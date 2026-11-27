Οι μεγαλύτερες δυσχέρειες εντοπίζονται στο οδικό τμήμα από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ αυξημένος φόρτος καταγράφεται επίσης στον Σκαραμαγκά και τον Πειραιά

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται στον Κηφισό, με την κίνηση να διεξάγεται μετ’ εμποδίων κυρίως στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά. Οι μεγαλύτερες δυσχέρειες εντοπίζονται στο οδικό τμήμα από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένη κίνηση σημειώνεται επίσης στο τελικό κομμάτι της Περιφερειακής Δραπετσώνας με κατεύθυνση προς το Ικόνιο, καθώς και στη συμβολή των λεωφόρων Γαλατσίου και Βεΐκου, αλλά και στον Σκαραμαγκά.

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Πού αλλού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού η κυκλοφοριακή συμφόρηση εκτείνεται από το ύψος της Λένορμαν έως τη γέφυρα της Αχαρνών. Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο και κατά μήκος της Μεταμόρφωσης, στην κάθοδο της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ερυθραία, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Ιπποδαμείας.