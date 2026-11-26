Μετά τη ΜΚΟ που ιδιοποιείτο χρήματα από δωρεές, τα κυκλώματα που αναζητούσαν σε ογκολογικά νοσοκομεία «αχυρανθρώπους» με μικρό προσδόκιμο ζωής και τις ομάδες διεφθαρμένων υπαλλήλων σε πολεοδομίες, η ΕΛ.ΑΣ. – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – φέρεται να ερευνά ενδεχόμενη απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τα διαμονητήρια στις μονές του Αγίου Όρους στην οποία εμπλέκονται ιδιώτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό!

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ζητηθεί άρση απορρήτου και παρακολούθηση συνομιλιών ιδιωτών, όχι ιερωμένων, διοικητικών υπαλλήλων της Ιεράς Κοινότητας, ενώ έχουν γίνει κατ’ οίκον έρευνες σε γραφεία και κατοικίες υπόπτων, στο πλαίσιο μιας υπόθεσης που – όπως λένε υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. – χαρακτηρίζεται από την ευρηματικότητα και το εύρος της δράσης των υπόπτων, οι οποίοι φαίνεται να διέβλεψαν την ευκαιρία να υφαρπάξουν μεγάλα χρηματικά ποσά με «παράκαμψη» της προβλεπόμενης διαδικασίας επισκέψεων στις περισσότερες από τις 20 ιερές μονές της Αθωνικής Πολιτείας και τις 12 ιερές σκήτες.

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Το καλοκαίρι υπήρξαν αρχικοί έλεγχοι σε σπίτια τουλάχιστον τριών υπόπτων, οι οποίοι αρνούνται κάθε συμμετοχή, βρέθηκαν όμως σημαντικά χρηματικά ποσά και – σύμφωνα με πηγές στην ΕΛ.ΑΣ. – η πλήρης έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγα 24ωρα.

Όπως είναι γνωστό, το διαμονητήριο είναι το επίσημο, αυστηρά προσωπικό έγγραφο εισόδου και παραμονής (σαν «διαβατήριο») στην Αθωνική Πολιτεία. Ισχύει για τέσσερις ημερολογιακές ημέρες (τρεις διανυκτερεύσεις) και το κόστος του είναι από 25-35 ευρώ συνολικά για όλη την επίσκεψη στο Άγιον Όρος και εκδίδεται από την Ιερά Επιστασία (την εκτελεστική Αρχή του Αγίου Όρους) μέσω του αρμόδιου Γραφείου Προσκυνητών. Τέτοια γραφεία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και την Ουρανούπολη.

Σημειώνεται ότι η φιλοξενία (διαμονή και φαγητό) μέσα στις ιερές μονές είναι δωρεάν, οπότε το κόστος αφορά αποκλειστικά το παράβολο έκδοσης του διαμονητηρίου.

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Υπάρχουν δύο είδη διαμονητηρίων: το γενικό για όλες τις μονές και το ειδικό που εκδίδεται κατόπιν επίσημης πρόσκλησης από συγκεκριμένη ιερά μονή, σκήτη κ.λπ.

Παράνομες εκδόσεις

Τους τελευταίους μήνες, λοιπόν, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία, ενεργοποιήθηκε έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. με ταυτόχρονη χρήση του λεγόμενου «Μεγάλου Αδελφού», που είναι το σύστημα νόμιμων συνακροάσεων της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών (ΔΙΔΑΠ), ώστε να εξετασθούν καταγγελίες ότι επί σειρά ετών αρμόδιοι στη Χαλκιδική προχωρούσαν σε παράτυπες, παράνομες εκδόσεις και υπερκοστολογήσεις διαμονητηρίων, εκμεταλλευόμενοι τα αυστηρά ημερήσια όρια (30 έως 40 αλλοδαποί) των γενικών διαμονητηρίων για αλλοδαπούς προσκυνητές.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκε ενδελεχώς από τοπικούς αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. – με ταυτόχρονη ενημέρωση κεντρικών υπηρεσιών της αστυνομίας – πώς είχε δημιουργηθεί «σύστημα» (λαϊκών) υπαλλήλων στις Καρυές, οι οποίοι σε συνεννόηση με 3-4 τουλάχιστον τουριστικά πρακτορεία της Ρουμανίας (ερευνάται πλέον εάν αυτό έχει συμβεί και με άλλες χώρες) έφερναν μαζικά προσκυνητές – με μίνι βαν – από χώρες των Βαλκανίων τους οποίους χρέωναν από 300 έως 700 ευρώ για την είσοδο και τη διαμονή στο Άγιον Όρος, ενώ το διαμονητήριο κόστιζε το 3%-10% αυτής της «τιμής».

Και μάλιστα η έκδοση αυτών των τουριστικών πακέτων γινόταν με παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας ή ακόμα και του σκόπιμου «μπλοκαρίσματος» της κανονικής διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης διαμονητηρίων!

Εξετάζεται, επίσης, εάν υπήρχε… τεχνητή δυσπραγία γενικά στις εκδόσεις διαμονητηρίων, προκειμένου να υπάρχουν επιπλέον διανυκτερεύσεις εκτός του Αγίου Όρους σε καταλύματα συγγενών των εμπλεκομένων, και όλα αυτά με σχεδιασμένη και συστηματική παραπλάνηση άλλων υπηρεσιών της Ιεράς Επιστασίας.