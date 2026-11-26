Η κυβέρνηση Τραμπ έχει σιωπηρά εγκαταλείψει προτάσεις για τη χρήση επιχειρηματικών συμφωνιών ως κίνητρο για να τερματίσει η Ρωσία τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού το Κρεμλίνο έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για τις προτεινόμενες ενεργειακές και αεροπορικές επιχειρήσεις.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ ανέφεραν σε ευρωπαίους αξιωματούχους ότι οι εταιρικές συνεργασίες δεν αποτελούν πλέον βασική πτυχή της αμερικανικής προσέγγισης προς τη Ρωσία, δήλωσαν στους «Financial Times» πέντε αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για την αλλαγή τακτικής. Η εστίαση τώρα επικεντρώνεται σε εδαφικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας.

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Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ τους τελευταίους μήνες παρουσίασαν ιδέες για το τι μπορεί να γίνει μετά το τέλος του πολέμου – για παράδειγμα, αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν σε ρωσικά πετρελαϊκά έργα και επιχειρήσεις παραγωγής τιτανίου καθώς και επανεκκίνηση των πωλήσεων φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω αγωγών, ως οικονομικό κίνητρο προκειμένου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο.

Ρώσοι αξιωματούχοι αρχικά αντέδρασαν θετικά στις αμερικανικές προτάσεις, βλέποντας την υπόσχεση για επιχειρηματικές συμφωνίες ως έναν τρόπο να διατηρήσουν την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το Κρεμλίνο έκτοτε φαίνεται να έχει πάρει αποστάσεις από τις ιδέες αυτές, καθώς επιμένει στην παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία και σε άλλες παραχωρήσεις που το Κίεβο θεωρεί απαράδεκτες, ως αντάλλαγμα για την ειρήνη, ανέφεραν πηγές.

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Συνομιλίες

Στον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, Ρώσοι αξιωματούχοι έδειξαν ελάχιστο ενδιαφέρον για επιχειρηματικές συμφωνίες και αντ’ αυτού διπλασίασαν τις σκληρές τους απαιτήσεις, καθιστώντας σαφές στην αμερικανική πλευρά ότι ο Πούτιν δεν ήταν ανοιχτός σε παράπλευρες συμφωνίες ώστε να μετριάσει τη στάση του.

«Κατέστη αρκετά σαφές ότι οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας από τους διαπραγματευτές. Η Μόσχα φαίνεται βέβαιη ότι οποιαδήποτε ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία πιθανότατα θα οδηγήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων – κάτι που θα μπορούσε να διευκολύνει την επιστροφή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην αγορά.

Ανώτεροι αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Πούτιν δεν είχε επιχειρηματικά κίνητρα για να κερδίσει τον πόλεμο.

Ο Κούσνερ το βράδυ της Κυριακής εξέδωσε μακροσκελή δήλωση σχετικά με τις διαπραγματεύσεις, στην οποία δεν ανέφερε πλέον οικονομικά κίνητρα για τη Ρωσία και αντ’ αυτού επικεντρώθηκε σε μια πιθανή αρχιτεκτονική ασφάλειας μετά τον πόλεμο.

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Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι η στρατηγική των οικονομικών συμφωνιών είναι πλέον «σε δεύτερη μοίρα» και οι ΗΠΑ είχαν στραφεί σε μια «πιο παραδοσιακή» διαπραγματευτική προσέγγιση επικεντρωμένη στην προσέγγιση «εδάφη έναντι ειρήνης».

Ιδέες όπως η εμπλοκή αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών σε ένα σχέδιο επανέναρξης των πωλήσεων ρωσικού αργού πετρελαίου στην Ευρώπη μέσω αγωγών και η επανέναρξη της πρόσβασης των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στον ρωσικό εναέριο χώρο, είχαν προταθεί τον Σεπτέμβριο ως κίνητρο για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών.