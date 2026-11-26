Οι ηγέτες της ΕΕ επιχειρούν να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, ενώ παραμένουν ανοιχτές οι διαφωνίες για τις περικοπές, τους νέους φόρους και τη χρηματοδότηση του Κιέβου

Με ανοιχτά σύνθετα μέτωπα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης συνέρχονται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να καθορίσουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους της ΕΕ και να διασφαλίσουν παράλληλα τη συνεχή οικονομική στήριξη στο Κίεβο.

Οι διαφωνίες για το ύψος των ευρωπαϊκών δαπανών, την κατανομή των πόρων και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων αποτυπώνουν τις διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών – μελών, σε μια περίοδο που η Ευρώπη καλείται να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητά της, την άμυνα και τις γεωπολιτικές της δεσμεύσεις.

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Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς ο χρόνος πιέζει για τη διαμόρφωση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2028-2034, με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία έως το τέλος του έτους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των κρατών που ζητούν συγκράτηση των δαπανών και εκείνων που επιδιώκουν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η πρότασή του προβλέπει τη μείωση του αρχικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά 204 δισ. ευρώ, από σχεδόν 2 τρισ. ευρώ σε 1,78 τρισ. ευρώ, δηλαδή περικοπή περίπου 10%.

Η αναπροσαρμογή αφορά το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών, ωστόσο το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους τομείς της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της άμυνας, όπου οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζονται κατά 84,5 δισ. ευρώ, ή 16,2% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

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Ο Κόστα επιχειρεί παράλληλα να διατηρήσει μια ισορροπία ανάμεσα στις παραδοσιακές προτεραιότητες, όπως η γεωργία και η πολιτική συνοχής και στις νέες ανάγκες που δημιουργούν ο διεθνής ανταγωνισμός και η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη δημιουργία νέων ευρωπαϊκών ιδίων πόρων, με εκτιμώμενα έσοδα περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως.

Στις πέντε πηγές χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τα ηλεκτρονικά απόβλητα, ο καπνός, τα έσοδα από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (ETS), ο συνοριακός φόρος άνθρακα και ένας ψηφιακός φόρος 3% στα έσοδα μεγάλων εταιρειών του ψηφιακού τομέα.

Ωστόσο, η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και αποκαλύπτει τις διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό της Ένωσης. Η Γαλλία χαρακτήρισε το σχέδιο «πολύ απογοητευτικό», εκτιμώντας ότι δεν διασφαλίζει επαρκώς τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, από την οποία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος.

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Αντίθετα, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της, μεταξύ αυτών Ολλανδία και Σουηδία, ζητούν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές, θεωρώντας ότι το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού παραμένει υπερβολικό. Διαφωνίες υπάρχουν και για τους νέους ίδιους πόρους, καθώς αρκετές κυβερνήσεις φοβούνται ενδεχόμενα αμερικανικά εμπορικά αντίποινα εξαιτίας του ψηφιακού φόρου, ενώ Πολωνία, Ουγγαρία και η Σλοβακία αντιτίθενται στη διοχέτευση εσόδων από το ETS στον κοινό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027, καθώς το Κίεβο εκτιμά ότι θα χρειαστεί πρόσθετους πόρους περίπου 70 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καλύψει η ΕΕ τα δύο τρίτα αυτού του ποσού, μέσω νέου δανείου έως 45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 25 δισ. θα κατευθυνθούν στην άμυνα και 20 δισ. στην κάλυψη των αναγκών του κρατικού προϋπολογισμού.

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Το δάνειο θα αντληθεί από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και θα έχει ως εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ενώ προβλέπεται ότι η Ουκρανία θα αποπληρώσει το κεφάλαιο μόνο όταν καταβληθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία.

Σλοβακία, Ουγγαρία, Τσεχία και Βουλγαρία αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο νέο χρηματοδοτικό σχήμα, ενώ ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να μπλοκάρει τη συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό εάν δεν εξασφαλιστεί ομόφωνη λύση για την Ουκρανία.

Στην ατζέντα της συνόδου θα βρεθεί και η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά την ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησής της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Προτού οι ηγέτες της ΕΕ ριχτούν στη μάχη της συνόδου κορυφής είχαν στον πρόγραμμά τους τη χθεσινή συνάντηση με τους ομολόγους τους από τα Δυτικά Βαλκάνια με αισθητή την απουσία της Σερβίας, της μεγαλύτερης χώρας της περιοχής, που μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου μήνα καταβάλλει ακόμη προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης.