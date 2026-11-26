20% των ενηλίκων στην Ελλάδα χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα αλλά δεν τη βρήκαν – Τι δείχνει η έρευνα του ΟΟΣΑ

Ιδιαίτερα υψηλό παραμένει το οικονομικό βάρος που επωμίζονται οι Έλληνες για την κάλυψη των αναγκών υγείας τους, την ώρα που σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης που χρειάζεται.

Η ακτινογραφία του ελληνικού συστήματος υγείας όπως την αποτυπώνει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ «Health at a Glance: Europe 2026» είναι γεμάτη αντιφάσεις, αναδεικνύοντας μία σειρά από προκλήσεις. Ειδικότερα, το 20% των ενηλίκων στην Ελλάδα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα το 2025 ανέφεραν ότι δεν κατάφεραν να την εξασφαλίσουν, έναντι μόλις 3,6% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Αν και το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024, εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο ΟΟΣΑ, δε, αποδίδει την εικόνα αυτή κυρίως στις υψηλές ιδιωτικές πληρωμές και στις μεγάλες λίστες αναμονής, ιδιαίτερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Την ίδια ώρα, τα ίδια δεδομένα δείχνουν ότι η δωρεάν δημόσια υγειά παραμένει… ακριβή για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού.

Το 30% των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη δεν κατάφεραν να την εξασφαλίσουν. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της αντίστοιχης πληθυσμιακής ομάδας, ο οποίος διαμορφώνεται στο 5,9%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην οδοντιατρική περίθαλψη. Περισσότερο από το 15% των Ελλήνων που χρειάστηκαν οδοντιατρική φροντίδα δήλωσαν ότι δεν κατάφεραν να την εξασφαλίσουν, με το κόστος να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο.

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Από τις τσέπες των νοικοκυριών

Τα οικονομικά στοιχεία όμως που συνθέτουν μία προβληματική εικόνα δεν σταματούν εδώ. Οι απευθείας πληρωμές των νοικοκυριών από την τσέπη τους αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 30% της συνολικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα (στοιχεία 2024), όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 16%. Μοιραία, η χώρα μας εντάσσεται στην ομάδα των κρατών με τη μεγαλύτερη ιδιωτική επιβάρυνση, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Λετονία.

Μάλιστα και σύμφωνα με την ανάλυση των συντακτών της έκθεσης του ΟΟΣΑ, παρότι η νοσηλεία στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία παρέχεται δωρεάν, οι συμμετοχές σε ιδιωτικές συμβεβλημένες κλινικές και οι απευθείας πληρωμές για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα επιβαρύνουν σημαντικά τους πολίτες. Είναι ενδεικτικό ότι η νοσοκομειακή περίθαλψη αντιπροσωπεύει το 31% των συνολικών out-of-pocket δαπανών των νοικοκυριών, έναντι μόλις 7% στην ΕΕ.

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Εν τω μεταξύ, το 2024, οι δαπάνες υγείας αντιστοιχούσαν στο 10%-11% των συνολικών δημόσιων δαπανών στην Ελλάδα, έναντι 15% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Στη Γερμανία και την Ιρλανδία, μάλιστα, το αντίστοιχο μερίδιο έφτανε το 20%.

Την ίδια στιγμή, η κατανομή των συνολικών δαπανών υγείας αποτυπώνει το… φορτίο που σηκώνουν τα δημόσια νοσοκομεία, στα οποία κατευθύνεται το 43% των πόρων, έναντι 29% στην ΕΕ.

Αντίθετα, η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (όπως ιατρικές επισκέψεις, εξειδικευμένες υπηρεσίες, οδοντιατρική φροντίδα, κατ’ οίκον περίθαλψη και διαγνωστικές υπηρεσίες) απορροφά μόλις το 21% των δαπανών στην Ελλάδα, όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 29%.

Παράλληλα, περίπου το 30% των συνολικών δαπανών υγείας στην Ελλάδα κατευθύνεται σε ιατρικά αγαθά, κυρίως φάρμακα, έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη.

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Σε κάθε περίπτωση, η ανάλυση σχετικά με τα πεδία στα οποία επενδύει η Ελλάδα αναδεικνύει τη μεγάλη βαρύτητα της νοσοκομειακής περίθαλψης και των φαρμακευτικών δαπανών στο ελληνικό σύστημα.

Αντιθέτως, η χρηματοδότηση παραμένει περιορισμένη για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα, παρότι αποτελεί τεκμηριωμένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση των χρόνιων ασθενών, την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας και την αποφυγή περιττών νοσηλειών.

Επιπρόσθετα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παράδοξα του ελληνικού συστήματος υγείας αποτυπώνεται στην αναλογία γιατρών και νοσηλευτών.

Η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους αριθμούς γιατρών μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, με 6,3 ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 3,7 κατά μέσο όρο στον Οργανισμό. Στον αντίποδα, οι νοσηλευτές είναι μόλις 3,8 ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ φτάνει τους 9,2.