Η ιστορία της εξεταστικής επιτροπής που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ και θα γίνει στη Βουλή, για τα «κόκκινα» δάνεια και τον «Ηρακλή», ένα θύμα θα έχει κι έναν στόχο.

Τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 2015-2019. Είναι ο ίδιος ο σημερινός συσχετισμός στη Βουλή και η λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, είναι αυτή η εξελισσόμενη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον πρώην πρόεδρό του που θα δώσει βασικά τον τόνο. Και επομένως δεν θα συζητηθεί το θέμα ούτε στο βάθος, ούτε στην ουσία, ούτε στη σοβαρότητά του.

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Το τελευταίο και μάλλον καθόλου που θα συζητηθεί εδώ θα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε όπως λειτούργησε σε συνθήκες πίεσης και αρνητικού συσχετισμού κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του. Κι αν επίσης ο «Ηρακλής» αποτελεί – που αποτελεί – μία ποιοτική μεταβολή στο θέμα των ιδιωτικών χρεών όχι προς όφελος των δανειοληπτών.

Έτσι, κανείς δεν θα βρεθεί να υπερασπιστεί τη διακυβέρνηση εκείνη. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρήσει να μιλάει ως τις εκλογές για τα θετικά της διακυβέρνησής του, θα πρέπει εκ των πραγμάτων αυτά να τα πιστωθεί και ο επικεφαλής και πρωθυπουργός του τότε.

Αν πάλι επιχειρήσει να αποδομεί την περίοδο εκείνη, ασκώντας έμμεση κριτική στην ιστορία των «κόκκινων» δανείων και σε άλλα, αναιρεί τον εαυτό του. Το ίδιο και ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν μπορεί να ξεχνά υπουργούς του.

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Ή όλοι μαζί πάλευαν σε συνθήκη δύσκολη – μαζί με την τότε ορθή πρόταση Τσακαλώτου και Σταθάκη να γίνει μια bad bank και ένας φορέας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους – ή ο καθένας ξεχωριστά εκπροσωπούσε μία διαφορετική πτυχή τής τότε κυβέρνησης που σήμερα καλείται να την υπερασπιστεί ή να την αποδομήσει.

Ολα μαζί δεν γίνονται στην πολιτική. Πολύ περισσότερο όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τρίβει τα χέρια του παρέα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για αυτό το εξελισσόμενο πολεμικό κλίμα του «Κράμερ εναντίον Κράμερ», ή ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Και μένει η τότε διακυβέρνηση σήμερα να κόβεται φέτες.

Να μην την υπερασπίζεται στην ολότητά της κανείς. Μόνον να θυμάται ή να απολογείται για το κομμάτι που κάθε ένας είχε πιστωθεί.

Πολύ περισσότερο που σε ένα κομμάτι του εκλογικού κοινού αρχίζει σταδιακά να περνούν η αίσθηση και η θέση πως το τότε ρεύμα ΣΥΡΙΖΑ που πέτυχε να είναι κυβερνητικό αποτέλεσε ένα πολιτικό σχήμα έκτακτης ανάγκης και ειδικών συνθηκών, που απλώς η ίδια η υπέρβαση της κρίσης το εξαΰλωσε.

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Είδατε στην άλλη όχθη να γίνεται κάτι αντίστοιχο με την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά; Το γεγονός πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι σε τροχιά ρήξης σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία ωθεί ένα μέρος των στελεχών της γαλάζιας παράταξης να αποδομούν τη διακυβέρνηση του; Το αντίθετο. Την υμνούν και υπενθυμίζουν και το ασφυκτικό πλαίσιο που επίσης λειτούργησε. Στοιχειώδες.

Αυτός, Αυτή, Αυτό: Γραμμές

Παρατηρήστε κάτι. Οι κοκορομαχίες ΕΛΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ δεν πολλαπλασιάζουν την κεντροαριστερή δεξαμενή. Η αντιπαράθεση δε για τη διαφθορά με τη ΝΔ στον βαθμό που δεν πολιτικοποιείται δεν είναι επίσης ελκυστική.

Το μόνον που μένει είναι το κάθε προγραμματικό σχέδιο και η δοκιμασία του στην κοινωνία. Το τελευταίο το πράττει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα, η μόνη αρρυθμία στο κόμμα του μπορεί να προέλθει από ρευστοποιήσεις των γραμμών από απρόσεκτα στελέχη του.

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Όχι από τη γραμμή του. Το κλειδί για την πολυκατοικία των προοδευτικών είναι ποιος θα προκριθεί μέχρι τον Μάρτη ώστε να είναι ανταγωνιστικός πόλος στον Μητσοτάκη.

#Hashtag: Πελεκάνος

Η ομάδα της Μυκόνου που είναι για δεύτερη χρονιά στην Α1 κατηγορία κρύβει μια ιστορία. Πίσω από τις επιτυχίες της υπάρχει μια πολυετής προσδοκία μέχρι να γίνει το κλειστό γήπεδο στην Άνω Μερά, άνυδρες εποχές όπου το νησί είχε τα ταλέντα μα όχι τον πόλο συσπείρωσης.

Μέχρι που μια μαγιά ανθρώπων με έναν ικανό κόουτς, τον Βαγγέλη Ζιάγκο, έκαναν το θαύμα. Δεν σας γράφω για μια απλή αθλητική ιστορία, αλλά για το πώς το κάθε ματς έγινε υπόθεση ντόπιων εθελοντών και πώς επιδρά η ομάδα σε ένα νησί που είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός.

Ο Δημήτρης Καλφάκης τα αποτύπωσε όλα αυτά υπέροχα σε ένα ντοκιμαντέρ («Τις κούπες τις φέρνει ο πελεκάνος») που ήδη έχει βραβευθεί σε φεστιβάλ στην Κένυα!