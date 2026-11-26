Σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις, όταν οι πολίτες ιεραρχούν τα προβλήματα της χώρας, το μεταναστευτικό δεν μπαίνει καν στην πεντάδα.

Οταν όμως τους ρωτάνε επί τούτου, η εικόνα αλλάζει. Στην «Ακτινογραφία των ψηφοφόρων» της Move On για το ETERON, το 78,8% θεωρεί υπερβολικά μεγάλο τον αριθμό των μεταναστών της τελευταίας δεκαετίας. Δεν το λένε μόνο οι ψηφοφόροι της ΝΔ (89,1%) ή της Ελληνικής Λύσης (97,3%).

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Το λέει το 68,7% του ΠΑΣΟΚ, το 76% της Πλεύσης, το 80,4% των αναποφάσιστων. Είναι το ιδανικό υλικό για πολιτική ταυτότητας. Ενα συναίσθημα που ζητά επιβεβαίωση.

Εδώ μπαίνει το ταρατατζούμ με το πρότζεκτ του offshore «κέντρου φιλοξενίας» μεταναστών στη Ρουάντα. Η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία, θα στείλουν πιλοτικά περίπου 100 απορριφθέντες αιτούντες άσυλο, 20 η καθεμία, σε ένα ανοιχτό κέντρο στην Αφρική, από το 2027 και με κόστος «υπό διαπραγμάτευση».

Η Βρετανία, όταν δοκίμασε κάτι ανάλογο, ξόδεψε περίπου 700 εκατ. λίρες για να στείλει τέσσερις εθελοντές πριν αναγκαστεί να το κλείσει. Η Μελόνι επιχείρησε να κάνει το ίδιο στην Αλβανία και, επίσης, απέτυχε.

Στη δική μας περίπτωση, ο Θάνος Πλεύρης έχει ήδη οριοθετήσει όσους ενίστανται. Είναι, λέει «οι αριστεροί, οι ΜΚΟ και οι διακινητές». Δεν είναι μόνο αυτοί, βέβαια, αλλά ο «εχθρός» ταυτοποιήθηκε.

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Η ειρωνεία, άλλωστε, είναι ότι η ίδια Γερμανία πανηγύριζε, διά του υπουργού Εσωτερικών Ντόμπριντ, ότι η Ελλάδα δέχθηκε να παίρνει πίσω όσους μπήκαν στην ΕΕ από εδώ. Στέλνουμε είκοσι στην Αφρική, ενώ παραλαμβάνουμε ακόμη κι από την Ευρώπη.

Κάποτε, λοιπόν, υπήρχε μια κατηγορία προς την Αριστερά. Ότι ασχολείται με woke ατζέντες, με ιδεολογικές μάχες αντί για πραγματική πολιτική που αφορά τους πολλούς. Μόνο που η έννοια της «ατζέντας» υποδηλώνει σχεδιασμό προς έναν επιδιωκόμενο κοινωνικό και πολιτικό σκοπό.

Ε, ο μόνος που έχει ατζέντα είναι η Δεξιά, η anti-woke Δεξιά. Αυτή που καταφέρνει να περάσει ως εμβληματική πολιτική ότι ο φορολογούμενος θα πληρώσει ένα σκασμό λεφτά στη Ρουάντα για να φιλοξενήσει είκοσι από τους χιλιάδες μετανάστες που δεχόμαστε, την ώρα που δεν έχει καταφέρει να φτιάξει ένα κέντρο να φιλοξενήσει τις καραβιές στην Κρήτη.

Το να αμπαλάρεις την καθημερινή αναποτελεσματικότητα με έργα «συμβολικά» είναι, ομολογουμένως, ένα ταλέντο. Να τους το αναγνωρίσουμε.