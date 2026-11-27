Το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράση σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις αναμετρήσεις της Premier League και της Serie A.

Ξεχωρίζουν το Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι και το Βενέτσια – Μπολόνια, ενώ στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Μίλωνα για τη Volley League Ανδρών και ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Ραμάτ Χασρόν στο EHF European Cup.

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Παράλληλα, συνεχίζεται το Davis Cup με την αναμέτρηση της Ιταλίας απέναντι στην Τσεχία, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις δοκιμές του MotoGP στη Βαλένθια.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

09:55 Moto3 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) (Magenta Sport 5)

Moto3 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) (Magenta Sport 5) 11:40 MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) (Magenta Sport 5)

MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) (Magenta Sport 5) 14:10 Moto3 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5)

Moto3 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5) 15:00 Moto2 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5)

Moto2 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5) 15:55 MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5)

MotoGP 2026: Γκραν Πρι Βαλένθια (Δοκιμές) (Magenta Sport 5) 16:00 Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Κρόνος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Κρόνος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 17:00 Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD)

Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD) 18:00 Ραμάτ Χασρόν – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ραμάτ Χασρόν – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 19:00 Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD)

Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD) 19:30 Χάιντενχαϊμ – Νυρεμβέργη (Novasports 2HD)

Χάιντενχαϊμ – Νυρεμβέργη (Novasports 2HD) 20:00 Μίλων – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Μίλων – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) 21:00 Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD)

Ιταλία – Τσεχία (Davis Cup 2026) (Novasports 6HD) 21:30 Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ (Novasports Prime)

Βέρντερ Βρέμης – Γκλάντμπαχ (Novasports Prime) 21:45 Βενέτσια – Μπολόνια (Magenta Sport 2)

Βενέτσια – Μπολόνια (Magenta Sport 2) 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι (Novasports Premier League)

Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι (Novasports Premier League) 22:00 Λεβάντε – Ρασίνγκ Σανταντέρ (Magenta Sport 3 League)

Λεβάντε – Ρασίνγκ Σανταντέρ (Magenta Sport 3 League) 22:00 Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο (Magenta Sport 6)

Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο (Magenta Sport 6) 22:15 Μαρίτιμο – Νασιονάλ (Magenta Sport 3)