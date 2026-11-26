Ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές προχωρούν σε περικοπές τροφίμων προκειμένου να ανταπεξέλθουν κάθε μήνα στις υποχρεώσεις τους, ενώ οι οκτώ στους δέκα περιορίζουν διασκέδαση και ψυχαγωγία.

Την ίδια ώρα, σχεδόν επτά στους δέκα καταναλωτές δηλώνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, με την πλειονότητά τους (66,3%) να θεωρούν την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ η διαφθορά βρίσκεται στη δεύτερη θέση με ποσοστό 25,5%.

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Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τμήμα έρευνας της MRB που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 17ου συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα δύο ισχυρότερα συναισθήματα που βιώνει ο έλληνας καταναλωτής είναι η οργή (49,9%) και ο φόβος, που συγκεντρώνει τέσσερις στις δέκα απαντήσεις.

Το 36,6% των καταναλωτών βιώνει το συναίσθημα της παραίτησης, ενώ μόλις το 28,25% αισθάνεται ελπίδα για το μέλλον. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας στο συνέδριο, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος είπε ότι «η κυβέρνηση έχει κάνει τα τελευταία χρόνια όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει για να έχει εξοργίσει τον καταναλωτή».

Ψάχνουν ρόλο για να αποφύγουν τον διχασμό

Οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης αναζητούν σημαντικό διεθνή ρόλο για τον Κλάας Κνοτ, επιδιώκοντας να αποφύγουν την ανάγκη να υπάρξει ψηφοφορία για τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα μπορούσε να δημιουργήσει διχασμό, σύμφωνα με τους «Financial Times».

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Η προσπάθεια αυτή γίνεται καθώς ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος αναμένεται να εξασφαλίσει στήριξη για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης γαλλογερμανικής συμφωνίας για τις ανώτατες θέσεις στην ΕΚΤ.

Μία από τις επιλογές που εξετάζονται για τον Κνοτ είναι η θέση του γενικού διευθυντή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) – του ταμείου χρηματοοικονομικής στήριξης με έδρα το Λουξεμβούργο, το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους στην ευρωζώνη.

Λιμάνι και μαρίνα στη Χαλκίδα

Τη μετεγκατάσταση του εμπορικού λιμένα της Χαλκίδας στον προβλήτα των πρώην Τσιμέντων Χαλκίδος, στην Αυλίδα προωθεί το υπουργείο Ναυτιλίας, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για μαρίνα υψηλών προδιαγραφών και ανάπλαση του σημερινού λιμανιού.

Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, χαρακτήρισε το έργο εμβληματικό, συνδέοντάς το με την αξιοποίηση υποδομών, όπως ο σιδηρόδρομος και η εθνική οδός, αλλά και με την ανάπτυξη του τουρισμού.

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Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση για τη χερσαία ζώνη λιμένα αναμένεται να επιλύσει χρόνιες εκκρεμότητες και να αποδώσει εκτάσεις στην πόλη για πράσινο και κοινόχρηστους χώρους. Ο περιφερειάρχης Φάνης Σπανός ανέφερε ότι ο νέος λιμένας θα συνδεθεί με τη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων.

Προχωρά το φράγμα στη Μεσσηνία

«Έπεσαν» οι υπογραφές στη σύμβαση για το Μιναγιώτικο φράγμα και το αρδευτικό του δίκτυο στη Μεσσηνία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 149 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 29,55 εκατ. ευρώ ως χρηματοδοτική συμβολή από πόρους του Ειδικού Προγράμματος ΣΔΙΤ και 119,65 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας για τις πληρωμές διαθεσιμότητας. Την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, ενώ αντιμετωπίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και καλύπτει τις αρδευτικές ανάγκες περίπου 35.000 στρεμμάτων στους Δήμους Πύλου – Νέστορος και Μεσσήνης. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 25 έτη, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής.

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Ενίσχυση σχέσεων με Κουβέιτ

Τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας και Κουβέιτ συζήτησαν ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Γιάννης Μπρατάκος και ο πρέσβης του Κουβέιτ στην Ελλάδα Mohammad Ali Sh. Alroumi, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στο ΕΒΕΑ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης των διμερών εμπορικών συναλλαγών και των επενδυτικών ροών, καθώς και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, των τροφίμων, της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας, στους οποίους διαπιστώνονται σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συνεργασίας.

Αύξηση δαπανών σε έρευνα, ανάπτυξη

Ρεκόρ δαπανών στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης καταγράφεται στην Ελλάδα τη φετινή χρονιά, καθώς οι συνολικές δαπάνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το φράγμα των 4 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 4,06 δισ. ευρώ, με ετήσια αύξηση άνω του 12%.

Μάλιστα, με το 1,63% του ΑΕΠ να κατευθύνεται πλέον στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 13η θέση στην ΕΕ, κλείνοντας σταθερά την ψαλίδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρωταγωνιστής ο ιδιωτικός τομέας με πάνω από το 54% των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη να προέρχεται πλέον από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το ποσοστό ερευνητών ως προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην 11η θέση.