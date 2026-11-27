Ο εκλιπών άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη στην Αθήνα σε ηλικία 73 ετών. Ο πρώην βουλευτής απεβίωσε την Πέμπτη (26/11) στην Αθήνα, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα,

Πέθανε ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε ηλικία 73 ετών.

Ο πρώην βουλευτής απεβίωσε την Πέμπτη (26/11) στην Αθήνα, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδίδει το xanthinews.gr.

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Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε εκλεγεί βουλευτής Ξάνθης με τη Νέα Δημοκρατία το 2004 και διατήρησε τη θέση του στο Κοινοβούλιο έως το 2007.

Μετά τη θητεία του στη Βουλή, ανέλαβε σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση, ενώ υπήρξε και μέλος της υπηρεσιακής κυβέρνησης του 2015.

Το 2008 ορίστηκε γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το 2015 τοποθετήθηκε υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου.

Το 2016 ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.