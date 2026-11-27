Ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στην απώλεια του συναδέλφου του δηλώνοντας πως δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απουσία του καθώς επικοινωνούσαν συχνά

Νέα συνέντευξη με αφορμή την επιστροφή του στη δισκογραφική εταιρεία Heaven έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει τη στάση του απέναντι στον θάνατο, την πίστη και την οικογένειά του.

Ο γνωστός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης μίλησε αρχικά για την ανανέωση της συνεργασίας του με τη δισκογραφική εταιρεία, ενώ στη συνέχεια εξήγησε για ποιο λόγο δε φοβάται τον θάνατο και αποκάλυψε ποια πορεία θα είχε ακολουθήσει στη ζωή του εάν δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια.

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«Έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν και έχουμε κάνει επιτυχία. Του είχα πει του Σπύρου, που είμαστε και φίλοι και είναι διευθυντής εδώ, ότι θα επιστρέψω κάποια στιγμή. Ήρθε η ώρα λοιπόν», ανέφερε αρχικά στην κάμερα του Happy Day στον Alpha.

Στην ερώτηση αν φοβάται τον θάνατο, ο τραγουδιστής απάντησε: «Άμα φιλοσοφείς στη ζωή και έχεις φρένα, ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι είναι ένας θάνατος. Η λέξη βιώνω είναι αρχαία λέξη, βίος, που σημαίνει ότι εδώ ήρθες με τη βία. Βιώνω λοιπόν, είμαι εδώ, ζω, βιώνω, είμαι χωρίς να το επιλέξω. Αποβιώνω είναι φεύγω από τη βία. Άρα τι να φοβηθείς το να φύγεις από τη βία;».

«Θέλω να εξαφανιστώ και όχι να φύγω και να κλαίνε. Θέλω όταν θα φύγω να γελάνε. Γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε και το μωρό κλαίει. Όταν πεθαίνει ο άνθρωπος όλοι κλαίνε. Άρα αυτός γελάει», είπε.

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Στη συνέχεια, αποκάλυψε τι θα ήθελε να κάνει εάν αποφάσιζε να αποσυρθεί από το τραγούδι. «Κοίταξε, εγώ αν δεν είχα την οικογένεια αυτή, είκοσι χρόνια που έχω τώρα, και το μωρό, θα είχα επιλέξει να είμαι μοναχός κάπου, αραχτός σε ένα κελάκι. Γιατί μου αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσω. Να έχω μόνο μια Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες και σαλατίτσα. Εγώ τη βγάζω. Δεν έχω πρόβλημα, δεν είμαι λαίμαργος. Το δαιμόνιο αυτό το έχω πολεμήσει».

Και συνέχισε: «Και το άλλο, θα ήθελα να είμαι ερευνητής, να κάνω έρευνες πάνω σε πράγματα, μυστήρια και άλυτα. Ούτε ο Ιπποκράτης διδάχθηκε ούτε ο Σωκράτης. Ο Πλάτωνας αυτά που είπε τα διδάχθηκε, τα βίωσε, τα αντιλήφθηκε», πρόσθεσε ο λαϊκός τραγουδιστής.

«Μου λείπει πολύ ο Γιώργος Μαζωνάκης- Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω»

Τέλος, με αφορμή τη συμπλήρωση σχεδόν δύο μηνών από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε για την απώλεια του συναδέλφου και φίλου του και παραδέχτηκε ότι ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την απουσία του.

«Μου λείπει πολύ. Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω, γιατί με τον Γιώργο βρισκόμαστε και λέγαμε μόνο αστεία και γελάγαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.