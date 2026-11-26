Ήταν φυσικό να ενοχληθεί η υπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, από τις αποκαλύψεις του Τύπου για τις ελλείψεις αναπληρωτών καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, καθώς και το βήμα χελώνας με το οποίο προχωρούν οι ανακαινίσεις σχολικών κτιρίων («Η Καθημερινή» και «Πρώτο Θέμα», αντιστοίχως).

Γι’ αυτό και παρενέβη, εκτός ημερησίας διατάξεως, στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, για να απαντήσει στην κριτική, που είναι πάντα «άδικη» για εκείνον που την υφίσταται.

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Κατά τις σχετικές πληροφορίες (προερχόμενες προφανώς από μέλη του Υπουργικού που μίλησαν με δημοσιογράφους), κ. Ζαχαράκη μίλησε για δύο τινά: πρώτον, για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολικών κτιρίων που πραγματοποιεί η κυβέρνηση και, δεύτερον, για την προσωπική της «στοχοποίηση», όπως είπε. Στοχοποίηση από ανώνυμους σκοτεινούς κύκλους, υποθέτουμε όλοι, αφού η υπουργός δεν διευκρίνισε περαιτέρω.

Η επίκληση στοχοποίησης εκ μέρους της υπουργού είναι ένα παράδειγμα της αποτυχίας του συστήματος δημόσιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της γλώσσας. Συγκεκριμένα, είναι παράδειγμα της έμφασης που δίνεται στον θόρυβο έναντι του νοήματος.

Διότι η δικαιολογία περί στοχοποίησης είναι μια εύηχη πομφόλυγα, που προσπαθεί να κρύψει την απουσία νοήματος. Στοχοποίηση, εν προκειμένω, δεν σημαίνει τίποτα – εκτός αν υπουργός Παιδείας είναι κάποιο άλλο πρόσωπο και όλοι εμείς τελούμε υπό τη μαζική ψευδαίσθηση ότι υπουργός είναι η κ. Ζαχαράκη.

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Όταν ο Τύπος διαπιστώνει υστερήσεις ή αποτυχίες στον τομέα της αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, το πιο λογικό και φυσικό πράγμα στον κόσμο είναι η κριτική να στρέφεται στο πρόσωπο του ή της εκάστοτε υπουργού.

Αυτή είναι άλλωστε η δουλειά του υπουργού, να προσωποποιεί την κυβερνητική πολιτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων του. Δεν διαχωρίζονται λοιπόν αυτά τα δύο και, συνεπώς, δεν υπάρχει στοχοποίησή της. Προφανώς δεν είναι καθόλου ευχάριστο ψυχολογικά για κανέναν άνθρωπο (διότι, περιέργως, και οι υπουργοί είναι άνθρωποι) να υφίσταται κριτική για το έργο του στην κυβέρνηση ή για την ελλείπουσα διοικητική επάρκειά του. Εφόσον όμως η κριτική είναι βάσιμη και εύλογη δεν υφίσταται στοχοποίηση.

Στην περίπτωση της κ. Ζαχαράκη, πάντως, θα χρειαζόταν περισσότερο η αυτοκριτική, γιατί η αιτία των κενών θέσεων διδασκαλίας οφείλεται, ως ένα βαθμό, στα προνόμια που έχει θεσπίσει η συντεχνία των εκπαιδευτικών για τον εαυτό της.

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Η συντεχνία, δηλαδή, στην οποία η ίδια ανήκει, δεδομένου ότι η κ. Ζαχαράκη είναι καθηγήτρια της Μέσης Εκπαίδευσης. Το θεωρώ μάλλον απίθανο όμως, γιατί η αυτοκριτική είναι ακόμη πιο δύσκολη από την ανοχή στην κριτική των άλλων.

Το πρόβλημα με την υπουργό Παιδείας είναι προφανές ότι αφορά τη διοικητική επάρκειά της. Της ανατέθηκε ο συγκεκριμένος υπουργικός ρόλος, μετά την παρέλευση των μεταρρυθμιστών υπουργών· ο διορισμός της, δηλαδή, σήμαινε ότι οι μεταρρυθμίσεις είχαν τελειώσει και ότι, από εδώ και πέρα, η δουλειά της υπουργού ήταν να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος.

Η κακή εφαρμογή του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που εξευτέλισε στην πράξη τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, ήταν δική της ευθύνη.

Ομοίως και η ευθύνη για την πληρότητα των θέσεων διδακτικού προσωπικού, όπως και η ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος κτιριακής ανακαίνισης. Αν η κ. Ζαχαράκη δεν ήθελε αυτές τις ευθύνες, ας μη δεχόταν το αξίωμα της υπουργού. Οι υπουργοί δεν είναι ανεύθυνοι άρχοντες. Καλώς ή κακώς, στην υπάρχουσα δομή της κυβέρνησης δεν προβλέπεται ο θεσμός του «αυτοφωράκια» για υπουργούς.

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Πώς γίνεται;

Η αποκάλυψη, για τη στέγαση των γραφείων του οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε χώρο ιδιωτικής εταιρείας, είναι απόδειξη της αθεράπευτης επιπολαιότητας του Αλέξη Καραμήτρου – για την ακρίβεια, μία ακόμη απόδειξη από τις πολλές.

Άκουσα τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, σε συνέντευξή του, να παραπονιέται ότι στριμώχτηκαν λιγουλάκι στην εταιρεία, καθώς το 80% του χώρου παραχωρήθηκε στο Οργανωτικό της ΕΛΑΣ.

Να παρατηρήσω, κατ’ αρχάς, την υφιστάμενη δυσαναλογία μεταξύ Οργανωτικού της ΕΛΑΣ και οργάνωσης, που λογικά νοείται ως το προϊόν του Οργανωτικού.

Έπειτα, μια παραχώρηση τέτοιου μεγέθους σε πολιτικό κόμμα εκ μέρους μιας εταιρείας συνεπάγεται, το λιγότερο, κάποια ηθική υποχρέωση του κόμματος προς μία κερδοσκοπική εταιρεία. Αυτό καταλαβαίνει ο οποιοσδήποτε, εκτός από τον Αλέξη Καραμήτρο και τον κ. Χατζηγιαννάκη προφανώς. Τόση επιπολαιότητα πώς γίνεται;