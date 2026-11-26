Από μακριά μοιάζει με έναν χθόνιο φάρο που ρίχνει φως στα σπλάγχνα της Εσπλανάδας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κάτω από την ξύλινη οροφή του κρύβεται μια σκοτεινή σελίδα της αρχαίας αθηναϊκής Ιστορίας, που ίσως συνδέεται με το Κυλώνειο Άγος.

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Όποιος θέλει να τη «διαβάσει» μέσα από τα κατάλοιπά της – 79 σκελετούς νέων και μέσης ηλικίας ανδρών, πολλούς με σιδερένια δεσμά, όλους με ίχνη βίαιου θανάτου – πρέπει να «βυθιστεί» στο λιτό κέλυφος των 920 τ.μ.

Να ακολουθήσει τη διαδρομή σε σχήμα κοχλία που φτάνει έως 2 μ. κάτω από τη στάθμη της θάλασσας και να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το πολυάνδριο των Δεσμωτών του Φαλήρου, δέκα χρόνια μετά τον εντοπισμό τους από την αρχαιολογική σκαπάνη.

«Αποδίδουμε στην ιστορική μνήμη έναν τόπο που μαρτυρεί τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπινου παρελθόντος, αλλά και μας υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία της ανθρώπινης ζωής, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας ότι το έργο κόστισε πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,3 από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κοντά στην επιφάνεια τον πρώτο λόγο έχει ένα φωτογραφικό χρονολόγιο του Φαλήρου από το σήμερα προς το χθες. Μαζί και η προειδοποίηση ότι το κεντρικό εύρημα είναι πραγματικοί σκελετοί ανθρώπων που πέθαναν βίαια και ότι η περιήγηση γίνεται με προσωπική ευθύνη του επισκέπτη, όπως επεσήμανε η Έφορος Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αννα Καραπαναγιώτου.

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Στο επόμενο επίπεδο «συστήνεται» η περιοχή: το λιμάνι του Φαλήρου, το σημαντικότερο της Αττικής πριν από τους Περσικούς Πολέμους, η Φαληρική Οδός μήκους 4 χλμ. που το συνέδεε με το άστυ. Και το νεκροταφείο στο οποίο βρέθηκαν σε τρία διαφορετικά ορύγματα οι Δεσμώτες – τη μεγαλύτερη αρχαϊκή νεκρόπολη της Αττικής – που στο πλαίσιο της σωστικής ανασκαφής απέδωσε 2.132 ταφές από τον 8ο έως τον 4ο αι. π.Χ. σύμφωνα με την ανασκαφέα του ευρήματος, Στέλλα Χρυσουλάκη.

Ένας διαδραστικός χάρτης παρουσιάζει επιλεγμένες ταφές: παιδιά, ενήλικες, πυρές, έναν νεκρό μπρούμυτα, ένδειξη βίαιου θανάτου, και δύο ζευγάρια ανδρών, αγκαλιασμένων το ένα, πιασμένων από τα χέρια το άλλο, με έναν ενήλικα και έναν νεαρό στη μετεφηβεία σε καθένα. Συμπολεμιστές; Πατέρας και γιος; Εντυπωσιάζει ότι στο νεκροταφείο, όπου περίπου οι μισοί νεκροί είναι παιδιά, οι βίαιοι θάνατοι αντιστοιχούν στο 20% των ενηλίκων.

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Ποιοι ήταν

Η ταυτότητα των Δεσμωτών παραμένει άγνωστη. Τα ελάχιστα συνευρήματα όμως αρκούν για να τους τοποθετήσουν στο δεύτερο μισό του 7ου αι. π.Χ., σε μια ταραγμένη περίοδο της αθηναϊκής Ιστορίας, και να στηρίξουν την υπόθεση σύνδεσής τους με το Κυλώνειον Αγος – την κατάρα που βάραινε τους Αθηναίους επειδή το 632 π.Χ. σκότωσαν τους οπαδούς του επίδοξου τυράννου Κύλωνα, παραβιάζοντας το άσυλο των ικετών στον ναό της Αθηνάς. Πρόσφατες βιοαρχαιολογικές αναλύσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι είχαν μεγαλώσει στην Αττική, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να ήταν θύματα εσωτερικών συγκρούσεων.

Τα αντίγραφα των ευρημάτων από τα τρία ορύγματα είναι αποκαλυπτικά. Δύο μικρές οινοχόες, σε επαφή με τα οστά της πρώτης σειράς, δίνουν τη χρονολόγηση. Ενα μαχαίρι βρέθηκε στην κνήμη ενός νεκρού και μια αιχμή καρφωμένη στον θώρακα άλλου, ενδείξεις σύρραξης. Απλά δαχτυλίδια στο ίδιο δάχτυλο φορούσαν δύο από τους μεγαλύτερους της δεύτερης σειράς, ίσως σήμα οικογενειακής σχέσης. Τα δεσμά είναι σιδερένιες χειροπέδες σε σχήμα οκτώ.

Ενας σκοτεινός διάδρομος οδηγεί στον κυρίως εκθεσιακό χώρο, όπου τα σκελετικά κατάλοιπα, αφού αποσπάστηκαν για να συντηρηθούν, έχουν επανατοποθετηθεί πίσω από γυάλινα πετάσματα, σε σφραγισμένο χώρο με θερμοκρασία 19–21 °C και υγρασία 60%. Είναι η τελευταία στάση πριν από την επιστροφή στο φως.