Οι εταιρείες προσφέρουν και φέτος σημαντικές εκπτώσεις, οικονομικά οφέλη έως και άτοκα χρηματοδοτικά στους υποψήφιους αγοραστές με επίκεντρο την περίοδο της Black Friday. Στόχος να διευκολύνει του νέους αγοραστές στην απόκτηση των plug-in υβριδικών αλλά και των ηλεκτρικών τους μοντέλων, με οφέλη που ξεπερνούν τα 5.000 ευρώ.

To Fiat Grande Panda, που είναι και ο κάτοχος του τίτλου «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 για την Ελλάδα» προσφέρεται αυτή την περίοδο με μια παχυλή έκπτωση από την ελληνική αντιπροσωπεία που αγγίζει τα 1.500 ευρώ, ενώ ξεπερνά τα 2.000 ευρώ σε άλλα μοντέλα της ιταλικής φίρμας. Ειδικότερα, το FIAT Grande Panda διατίθεται με όφελος €1.550 στις εκδόσεις με το χειροκίνητο κιβώτιο και με €1.950 στις Hybrid με το αυτόματο κιβώτιο. Επίσης, το FIAT 600 Hybrid και στον ρυθμό του Black Friday φέρνει όφελος που φτάνει τα €2.300, ενώ και σε αυτή την περίπτωση ισχύει η μηδενική χρέωση για την επιλογή χρώματος. Η ενέργεια περιλαμβάνει αυτοκίνητα τόσο με 110 HP όσο και με 145. Αλλά και το δημοφιλές 500 Hybrid ως Hatchback αλλά και ως Cabrio συνοδεύεται από όφελος €2.000. Προσφέρεται με υβριδική τεχνολογία που εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές CO2 και έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

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Ατοκα και οφέλη

Η Chery κινείται και αυτή στον ρυθμό της Black Friday, όπου μέσω της ειδικής ενέργειας «Chery Plug Friday» κάνει την απόκτηση των plug-in υβριδικών μοντέλων της πιο δελεαστική και με όφελος που φτάνει τα 5.000 ευρώ ή χρηματοδότηση με 0% ονομαστικό επιτόκιο. Το μέγιστο όφελος των 5.000 ευρώ συνοδεύει το SUV Chery Tiggo 9 PHEV, ενώ το 7θέσιο Chery Tiggo 8 PHEV ή Chery Plug Friday φέρνει όφελος 4.000 ευρώ, ενώ για οικογενειακό Chery Tiggo 7 PHEV το όφελος ανέρχεται στα 3.500 ευρώ.

Με το νέο πρόγραμμα FREE MILES, η Peugeot προσφέρει κάρτα καυσίμων αξίας έως 1.200 ευρώ για ολόκληρη την γκάμα των επιβατικών της μοντέλων. Η ενέργεια ισχύει για νέες παραγγελίες έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Η προσφορά αφορά ολόκληρη την γκάμα επιβατικών μοντέλων της Peugeot, από το μικρό 208 και το SUV 2008 μέχρι τα μεγαλύτερα 308, 408, 3008 και 5008. Επίσης, η Audi διευρύνει το πρόγραμμα Audi m0%ment, όπως το ονομάζει της Audi Financial Services, εντάσσοντας και το νέο Q3 SUV στην πρόταση άτοκης χρηματοδότησης.

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Μετά το Q3 Sportback, το Q3 SUV είναι πλέον διαθέσιμο με ονομαστικό επιτόκιο 0%, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Επίσης, η Jeep προσφέρει τα νέα της μοντέλα με όφελος έως 4.000 ευρώ και οκτώ χρόνια εγγύηση. Οι τιμές των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων Avenger της Jeep περιλαμβάνουν συνολικό όφελος 6.200€ (με ΦΠΑ), το οποίο προκύπτει από προωθητική ενέργεια λιανικής 3.200€ και κρατική επιδότηση 3.000€ μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Τριήμερο προσφορών διοργανώνει και η BYD από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των νέων DREAM DAYS. Η εκδήλωση συνδυάζει τις προσφορές της Black Friday για την απόκτηση αυτοκινήτου με δραστηριότητες για παιδιά. Επίσης, αυτή την περίοδο η Citroën προσφέρει νέες τιμές σε όλη την γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της, με μέγιστο όφελος έως 4.800€. Η ενέργεια ισχύει έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μέσα από το δίκτυο διανομέων Citroën. Η φίρμα δίνει στους πελάτες τη δύναμη της επιλογής σε θερμικές, υβριδικές ή αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.