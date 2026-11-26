Υπάρχουν μερικά «φαντάσματα» στη βρετανική πολιτική ιστορία που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Το περιβόητο Ιρλανδικό Ζήτημα, για παράδειγμα, καταβρόχθισε τον Γλάδστωνα στα τέλη της βικτωριανής εποχής, ταλαιπώρησε επανειλημμένα τις κυβερνήσεις του Λονδίνου στις αρχές του εικοστού αιώνα και επέστρεψε με ακόμη πιο αιματηρό τρόπο στη Βόρεια Ιρλανδία τις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Το σημερινό «φάντασμα» είναι το Μπρέξιτ και φαίνεται πως ο Άντι Μπέρναμ ανακάλεσε το πνεύμα του, ίσως απρόσεκτα, πίσω στην ζωή. Την περασμένη Παρασκευή, ο βρετανός πρωθυπουργός υπέγραψε στις Βρυξέλλες μια συμφωνία «επανεκκίνησης» των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Δευτέρα, στη Βουλή των Κοινοτήτων, υποστήριξε ότι η συμφωνία θα προσθέσει έως και 17 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως στη βρετανική οικονομία, θα ανακουφίσει το κόστος ζωής και θα ανοίξει νέους ευρωπαϊκούς ορίζοντες για τους νέους της Αλβιώνας.

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Εξι πρώην πρωθυπουργοί, ωστόσο, διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις. Σχεδόν σαν τα πνεύματα του παρελθόντος από τα «Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα» του Καρόλου Ντίκενς, οι πρώην ένοικοι της Ντάουνινγκ Στριτ επανήλθαν στο προσκήνιο, για να προειδοποιήσουν τον Μπέρναμ. Ο Ρίσι Σούνακ χαρακτήρισε κάθε συζήτηση επανένταξης «διχαστική». Ο Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε την κίνηση ως «επαίσχυντη και ανεύθυνη». Η Λιζ Τρας (ποιος θυμάται άραγε πως υπήρξε πρωθυπουργός;) απέρριψε την ΕΕ ως ένα «αποτυχημένο, αντιδημοκρατικό υπερκράτος».

Ισως, όμως, το πιο ανησυχητικό για τον Μπέρναμ είναι πως ακόμη κι οι άλλοτε φιλοευρωπαίοι ηγέτες των Συντηρητικών συμμερίζονται αυτές τις επιφυλάξεις.

Η Τερίζα Μέι τού συνέστησε να «αποδεχθεί το Μπρέξιτ και να προχωρήσει». Ο λόρδος Κάμερον προειδοποίησε για μια μακρά και οδυνηρή περίοδο αντιπαραθέσεων. Ακόμη και ο Εργατικός Τόνι Μπλερ, παλαιός υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, δήλωσε πως θα υποστήριζε την επιστροφή στην ευρωπαϊκή οικογένεια μόνο υπό την προϋπόθεση μιας μεταρρυθμισμένης Ευρώπης.

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Από τα έδρανα της αντιπολίτευσης, η Κέμι Μπάντενοκ υποσχέθηκε να καταργήσει τη συμφωνία, ενώ ο Φάρατζ οσμίστηκε ήδη πολιτικό αίμα – το Μπρέξιτ αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι εκπρόσωποι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι η συμφωνία της Παρασκευής για τα τρόφιμα, αν και θα διευκολύνει το εμπόριο, δύσκολα θα μειώσει τις τιμές στα ράφια στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε αυτή την εβδομάδα η Ντάουνινγκ Στριτ δείχνει πως η ευρωπαϊκή υπόθεση δεν θα κλείσει σύντομα.

Τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει το νομοσχέδιο εφαρμογής της συμφωνίας, ενώ από τον Ιανουάριο προβλέπονται νέες διερευνητικές συζητήσεις με τους ευρωπαίους ηγέτες. Τον Μάιο του 2027, λήγει η προθεσμία για τη διαπραγμάτευση των πανεπιστημιακών διδάκτρων, ενώ στην επόμενη σύνοδο κορυφής, τον Νοέμβριο του 2027, αναμένεται νέα αποτίμηση των προοπτικών επανένταξης.

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Η σύνδεση των αγορών άνθρακα και η συμφωνία για τα αγροτικά προϊόντα προγραμματίζονται για τις αρχές του 2028, ενώ το πρόγραμμα κινητικότητας των νέων θα τεθεί σε λειτουργία το αργότερο ως τον Ιανουάριο του 2030. Με άλλα λόγια, μια ολόκληρη νομοθετική και διπλωματική ατζέντα, που εκτείνεται σχεδόν έως το τέλος της δεκαετίας – και υπερβαίνει το ορόσημο των επόμενων εκλογών.

Ο κίνδυνος για τον Μπέρναμ είναι ότι η συζήτηση αυτή θα αναβιώσει τον πόλεμο χαρακωμάτων του 2016-2019.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει το φιλόδοξο δεκαετές σχέδιό του για την αντιστροφή, όπως αρέσκεται να λέει, σαράντα ετών «νεοφιλελευθερισμού»: επαναβιομηχάνιση, δημόσιες επενδύσεις, νέα ενεργειακή στρατηγική, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, αποκέντρωση της διοίκησης. Το όραμά του κινδυνεύει να επισκιαστεί ολοκληρωτικά από ένα ζήτημα που, θεωρητικά, έχει κλείσει προ πολλού.

Ο Μπέρναμ φαίνεται να νομίζει πως μπορεί να ανακαλέσει το Μπρέξιτ για λίγο, να αποσπάσει μια συμφωνία και να το ξαναστείλει στον τάφο του. Η Ιστορία, όμως, διδάσκει ότι ορισμένα ερωτήματα, μόλις εγερθούν, ορίζουν τους όρους του παιχνιδιού για χρόνια. Το Ιρλανδικό Ζήτημα επέζησε όλων εκείνων που νόμιζαν ότι το είχαν λύσει. Το Μπρέξιτ, φοβάμαι, ανήκει στην ίδια, στοιχειωμένη οικογένεια.

Ο Ιωάννης Χουντής ντε Φάμπρι είναι ιστορικός των ιδεών, συγγραφέας και σύμβουλος στη Βουλή των Λόρδων