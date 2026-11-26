Για γυναίκα βουλευτή έκαναν λόγο οι διαρροές από την ΕΛΑΣ το προηγούμενο διάστημα – και μπορεί το κόμμα να μην το πέτυχαν, το φύλο όμως ναι.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μέχρι χθες ανεξάρτητη βουλευτής Ανατολικής Αττικής και εκλεγμένη με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, γνωστοποίησε την παραίτησή της στον Νικήτα Κακλαμάνη και οδεύει και αυτή προς Αμαλίας – η οποία, ας μην ξεχνάμε, ανακοινώνει ψηφοδέλτια το Σάββατο, το 50% της περιφέρειας.

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Στη θέση της στη Βουλή μπαίνει η Αφροδίτη-Κατερίνα Χατζηαναστασιάδη, μόλις 29 ετών, μόνιμη κάτοικος στο Μάτι Αττικής και επιζήσασα της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Διπλά γραφεία

Η έδρα της ΕΛΑΣ είναι επισήμως τα γραφεία της Αμαλίας, που αρχικά στέγαζαν το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και έπειτα έγιναν το στρατηγείο για το κόμμα. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί κι άλλες διευθύνσεις στις οποίες στεγάζονται λειτουργικά σώματα του κόμματος – μια εξ αυτών, αλλά όχι η μόνη, στην οποία θεωρητικά συνεδριάζει το «οργανωτικό» (προτού καλά – καλά στηθεί οργανωτικό, από την εποχή των ελασίτικων ομόκεντρων κύκλων) είναι στην οδό Φιλελλήνων, στα γραφεία που ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης παραδέχτηκε πως παραχώρησε.

Αυτή όμως η διεύθυνση δεν ήταν μια εξ αυτών που ήταν «ανοιχτή» στους δημοσιογράφους, ενώ και τα προσωπικά του ραντεβού ο Αλέξης Τσίπρας τα κάνει στην Αμαλίας.

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Όλοι παρόντες

Ξεκίνησαν οι κύκλοι παρεμβάσεων για την «παραγωγική Ελλάδα» στο ΠΑΣΟΚ και μαζί με αυτούς ήρθε και μια επιβεβαίωση – πως πρόσωπα για τα οποία έχει ακουστεί το προηγούμενο διάστημα πως «μετακομίζουν» σε άλλο κόμμα, συμμετέχουν κανονικά στις δραστηριότητες της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ένας εξ αυτών, του οποίου το όνομα κυκλοφόρησε το προηγούμενο διάστημα στα πηγαδάκια, παπανδρεϊκός πρώην υπουργός και αρμόδιος τομεάρχης, ήταν κανονικά μέσα στο κλιμάκιο των στελεχών που επισκέφθηκαν τη δυτική Αττική.

Απαντώντας έτσι και στις σχετικές φήμες και σε όσους αναζητούν πρόσωπα που εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποχωρήσουν ή έχουν προσεγγιστεί και (εκ του αποτελέσματος) αρνήθηκαν.

Στην Καβάλα

Στην Καβάλα, με στόχο να αναδείξει την καινοτομία και την εξωστρέφεια στην αγροτική παραγωγή, με παραδείγματα το λάδι και το κρασί, βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης – στο ίδιο πλαίσιο δράσεων που δεν αφορά μόνο το Λεκανοπέδιο, αλλά και την Περιφέρεια.

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«Το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο να αναγεννήσει την ελληνική ύπαιθρο», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατά τις στάσεις του σε γνωστό ελαιοτριβείο και αμπελώνα. «Πρέπει, επιτέλους, το υπουργείο να δίνει σωστά τις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις. Με ένα νέο πρότυπο ΟΠΕΚΕΠΕ, με ευρωπαϊκή λειτουργία, με διαφάνεια και αξιοκρατία, αλλά και εκσυγχρονίζοντας τον κανονισμό του ΕΛΓΑ», πρόσθεσε – θα ξαναβρεθεί σε τέτοιες δράσεις ο Ανδρουλάκης, με επόμενη περιοδεία στην Αχαΐα.

Απορία

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