Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στην εταιρεία για την ανάπτυξη των δορυφόρων που θα λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη

Σοβαρές επιπτώσεις στην Αστρονομία, αλλά και ριζική αλλαγή στην εικόνα του νυχτερινού ουρανού για τους κατοίκους ολόκληρου του πλανήτη, ενδέχεται να προκαλέσει η ανάπτυξη ενός «αστερισμού» ενός εκατομμυρίου δορυφόρων στο Διάστημα, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο (ESO).

Η προειδοποίηση του διεθνούς οργανισμού αστρονομικής έρευνας, στον οποίο συμμετέχουν 14 ευρωπαϊκές χώρες, έρχεται μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ να δώσει άδεια στην εταιρεία SpaceX για την ανάπτυξη ενός εκατομμυρίου δορυφόρων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως κέντρα δεδομένων σε τροχιά γύρω από τη Γη.

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ESO statement on approval of launch of one million space data centres https://t.co/rOrug8ErqG @ESO #SpaceX #Astronomy — NASA Watch (@NASAWatch) November 27, 2026

«Η έγκριση αυτή υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διεθνείς μηχανισμούς ικανούς να αξιολογούν δραστηριότητες των οποίων οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τα εθνικά σύνορα και επηρεάζουν ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ESO, Αντρέας Κάουφερ.

Οι επιπτώσεις στην παρατήρηση του Διαστήματος

Σε τεχνική ανάλυση που δημοσίευσε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο αποτίμησε τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού η ανάπτυξη μεγάλων και φωτεινών σχηματισμών δορυφόρων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι δορυφόροι θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ικανότητα των αστρονόμων να παρατηρούν αμυδρά ουράνια αντικείμενα, όπως μακρινούς γαλαξίες, πλανήτες που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από άλλα άστρα, αλλά και αστεροειδείς που ενδέχεται να αποτελέσουν απειλή για τη Γη.

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Οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην οπτική παρατήρηση. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού δορυφόρων αναμένεται να δημιουργήσει ραδιοθόρυβο, επηρεάζοντας τις δυνατότητες της ραδιοαστρονομίας.

Ραδιοθόρυβος, ατμοσφαιρική ρύπανση και κίνδυνος συγκρούσεων

Παράλληλα, το ESO επισημαίνει ότι οι πολυάριθμες εκτοξεύσεις, αλλά και η επανείσοδος των δορυφόρων στην ατμόσφαιρα, ενδέχεται να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Επιπλέον, η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο συγκρούσεων, με πιθανότητα να προκληθούν μεγάλες αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου αναδεικνύει έτσι τις ευρύτερες συνέπειες που μπορεί να έχει η μαζική ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών, όχι μόνο για την επιστημονική έρευνα, αλλά και για την προστασία του νυχτερινού ουρανού ως παγκόσμιου αγαθού.