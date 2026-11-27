Για 15 ευρώ εξέδιδαν την κόρη τους, η κόλαση που ζούσε από 8 χρόνων - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Στο νοσοκομείο Αγρινίου φιλοξενείται, με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη που φέρεται να έπεσε θύμα συστηματικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους ίδιους τους γονείς της, από την ηλικία των 8 ετών. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην κακοποίηση του παιδιού.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί οι δύο γονείς της ανήλικης, καθώς και ακόμη πέντε άτομα, ενώ ένα πρόσωπο αναζητείται. Οι επτά συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα στο Αγρίνιο, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν αποκλείεται να εκδοθούν και νέα εντάλματα σύλληψης.

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Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η 15χρονη βρήκε το κουράγιο να μιλήσει σε πρόσωπο από το περιβάλλον της και να ζητήσει βοήθεια. «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», φέρεται να του είπε, περιγράφοντας όσα βίωνε. Στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η εκμετάλλευσή της φέρεται να ξεκίνησε το 2019, όταν ήταν μόλις 8 ετών. Οι γονείς της φέρονται να την εξέδιδαν έναντι χρηματικών ποσών της τάξης των 10 έως 15 ευρώ.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, η ανήλικη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν βιασμό, ενώ εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στην πλάτη της, οι οποίες ενδέχεται να συνδέονται με περιστατικά σωματικής κακοποίησης.

Το συγκεκριμένο εύρημα δεν αποκλείει άλλες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ελήφθησαν δείγματα από την ανήλικη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξετάσεις.

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Γιαννάκος: Είχε γίνει καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» το 2020

Στην υπόθεση αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζοντας ότι είχε γίνει καταγγελία για την κατάσταση της ανήλικης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ήδη από το 2020, χωρίς, όπως καταγγέλλει, να υπάρξει η αναγκαία παρέμβαση.

Όπως ανέφερε, το κορίτσι φιλοξενείται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Αγρινίου, με εισαγγελική εντολή, και βρίσκεται υπό αστυνομική φύλαξη. Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι καλά στην υγεία του και δέχεται τη φροντίδα και την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού του νοσοκομείου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιέγραψε, επίσης, τις προσπάθειες των εργαζομένων να εξασφαλίσουν για την ανήλικη ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης. Όπως είπε, αναζητήθηκε λύση μέσω αναδοχής, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα φιλοξενίας της σε προνοιακή δομή ή σε πλαίσιο ημιαυτόνομης διαβίωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί οριστική λύση.

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Ο κ. Γιαννάκος άσκησε κριτική στην απουσία επαρκών δομών προστασίας για κακοποιημένα παιδιά, επισημαίνοντας ότι τα νοσοκομεία δεν μπορούν να υποκαθιστούν τις προνοιακές υπηρεσίες και να φιλοξενούν ανηλίκους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

«Δεν είναι δουλειά μας τα νοσοκομεία να φιλοξενούν κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει, πέρα από τη σοβαρότητα των καταγγελιών σε βάρος των γονέων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, τα ερωτήματα για την έγκαιρη παρέμβαση των αρμόδιων φορέων και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ανήλικη.