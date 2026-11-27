Τα οστά που προκάλεσαν συναγερμό στις Αρχές ανήκαν σε γιατρό της περιοχής και, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξαν κατά λάθος στα σκουπίδια κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης σε κτίριο

Λύθηκε το μυστήριο με τα οστά που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε κάδο απορριμμάτων στο κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Όπως αποδείχθηκε, δεν επρόκειτο για ανθρώπινα λείψανα που συνδέονται με κάποια εγκληματική ενέργεια, αλλά για εκπαιδευτικό σκελετό που ανήκε σε γιατρό της περιοχής.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο γιατρός διατηρούσε τον σκελετό στην κατοχή του εδώ και πολλά χρόνια.

Η υπόθεση φαίνεται πως συνδέεται με εργασίες ανακαίνισης σε κτίριο της περιοχής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι εργάτες πέταξαν μπάζα σε κάδο απορριμμάτων, μέσα στα οποία κατέληξαν κατά λάθος και τα οστά, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν από γυναίκα που ειδοποίησε την Αστυνομία.