρόνων προτίθεται να ψηφίσει το Vox στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Και κάπως έτσι, ένα ακροδεξιό κόμμα μπορεί να μπει για πρώτη φορά στην εθνική κυβέρνηση, στο πλευρό του Λαϊκού Κόμματος (PP), για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία.

Πρόσφορο έδαφος

Οι αναθεωρητικές και νεοφρανκικές αντιλήψεις βρίσκουν τόσο εύκολα πρόσφορο έδαφος στους νέους επειδή πολλοί από αυτούς φτάνουν στην εφηβεία χωρίς να έχουν διδαχθεί ποτέ στο σχολείο ούτε τον ισπανικό Εμφύλιο ούτε τη δικτατορία του Φράνκο.

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Θεωρητικά, βέβαια, οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται αυτή την ιστορική περίοδο στην τελευταία τάξη του Δημοτικού. Στην πράξη όμως, η ύλη συχνά δεν καλύπτεται καθόλου ή διδάσκεται πολύ επιφανειακά, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε επειδή ορισμένοι καθηγητές προτιμούν να αποφύγουν ενδεχόμενες συγκρούσεις με τις οικογένειες των μαθητών.

Η σύγχρονη ισπανική ιστορία επανέρχεται θεωρητικά στο πρόγραμμα σπουδών στο λύκειο. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία της εξαρτάται στην πράξη από την επιλογή των εκπαιδευτικών ή από τις προτεραιότητες που θέτουν οι επιμέρους αυτόνομες περιφέρειες.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το 2022 η Ένωση Απογόνων των Εξόριστων, οι Ισπανοί ηλικίας 16-32 χρόνων γνωρίζουν περισσότερα για το Ολοκαύτωμα παρά για τον εμφύλιο πόλεμο στην ίδια τους τη χώρα.

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Στο μεταξύ, η ρητορική της Ακροδεξιάς αποσυνδέει τα ιστορικά γεγονότα από το ευρύτερο πλαίσιο και τα σόσιαλ μίντια σπεύδουν να τη συνδράμουν «εξωραΐζοντας το αυταρχικό παρελθόν», όπως λέει χαρακτηριστικά στο Euronews ο Χαβιέρ Λορέντε, καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο πανεπιστήμιο Ρέι Χουάν Κάρλος.

Ανακόπηκε η πρόοδος

Σύμφωνα με τον Γκουτμάρο Γκόμεθ Μπράβο, διευθυντή της ερευνητικής ομάδας για τον Εμφύλιο και τον φρανκισμό στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, η Ισπανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του παρελθόντος της.

Το 2002, το κοινοβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα με το οποίο καταδίκασε το πραξικόπημα του Φράνκο τον Ιούλιο του 1936 και αναγνώρισε τα θύματα του Εμφυλίου και της δικτατορίας που ακολούθησε.

Ο ίδιος ωστόσο εκτιμά πως η πρόοδος αυτή μοιάζει πια να έχει ανακοπεί. Το Vox πέτυχε τα τελευταία δύο χρόνια την κατάργηση περιφερειακών νόμων για την ιστορική και δημοκρατική μνήμη σε αρκετές αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας – την Αραγονία, την Κανταβρία, τη Βαλένθια, την Εξτρεμαδούρα… – κυρίως μέσω των συμφωνιών του με το Λαϊκό Κόμμα (PP).

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Στη συνέχεια βέβαια παρενέβη το Συνταγματικό Δικαστήριο, στα προεκλογικά τους προγράμματα, όμως, και το Vox και το PP προτείνουν την κατάργηση του εθνικού νόμου για τη δημοκρατική μνήμη που ψήφισε η κυβέρνηση Σάντσεθ το 2022 – ενός νόμου που δεν περιορίζεται στην καταδίκη του Φράνκο αλλά περιλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις του κράτους για τον εντοπισμό αγνοουμένων, την αποκατάσταση των θυμάτων, την πρόσβαση στην ιστορική τεκμηρίωση και την εκπαίδευση.

«¡No pasarán!»

Με την πόλωση στα ύψη, παλιά αντιφασιστικά τραγούδια και συνθήματα ακούγονται πλέον συχνά στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της Αριστεράς.

Σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος το Σάββατο στην Τενερίφη, ο Πέδρο Σάντσεθ έδωσε το σύνθημα και το πλήθος φώναξε μαζί του «¡No pasarán!» («Δεν θα περάσουν!»: το ιστορικό σύνθημα που καθιερώθηκε από τις αριστερές δυνάμεις οι οποίες αντιστάθηκαν στην τριετή πολιορκία της Μαδρίτης από τις δυνάμεις του φασίστα στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο).

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Την ίδια ώρα, τόσο ο αρχηγός του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, όσο και η δεξιά περιφερειάρχης της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, αποκαλούν τους αριστερούς πολιτικούς τους αντιπάλους «Λαϊκό Μέτωπο»: το όνομα του συνασπισμού κομμουνιστικών, σοσιαλιστικών και δημοκρατικών δυνάμεων που κυβερνούσε την Ισπανία λίγο πριν από την έναρξη του Εμφυλίου.

«Αναμφισβήτητες ομοιότητες με το 1936» εντόπισε κατόπιν αυτού το Politico στην προεκλογική εκστρατεία, «καθώς οι πολιτικοί αναβιώνουν τη ρητορική μιας σύγκρουσης που εξακολουθεί να βαραίνει τη συλλογική συνείδηση μιας βαθιά διχασμένης χώρας».